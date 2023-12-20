https://ukraina.ru/20231220/1052257322.html

Разведчики уничтожили на Купянском направлении три бронеавтомобиля ВСУ – МО

Разведчики уничтожили на Купянском направлении три бронеавтомобиля ВСУ – МО - 20.12.2023 Украина.ру

Разведчики уничтожили на Купянском направлении три бронеавтомобиля ВСУ – МО

Подразделение разведчиков Западной группировки войск уничтожило на Купянском направлении три бронеавтомобиля ВСУ из противотанковых ракетных комплексов (ПТРК). Об этом 20 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ

2023-12-20T06:34

2023-12-20T06:34

2023-12-20T06:34

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"В ходе выполнения боевых задач военнослужащие разведывательного подразделения Западной группировки войск с помощью ПТРК "Корнет" уничтожили три бронеавтомобиля, используемые боевиками ВСУ для перевозки личного состава", - говорится в сообщении.Данные о перемещении вооружённых групп ВСУ были обнаружены в ходе разведки местности при помощи БПЛА. Разведчики ЗВО для уничтожения целей использовали квадроциклы с установленными на них комплексами "Корнет", что позволяет бойцам преодолевать пересечённую местность и вести огонь из-за естественных укрытий."Мы - глаза и уши войск. Выполняем свои задачи на большом удалении от наших подразделений и остаёмся незаметными для противника", - приводятся в сообщении ведомства слова разведчика с позывным "Ярус".По информации Минобороны РФ на 19 декабря, подразделения киевского режима за сутки потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях около 240 военнослужащих.

https://ukraina.ru/20231220/1052244769.html

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новости, россия, купянское направление, сво, всу, потери всу