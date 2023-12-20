https://ukraina.ru/20231220/1052258229.html
На юге Украины вновь объявили воздушную тревогу
На юге Украины вновь объявили воздушную тревогу - 20.12.2023 Украина.ру
На юге Украины вновь объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА вновь объявлена в трёх областях юга Украины, а также на территориях Херсонской и Запорожской областей, временно подконтрольных киевскому режиму. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 07:30 мск 20 декабря
2023-12-20T07:39
2023-12-20T07:39
2023-12-20T07:39
новости
украина
воздушная тревога
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/01/1046790106_0:223:3071:1950_1920x0_80_0_0_9609d74092b3958d8a03a85b577f2b17.jpg
Воздушная тревога вновь объявлена в Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины.Ранее местные телеграм-каналы сообщали о взрывах в Кропивницком (украинское название Кировограда), Чугуеве Харьковской области и в Киевском районе Харькова.Воздушная тревога объявлялась в Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Николаевской и Одесской областях Украины.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
https://ukraina.ru/20231220/1052244769.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/01/1046790106_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_5bd65c668f7fcfcca4c5e575977ee39f.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, воздушная тревога, сво
На юге Украины вновь объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА вновь объявлена в трёх областях юга Украины, а также на территориях Херсонской и Запорожской областей, временно подконтрольных киевскому режиму. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 07:30 мск 20 декабря
Воздушная тревога вновь объявлена в Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины.
Ранее местные телеграм-каналы сообщали о взрывах в Кропивницком (украинское название Кировограда), Чугуеве Харьковской области и в Киевском районе Харькова.
Воздушная тревога объявлялась в Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Николаевской и Одесской областях Украины.
Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.