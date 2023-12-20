На юге Украины вновь объявили воздушную тревогу - 20.12.2023 Украина.ру
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На юге Украины вновь объявили воздушную тревогу
На юге Украины вновь объявили воздушную тревогу - 20.12.2023 Украина.ру
На юге Украины вновь объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА вновь объявлена в трёх областях юга Украины, а также на территориях Херсонской и Запорожской областей, временно подконтрольных киевскому режиму. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 07:30 мск 20 декабря
2023-12-20T07:39
2023-12-20T07:39
новости
украина
воздушная тревога
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Воздушная тревога вновь объявлена в Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины.Ранее местные телеграм-каналы сообщали о взрывах в Кропивницком (украинское название Кировограда), Чугуеве Харьковской области и в Киевском районе Харькова.Воздушная тревога объявлялась в Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Николаевской и Одесской областях Украины.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
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новости, украина, воздушная тревога, сво
Новости, Украина, воздушная тревога, СВО

На юге Украины вновь объявили воздушную тревогу

07:39 20.12.2023
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© AP / Evgeniy Maloletka
Читать в
Воздушная тревога в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА вновь объявлена в трёх областях юга Украины, а также на территориях Херсонской и Запорожской областей, временно подконтрольных киевскому режиму. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 07:30 мск 20 декабря
Воздушная тревога вновь объявлена в Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины.
Ранее местные телеграм-каналы сообщали о взрывах в Кропивницком (украинское название Кировограда), Чугуеве Харьковской области и в Киевском районе Харькова.
Воздушная тревога объявлялась в Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Николаевской и Одесской областях Украины.
Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
Войска ДНР взяли под контроль Волноваху - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
05:50
Юрий Кнутов о том, как взятие Авдеевки позволит взять в клещи Угледар и разбить "донбасское кольцо" ВСУГруппировка укреплений в районе Северска, Краматорска, Часов Яра, Славянска и Артемовска называется Донбасское кольцо. Эту цепочку армия РФ будет разбирать по кольцам, чтобы освободить территорию ДНР. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
 
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Заголовок открываемого материала
07:39На юге Украины вновь объявили воздушную тревогу
07:25Линия фронта ВСУ может обрушиться уже весной – Балицкий
07:03"Наступает в Бахмуте" и "разгромил российскую армию". Чем занимается неонацист Андрей Билецкий
06:59России не дали показать в ОБСЕ фильм об истоках кризиса на Украине – Гаврилов
06:48Как Польша, Венгрия и Румыния готовятся занять свои бывшие земли на Западе Украины
06:34Разведчики уничтожили на Купянском направлении три бронеавтомобиля ВСУ – МО
06:28Провокация на границе. Финляндия на двое суток открыла пункт пропуска с РФ и снова закрыла его
06:15Движение по Крымскому мосту перекрывалось примерно на час – Инфоцентр
06:07Япония в ноябре почти в два раза нарастила импорт российского СПГ
06:00"Их размолотило в фарш": военный политолог сравнил морпехов в Крынках с "киборгами" в Донецком аэропорту
05:58Украина превращается в удельные княжества. Украинские эксперты о будущем страны
05:50Юрий Кнутов о том, как взятие Авдеевки позволит взять в клещи Угледар и разбить "донбасское кольцо" ВСУ
05:44В Кировограде прогремели взрывы, в двух областях Украины объявлена воздушная тревога
05:43Начмед батальона "Русь": Когда мы предлагаем забрать тела, они лишь открывают беспорядочный огонь
05:40Обреченный плацдарм. Военный эксперт раскрыл, что Россия на самом деле устроила ВСУ в Крынках
05:30"До лета ждать не будем": эксперт о том, когда РФ пойдет в наступление и устроит ВСУ новое "24 февраля"
05:29В кулуарах Форума ОБСЕ считают ставку Запада на Украину просчётом – Гаврилов
05:20"Идиотизм и цинизм": политолог объяснил, зачем Украина отправляет элитных морпехов на убой в Крынках
05:18Яйца, метры и снаряды: как состояние тыла влияет на обстановку на фронтах
05:12Украинские войска в Запорожье "выдохлись" – Балицкий
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