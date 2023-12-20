https://ukraina.ru/20231220/1052253948.html
ЮАР предложила привлечь Россию к обсуждению киевской "формулы мира"
ЮАР предложила привлечь Россию к обсуждению киевской "формулы мира" - 20.12.2023 Украина.ру
ЮАР предложила привлечь Россию к обсуждению киевской "формулы мира"
ЮАР предложила Украине пригласить Россию на следующие встречи, посвящённые обсуждению так называемой киевской "формулы мира". Об этом глава МИД ЮАР Наледи Пандор заявила в интервью телеканалу SABC
2023-12-20T03:52
2023-12-20T03:52
2023-12-20T03:52
новости
юар
украина
"формула мира"
россия
сво
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Министр напомнила журналистам, что ЮАР принимает участие в этих инициированных Киевом встречах.По её словам, Киев на это предложение ещё не ответил.Летом текущего года Владимир Зеленский заявлял, что основой урегулирования конфликта на Украине может быть лишь украинская "формула мира", состоящая из десяти пунктов. Среди них - обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины и другие.Киев декларировал намерение провести глобальный саммит по "формуле мира" до конца года и для этого уже провёл три подготовительные встречи на уровне советников в Копенгагене, Джидде (Саудовская Аравия) и на Мальте."Формулу мира" Владимира Зеленского в Москве считают полностью оторванной от реальности.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, юар, украина, "формула мира", россия, сво
Новости, ЮАР, Украина, "формула мира", Россия, СВО
ЮАР предложила привлечь Россию к обсуждению киевской "формулы мира"
ЮАР предложила Украине пригласить Россию на следующие встречи, посвящённые обсуждению так называемой киевской "формулы мира". Об этом глава МИД ЮАР Наледи Пандор заявила в интервью телеканалу SABC
Министр напомнила журналистам, что ЮАР принимает участие в этих инициированных Киевом встречах.
"В ходе последнего заседания... ЮАР предложила Украине, что, возможно, пришло время пригласить Россию на эти заседания, чтобы мы могли начать делать шаги в сторону более официального процесса обсуждения переговоров", - сказала Пандор.
По её словам, Киев на это предложение ещё не ответил.
Летом текущего года Владимир Зеленский заявлял, что основой урегулирования конфликта на Украине может быть лишь украинская "формула мира", состоящая из десяти пунктов. Среди них - обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины и другие.
Киев декларировал намерение провести глобальный саммит по "формуле мира" до конца года и для этого уже провёл три подготовительные встречи на уровне советников в Копенгагене, Джидде (Саудовская Аравия) и на Мальте.
"Формулу мира" Владимира Зеленского в Москве считают полностью оторванной от реальности.