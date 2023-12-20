https://ukraina.ru/20231220/1052255151.html

Украинские войска в Запорожье "выдохлись" – Балицкий

Украинские войска в Запорожье "выдохлись" – Балицкий - 20.12.2023 Украина.ру

Украинские войска в Запорожье "выдохлись" – Балицкий

Подразделения киевского режима прекратили активные атакующие действия на запорожском участке фронта, противник "выдохся", потерял инициативу и несёт большие потери, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Об этом 20 декабря сообщает РИА Новости

2023-12-20T05:12

2023-12-20T05:12

2023-12-20T05:12

новости

россия

запорожская область

евгений балицкий

сво

всу

потери всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/0a/1048598636_0:6:3072:1734_1920x0_80_0_0_4f69fdc304b3bdabd585e046ecfd37fd.jpg

"Всё познается в сравнении. Если говорить о том, как это было летом, как это… осенью и как это сейчас, то это три разных подхода к ведению боевых действий. Во-первых, наши ребята очень грамотно сегодня ведут активную оборону. Противник выдохся настолько, что практически атакующих действий почти не ведёт. Это единичные случаи", - рассказал Балицкий.Противник ещё предпринимает "некоторые контратаки" со стороны Работино, "но по всему фронту сегодня инициатива полностью у наших военных", добавил губернатор. Они уверенно "отбирают наши крохи и пяди", забирая каждую неделю как минимум один опорный пункт противника, переваривая его наступательные силы.По словам Балицкого, "летом было гораздо тяжелей". А с Запорожского направления, в частности, недавно была снята группировка ВСУ "Марун"."Сегодня они вынуждены растаскивать по всему фронту свои силы, и мы сегодня видим, что с нашего направления в значительной степени были сняты подразделения боеспособные и отправлены в направлении донецкого направления и херсонского направления - там, где у них всё хуже, чем у нас", - сообщил глава региона.Как сообщил 19 декабря министр обороны России Сергей Шойгу, в ходе начатого 4 июня контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолёт, 766 танков, включая 37 "Леопардов", а также 2348 бронемашин различного класса, из них 50 Bradley.

https://ukraina.ru/20231220/1052226860.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, запорожская область, евгений балицкий, сво, всу, потери всу