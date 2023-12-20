Движение по Крымскому мосту перекрывалось примерно на час – Инфоцентр - 20.12.2023 Украина.ру
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Движение по Крымскому мосту перекрывалось примерно на час – Инфоцентр
Движение по Крымскому мосту перекрывалось примерно на час – Инфоцентр - 20.12.2023 Украина.ру
Движение по Крымскому мосту перекрывалось примерно на час – Инфоцентр
Движение автотранспорта по Крымскому мосту, временно перекрытое ранним утром 20 декабря, возобновлено. Об этом инфоцентр Крымского моста сообщает в своём оперативном телеграм-канале
2023-12-20T06:15
2023-12-20T06:15
новости
россия
крым
крымский мост
автотранспорт
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"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении от 05:56 мск.Информация о перекрытии движения автотранспорта появилась в 4:47 мск.Находящихся на мосту и в зоне досмотра призывают в любых ситуациях сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.После терактов на Крымском мосту в 2022 и 2023 годах и последующего восстановления его функционирования, дорожные и специальные службы регулярно проводят профилактические работы, направленные на безопасность сооружения, транспорта и граждан.
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новости, россия, крым, крымский мост, автотранспорт
Новости, Россия, Крым, Крымский мост, автотранспорт

Движение по Крымскому мосту перекрывалось примерно на час – Инфоцентр

06:15 20.12.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский
- РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Читать в
Движение автотранспорта по Крымскому мосту, временно перекрытое ранним утром 20 декабря, возобновлено. Об этом инфоцентр Крымского моста сообщает в своём оперативном телеграм-канале
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении от 05:56 мск.
Информация о перекрытии движения автотранспорта появилась в 4:47 мск.
Находящихся на мосту и в зоне досмотра призывают в любых ситуациях сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
После терактов на Крымском мосту в 2022 и 2023 годах и последующего восстановления его функционирования, дорожные и специальные службы регулярно проводят профилактические работы, направленные на безопасность сооружения, транспорта и граждан.
- РИА Новости, 1920, 20.12.2023
05:58
Украина превращается в удельные княжества. Украинские эксперты о будущем страны В украинском экспертном сообществе обсуждают проблему защиты секретной информации, думают над истинным смыслом понятия "денацификация", определяют цену украинского гражданства и оценивают запасы прочности инфраструктуры страны. Для этого есть поводы.
 
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