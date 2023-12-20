https://ukraina.ru/20231220/1052253948.html

ЮАР предложила привлечь Россию к обсуждению киевской "формулы мира"

ЮАР предложила привлечь Россию к обсуждению киевской "формулы мира" - 20.12.2023 Украина.ру

ЮАР предложила привлечь Россию к обсуждению киевской "формулы мира"

ЮАР предложила Украине пригласить Россию на следующие встречи, посвящённые обсуждению так называемой киевской "формулы мира". Об этом глава МИД ЮАР Наледи Пандор заявила в интервью телеканалу SABC

2023-12-20T03:52

2023-12-20T03:52

2023-12-20T03:52

новости

юар

украина

"формула мира"

россия

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/14/1047405404_0:0:2717:1529_1920x0_80_0_0_6f91402c753f05c304d44ebc116f99c4.jpg

Министр напомнила журналистам, что ЮАР принимает участие в этих инициированных Киевом встречах.По её словам, Киев на это предложение ещё не ответил.Летом текущего года Владимир Зеленский заявлял, что основой урегулирования конфликта на Украине может быть лишь украинская "формула мира", состоящая из десяти пунктов. Среди них - обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины и другие.Киев декларировал намерение провести глобальный саммит по "формуле мира" до конца года и для этого уже провёл три подготовительные встречи на уровне советников в Копенгагене, Джидде (Саудовская Аравия) и на Мальте."Формулу мира" Владимира Зеленского в Москве считают полностью оторванной от реальности.

https://ukraina.ru/20231219/1052251000.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, юар, украина, "формула мира", россия, сво