Зеленский "заткнул" журналистку: не надо говорить здесь общие вещи, у меня мало времени - 19.12.2023 Украина.ру
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Зеленский "заткнул" журналистку: не надо говорить здесь общие вещи, у меня мало времени
Зеленский "заткнул" журналистку: не надо говорить здесь общие вещи, у меня мало времени - 19.12.2023 Украина.ру
Зеленский "заткнул" журналистку: не надо говорить здесь общие вещи, у меня мало времени
Президент Украины Владимир Зеленский пристыдил журналистку за то, что она задает общие вопросы, и не говорит никакой конкретики. Инцидент произошел во время... Украина.ру, 19.12.2023
2023-12-19T19:50
2023-12-19T19:52
новости
владимир зеленский
конференция
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Президент Украины Владимир Зеленский пристыдил журналистку за то, что она задает общие вопросы, и не говорит никакой конкретики. Инцидент произошел во время большой пресс-конференции 19 декабря в Киеве. - Что касается технократов... Скажите мне, пожалуйста, какую-нибудь партию назовите, кто может быть премьер-министром? - спросил Зеленский. Журналистка ответила, что, по ее мнению, в любой партии можно найти достойную кандидатуру. На это Зеленский вспылил: "Спасибо. Я хотел бы вам сказать... Очень прошу, у меня мало времени, и если вы хотите ответ получить, и знаете как помочь Украине - не говорите общие вещи, ставьте вопрос конкретно", - сказал Зеленский.Глава государства заявил, что перед ним стоит задача сократить правительство. Также у него потребовали 500 млрд гривен на проведение дополнительной мобилизации.
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новости, владимир зеленский, конференция
Новости, Владимир Зеленский, конференция

Зеленский "заткнул" журналистку: не надо говорить здесь общие вещи, у меня мало времени

19:50 19.12.2023 (обновлено: 19:52 19.12.2023)
 
© скриншотВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© скриншот
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Президент Украины Владимир Зеленский пристыдил журналистку за то, что она задает общие вопросы, и не говорит никакой конкретики. Инцидент произошел во время большой пресс-конференции 19 декабря в Киеве.
- Что касается технократов... Скажите мне, пожалуйста, какую-нибудь партию назовите, кто может быть премьер-министром? - спросил Зеленский.
Журналистка ответила, что, по ее мнению, в любой партии можно найти достойную кандидатуру. На это Зеленский вспылил:
"Спасибо. Я хотел бы вам сказать... Очень прошу, у меня мало времени, и если вы хотите ответ получить, и знаете как помочь Украине - не говорите общие вещи, ставьте вопрос конкретно", - сказал Зеленский.
Глава государства заявил, что перед ним стоит задача сократить правительство. Также у него потребовали 500 млрд гривен на проведение дополнительной мобилизации.
Владимир Зеленский
19:22
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НовостиВладимир Зеленскийконференция
 
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