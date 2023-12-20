В кулуарах Форума ОБСЕ считают ставку Запада на Украину просчётом – Гаврилов
В кулуарах Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) говорят о серьёзном просчёте США и ЕС, сделавших ставку на Украину, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Об этом 20 декабря сообщает РИА Новости
"В открытую на заседаниях ФСОБ западные делегации, разумеется, не показывают каких-либо изменений в риторике. Они твердят, что будут поддерживать киевский режим "столько, сколько потребуется". Но в кулуарах мы получаем всё больше комментариев о том, что США и ЕС серьёзно просчитались, сделав ставку на Украину", - рассказал Гаврилов.
По его словам, сейчас уже всему миру очевидно, что российская экономика выстояла перед лицом "адских санкций" Запада.
"Наращиваются мощности в области военной промышленности. Российский народ не дрогнул перед лицом информационной агрессии Запада, хотя ещё в начале 2022 года США грозились нам такими рестрикциями, которые "больно ударят" по населению страны. Здесь, в международной организации в сердце Европы, все это хорошо видят и понимают", - добавил дипломат.
02:52НАТО и ЕС игнорируют угрозу попадания оружия для Киева к экстремистам – МИД РФНАТО и ЕС игнорируют угрозу попадания переданного на Украину оружия к экстремистам, фактически потворствуя терроризму, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Об этом 20 декабря сообщает РИА Новости