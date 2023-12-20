"Они туда не дошли": Михаил Онуфриенко раскрыл, почему Купянск не дал резервам ВСУ ударить на Запорожье - 20.12.2023 Украина.ру
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"Они туда не дошли": Михаил Онуфриенко раскрыл, почему Купянск не дал резервам ВСУ ударить на Запорожье
"Они туда не дошли": Михаил Онуфриенко раскрыл, почему Купянск не дал резервам ВСУ ударить на Запорожье - 20.12.2023 Украина.ру
"Они туда не дошли": Михаил Онуфриенко раскрыл, почему Купянск не дал резервам ВСУ ударить на Запорожье
Купянское направление подтверждает эффективность стратегии гибкой обороны армии РФ. Если бы российские военные выдавили ВСУ за Оскол, то линия фронта прошла бы по реке, а резервы противника были переброшены на Запорожье. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
2023-12-20T04:10
2023-12-20T04:10
новости
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запорожское направление
атака
штурм
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На Купянском направлении армия РФ уничтожила почти все мосты и понтонные переправы ВСУ. У противника удлинился логистический маршрут, но он еще существует, рассказал обозреватель.Сейчас у российских войск не стоит задача штурма Купянска. Там просто "вытягивают" на себя силы противника. Если бы российские военные выдавили ВСУ за Оскол, то линия фронта прошла бы по реке, а резервы противника пошли дальше на Запорожье, добавил эксперт.Если бы в Киеве решения принимали военные, а не политики, они бы так и поступили. Но им нельзя отступать. Таким образом ВСУ сами здорово облегчили задачу российским бойцам. Играть на слабостях противника - большое умение, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231219/1052223578.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, украина, всу, вс рф, резервы, купянское направление, запорожское направление, атака, штурм, отступление, оборона
Новости, Россия, Украина, ВСУ, ВС РФ, резервы, Купянское направление, Запорожское направление, атака, штурм, отступление, оборона

"Они туда не дошли": Михаил Онуфриенко раскрыл, почему Купянск не дал резервам ВСУ ударить на Запорожье

04:10 20.12.2023
 
© AP / Andriy Dubchak
- РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© AP / Andriy Dubchak
Читать в
Купянское направление подтверждает эффективность стратегии гибкой обороны армии РФ. Если бы российские военные выдавили ВСУ за Оскол, то линия фронта прошла бы по реке, а резервы противника были переброшены на Запорожье. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
На Купянском направлении армия РФ уничтожила почти все мосты и понтонные переправы ВСУ. У противника удлинился логистический маршрут, но он еще существует, рассказал обозреватель.
Сейчас у российских войск не стоит задача штурма Купянска. Там просто "вытягивают" на себя силы противника. Если бы российские военные выдавили ВСУ за Оскол, то линия фронта прошла бы по реке, а резервы противника пошли дальше на Запорожье, добавил эксперт.
"Купянское направление как раз подтверждало, насколько эффективна наша стратегия гибкой обороны. Противник под Купянск перебрасывал те резервы, которые должны были участвовать в атаке на Запорожском фронте. Они туда не дошли", - отметил Онуфриенко.
Если бы в Киеве решения принимали военные, а не политики, они бы так и поступили. Но им нельзя отступать. Таким образом ВСУ сами здорово облегчили задачу российским бойцам. Играть на слабостях противника - большое умение, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
- РИА Новости, 1920, 19.12.2023
Вчера, 12:00
Смерть за право говорить на чужом языкеЕвропейский Союз так и не смог в 2023 году утвердить четырёхлетнюю (до 2027 года) программу помощи Украине, стоимостью 50 миллиардов евро. Следующий раз вопрос будет рассматриваться 1 февраля. К тому времени надеются убедить Венгрию снять возражения
 
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