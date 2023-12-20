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Киевские каратели за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК

Киевские каратели за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК - 20.12.2023 Украина.ру

Киевские каратели за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК

Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 26 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 20 декабря сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)

2023-12-20T02:14

2023-12-20T02:14

2023-12-20T02:14

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Всего украинскими военными по Горловке (Центрально-Городскому, Никитовскому районам), Донецку (Ленинскому, Будённовскому, Куйбышевскому, Кировскому, Петровскому районам), Макеевке и Ясиноватскому району было выпущено 83 единицы различных боеприпасов."За истекшие сутки представительством зафиксировано 26 фактов ведения огня со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины]... На донецком направлении противник совершил 20 обстрелов из артиллерии 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью, ударного БПЛА. На горловском пять обстрелов из артиллерии 155 и 152 мм, ударного БПЛА. На ясиноватском один обстрел из артиллерии 155 мм", - говорится в сообщении СЦКК.За прошедшие сутки поступили сведения о ранении 15 гражданских лиц в Петровском, Киевском, Кировском, Куйбышевском районах Донецка.По данным СЦКК, в предыдущие сутки украинские войска обстреляли территорию ДНР пять раз. Всего было выпущено восемь единиц различных боеприпасов.

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новости, россия, днр, обстрелы, всу, военные преступления, сво, сцкк