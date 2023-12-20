Украинские войска в Запорожье "выдохлись" – Балицкий - 20.12.2023 Украина.ру
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Украинские войска в Запорожье "выдохлись" – Балицкий
Украинские войска в Запорожье "выдохлись" – Балицкий - 20.12.2023 Украина.ру
Украинские войска в Запорожье "выдохлись" – Балицкий
Подразделения киевского режима прекратили активные атакующие действия на запорожском участке фронта, противник "выдохся", потерял инициативу и несёт большие потери, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Об этом 20 декабря сообщает РИА Новости
2023-12-20T05:12
2023-12-20T05:12
новости
россия
запорожская область
евгений балицкий
сво
всу
потери всу
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"Всё познается в сравнении. Если говорить о том, как это было летом, как это… осенью и как это сейчас, то это три разных подхода к ведению боевых действий. Во-первых, наши ребята очень грамотно сегодня ведут активную оборону. Противник выдохся настолько, что практически атакующих действий почти не ведёт. Это единичные случаи", - рассказал Балицкий.Противник ещё предпринимает "некоторые контратаки" со стороны Работино, "но по всему фронту сегодня инициатива полностью у наших военных", добавил губернатор. Они уверенно "отбирают наши крохи и пяди", забирая каждую неделю как минимум один опорный пункт противника, переваривая его наступательные силы.По словам Балицкого, "летом было гораздо тяжелей". А с Запорожского направления, в частности, недавно была снята группировка ВСУ "Марун"."Сегодня они вынуждены растаскивать по всему фронту свои силы, и мы сегодня видим, что с нашего направления в значительной степени были сняты подразделения боеспособные и отправлены в направлении донецкого направления и херсонского направления - там, где у них всё хуже, чем у нас", - сообщил глава региона.Как сообщил 19 декабря министр обороны России Сергей Шойгу, в ходе начатого 4 июня контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолёт, 766 танков, включая 37 "Леопардов", а также 2348 бронемашин различного класса, из них 50 Bradley.
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новости, россия, запорожская область, евгений балицкий, сво, всу, потери всу
Новости, Россия, Запорожская область, Евгений Балицкий, СВО, ВСУ, потери ВСУ

Украинские войска в Запорожье "выдохлись" – Балицкий

05:12 20.12.2023
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкИнтервью Е. В. Балицкого РИА Новости
Интервью Е. В. Балицкого РИА Новости - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Подразделения киевского режима прекратили активные атакующие действия на запорожском участке фронта, противник "выдохся", потерял инициативу и несёт большие потери, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Об этом 20 декабря сообщает РИА Новости
"Всё познается в сравнении. Если говорить о том, как это было летом, как это… осенью и как это сейчас, то это три разных подхода к ведению боевых действий. Во-первых, наши ребята очень грамотно сегодня ведут активную оборону. Противник выдохся настолько, что практически атакующих действий почти не ведёт. Это единичные случаи", - рассказал Балицкий.
Противник ещё предпринимает "некоторые контратаки" со стороны Работино, "но по всему фронту сегодня инициатива полностью у наших военных", добавил губернатор. Они уверенно "отбирают наши крохи и пяди", забирая каждую неделю как минимум один опорный пункт противника, переваривая его наступательные силы.
По словам Балицкого, "летом было гораздо тяжелей". А с Запорожского направления, в частности, недавно была снята группировка ВСУ "Марун".
"Сегодня они вынуждены растаскивать по всему фронту свои силы, и мы сегодня видим, что с нашего направления в значительной степени были сняты подразделения боеспособные и отправлены в направлении донецкого направления и херсонского направления - там, где у них всё хуже, чем у нас", - сообщил глава региона.
Как сообщил 19 декабря министр обороны России Сергей Шойгу, в ходе начатого 4 июня контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолёт, 766 танков, включая 37 "Леопардов", а также 2348 бронемашин различного класса, из них 50 Bradley.
- РИА Новости, 1920, 20.12.2023
04:10
"Они туда не дошли": Михаил Онуфриенко раскрыл, почему Купянск не дал резервам ВСУ ударить на ЗапорожьеКупянское направление подтверждает эффективность стратегии гибкой обороны армии РФ. Если бы российские военные выдавили ВСУ за Оскол, то линия фронта прошла бы по реке, а резервы противника были переброшены на Запорожье. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
 
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