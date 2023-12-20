"Они туда не дошли": Михаил Онуфриенко раскрыл, почему Купянск не дал резервам ВСУ ударить на Запорожье
© AP / Andriy Dubchak
© AP / Andriy Dubchak
Купянское направление подтверждает эффективность стратегии гибкой обороны армии РФ. Если бы российские военные выдавили ВСУ за Оскол, то линия фронта прошла бы по реке, а резервы противника были переброшены на Запорожье. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
На Купянском направлении армия РФ уничтожила почти все мосты и понтонные переправы ВСУ. У противника удлинился логистический маршрут, но он еще существует, рассказал обозреватель.
Сейчас у российских войск не стоит задача штурма Купянска. Там просто "вытягивают" на себя силы противника. Если бы российские военные выдавили ВСУ за Оскол, то линия фронта прошла бы по реке, а резервы противника пошли дальше на Запорожье, добавил эксперт.
"Купянское направление как раз подтверждало, насколько эффективна наша стратегия гибкой обороны. Противник под Купянск перебрасывал те резервы, которые должны были участвовать в атаке на Запорожском фронте. Они туда не дошли", - отметил Онуфриенко.
Если бы в Киеве решения принимали военные, а не политики, они бы так и поступили. Но им нельзя отступать. Таким образом ВСУ сами здорово облегчили задачу российским бойцам. Играть на слабостях противника - большое умение, резюмировал собеседник Украина.ру.
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