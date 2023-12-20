НАТО и ЕС игнорируют угрозу попадания оружия для Киева к экстремистам – МИД РФ
© AP / Alex Brandon
© AP / Alex Brandon
НАТО и ЕС игнорируют угрозу попадания переданного на Украину оружия к экстремистам, фактически потворствуя терроризму, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Об этом 20 декабря сообщает РИА Новости
"Под дулом "западного ружья" может оказаться весь мир. Однако страны НАТО и Евросоюза последовательно игнорируют угрозу попадания современного высокоточного оружия в руки национал-радикалов, террористов и экстремистов не только на Украине, но и за её пределами, что с учётом высоких рисков для международной безопасности приравнивается к потворству странами Запада террористической деятельности", - сказал Гаврилов.
МИД РФ неоднократно заявляло, что поставляя оружие киевскому режиму страны НАТО "играют с огнём", а США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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