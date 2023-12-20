Движение по Крымскому мосту перекрывалось примерно на час – Инфоцентр
Движение автотранспорта по Крымскому мосту, временно перекрытое ранним утром 20 декабря, возобновлено. Об этом инфоцентр Крымского моста сообщает в своём оперативном телеграм-канале
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении от 05:56 мск.
Информация о перекрытии движения автотранспорта появилась в 4:47 мск.
Находящихся на мосту и в зоне досмотра призывают в любых ситуациях сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
После терактов на Крымском мосту в 2022 и 2023 годах и последующего восстановления его функционирования, дорожные и специальные службы регулярно проводят профилактические работы, направленные на безопасность сооружения, транспорта и граждан.
05:58Украина превращается в удельные княжества. Украинские эксперты о будущем страны В украинском экспертном сообществе обсуждают проблему защиты секретной информации, думают над истинным смыслом понятия "денацификация", определяют цену украинского гражданства и оценивают запасы прочности инфраструктуры страны. Для этого есть поводы.