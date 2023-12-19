https://ukraina.ru/20231219/1052248376.html

Зеленский "заткнул" журналистку: не надо говорить здесь общие вещи, у меня мало времени

Зеленский "заткнул" журналистку: не надо говорить здесь общие вещи, у меня мало времени - 19.12.2023 Украина.ру

Зеленский "заткнул" журналистку: не надо говорить здесь общие вещи, у меня мало времени

Президент Украины Владимир Зеленский пристыдил журналистку за то, что она задает общие вопросы, и не говорит никакой конкретики. Инцидент произошел во время... Украина.ру, 19.12.2023

2023-12-19T19:50

2023-12-19T19:50

2023-12-19T19:52

новости

владимир зеленский

конференция

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Президент Украины Владимир Зеленский пристыдил журналистку за то, что она задает общие вопросы, и не говорит никакой конкретики. Инцидент произошел во время большой пресс-конференции 19 декабря в Киеве. - Что касается технократов... Скажите мне, пожалуйста, какую-нибудь партию назовите, кто может быть премьер-министром? - спросил Зеленский. Журналистка ответила, что, по ее мнению, в любой партии можно найти достойную кандидатуру. На это Зеленский вспылил: "Спасибо. Я хотел бы вам сказать... Очень прошу, у меня мало времени, и если вы хотите ответ получить, и знаете как помочь Украине - не говорите общие вещи, ставьте вопрос конкретно", - сказал Зеленский.Глава государства заявил, что перед ним стоит задача сократить правительство. Также у него потребовали 500 млрд гривен на проведение дополнительной мобилизации.

https://ukraina.ru/20231219/1052247138.html

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2023

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новости, владимир зеленский, конференция