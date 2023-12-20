https://ukraina.ru/20231220/1052253630.html

НАТО и ЕС игнорируют угрозу попадания оружия для Киева к экстремистам – МИД РФ

НАТО и ЕС игнорируют угрозу попадания оружия для Киева к экстремистам – МИД РФ - 20.12.2023 Украина.ру

НАТО и ЕС игнорируют угрозу попадания оружия для Киева к экстремистам – МИД РФ

НАТО и ЕС игнорируют угрозу попадания переданного на Украину оружия к экстремистам, фактически потворствуя терроризму, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Об этом 20 декабря сообщает РИА Новости

2023-12-20T02:52

2023-12-20T02:52

2023-12-20T02:52

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"Под дулом "западного ружья" может оказаться весь мир. Однако страны НАТО и Евросоюза последовательно игнорируют угрозу попадания современного высокоточного оружия в руки национал-радикалов, террористов и экстремистов не только на Украине, но и за её пределами, что с учётом высоких рисков для международной безопасности приравнивается к потворству странами Запада террористической деятельности", - сказал Гаврилов.МИД РФ неоднократно заявляло, что поставляя оружие киевскому режиму страны НАТО "играют с огнём", а США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

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новости, россия, мид рф, украина, нато, ес, военная помощь, терроризм