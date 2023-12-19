https://ukraina.ru/20231219/1052247038.html
Военное руководство Украины потребовало Зеленского мобилизовать 500 тыс. украинцев
Военное руководство Украины потребовало Зеленского мобилизовать 500 тыс. украинцев - 19.12.2023 Украина.ру
Военное руководство Украины потребовало Зеленского мобилизовать 500 тыс. украинцев
Военное руководство Украины потребовало президента страны Владимира Зеленского мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч людей. Это обойдётся стране в 500 миллиардов гривен, заявил Зеленский в ходе пресс-конференции
2023-12-19T19:21
2023-12-19T19:21
2023-12-19T19:21
новости
владимир зеленский
западная украина
пресс-конференция
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Отвечая на вопрос журналиста о новом мобилизационном законе, Зеленский сказал, что работа над них продолжается. Кроме того, "вопрос номер один" – демобилизация тех, кто находится на фронте с начала Спецоперации, пока не решён. Вместе с тем, Зеленский сказал, что вопрос мобилизации "очень чувствительный", потому как в стране не хватает новобранцев.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир зеленский, западная украина, пресс-конференция
Новости, Владимир Зеленский, Западная Украина, пресс-конференция
Военное руководство Украины потребовало Зеленского мобилизовать 500 тыс. украинцев
Военное руководство Украины потребовало президента страны Владимира Зеленского мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч людей. Это обойдётся стране в 500 миллиардов гривен, заявил Зеленский в ходе пресс-конференции
"Предлагали мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч людей. Это очень серьёзная цифра. Я сказал, что мне надо больше аргументов. Это вопрос финансов. Мне нужна конкретика. Что будет с людьми, которые там два года", – сказал Зеленский.
Отвечая на вопрос журналиста о новом мобилизационном законе, Зеленский сказал, что работа над них продолжается. Кроме того, "вопрос номер один" – демобилизация тех, кто находится на фронте с начала Спецоперации, пока не решён.
Вместе с тем, Зеленский сказал, что вопрос мобилизации "очень чувствительный", потому как в стране не хватает новобранцев.