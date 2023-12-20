https://ukraina.ru/20231220/1052255953.html

В кулуарах Форума ОБСЕ считают ставку Запада на Украину просчётом – Гаврилов

В кулуарах Форума ОБСЕ считают ставку Запада на Украину просчётом – Гаврилов - 20.12.2023 Украина.ру

В кулуарах Форума ОБСЕ считают ставку Запада на Украину просчётом – Гаврилов

В кулуарах Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) говорят о серьёзном просчёте США и ЕС, сделавших ставку на Украину, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Об этом 20 декабря сообщает РИА Новости

2023-12-20T05:29

2023-12-20T05:29

2023-12-20T05:29

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"В открытую на заседаниях ФСОБ западные делегации, разумеется, не показывают каких-либо изменений в риторике. Они твердят, что будут поддерживать киевский режим "столько, сколько потребуется". Но в кулуарах мы получаем всё больше комментариев о том, что США и ЕС серьёзно просчитались, сделав ставку на Украину", - рассказал Гаврилов.По его словам, сейчас уже всему миру очевидно, что российская экономика выстояла перед лицом "адских санкций" Запада."Наращиваются мощности в области военной промышленности. Российский народ не дрогнул перед лицом информационной агрессии Запада, хотя ещё в начале 2022 года США грозились нам такими рестрикциями, которые "больно ударят" по населению страны. Здесь, в международной организации в сердце Европы, все это хорошо видят и понимают", - добавил дипломат.

https://ukraina.ru/20231220/1052253630.html

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новости, обсе, украина, россия, сша, ес, антироссийские санкции, сво