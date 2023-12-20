https://ukraina.ru/20231220/1052226860.html

"Они туда не дошли": Михаил Онуфриенко раскрыл, почему Купянск не дал резервам ВСУ ударить на Запорожье

"Они туда не дошли": Михаил Онуфриенко раскрыл, почему Купянск не дал резервам ВСУ ударить на Запорожье - 20.12.2023 Украина.ру

"Они туда не дошли": Михаил Онуфриенко раскрыл, почему Купянск не дал резервам ВСУ ударить на Запорожье

Купянское направление подтверждает эффективность стратегии гибкой обороны армии РФ. Если бы российские военные выдавили ВСУ за Оскол, то линия фронта прошла бы по реке, а резервы противника были переброшены на Запорожье. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко

2023-12-20T04:10

2023-12-20T04:10

2023-12-20T04:10

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На Купянском направлении армия РФ уничтожила почти все мосты и понтонные переправы ВСУ. У противника удлинился логистический маршрут, но он еще существует, рассказал обозреватель.Сейчас у российских войск не стоит задача штурма Купянска. Там просто "вытягивают" на себя силы противника. Если бы российские военные выдавили ВСУ за Оскол, то линия фронта прошла бы по реке, а резервы противника пошли дальше на Запорожье, добавил эксперт.Если бы в Киеве решения принимали военные, а не политики, они бы так и поступили. Но им нельзя отступать. Таким образом ВСУ сами здорово облегчили задачу российским бойцам. Играть на слабостях противника - большое умение, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231219/1052223578.html

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новости, россия, украина, всу, вс рф, резервы, купянское направление, запорожское направление, атака, штурм, отступление, оборона