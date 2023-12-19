https://ukraina.ru/20231219/1052247038.html

Военное руководство Украины потребовало Зеленского мобилизовать 500 тыс. украинцев

Военное руководство Украины потребовало Зеленского мобилизовать 500 тыс. украинцев - 19.12.2023 Украина.ру

Военное руководство Украины потребовало Зеленского мобилизовать 500 тыс. украинцев

Военное руководство Украины потребовало президента страны Владимира Зеленского мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч людей. Это обойдётся стране в 500 миллиардов гривен, заявил Зеленский в ходе пресс-конференции

2023-12-19T19:21

2023-12-19T19:21

2023-12-19T19:21

новости

владимир зеленский

западная украина

пресс-конференция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/13/1052246784_42:0:1386:756_1920x0_80_0_0_c7b0357c12b4d1c60c5c963fe71b1099.png.webp

Отвечая на вопрос журналиста о новом мобилизационном законе, Зеленский сказал, что работа над них продолжается. Кроме того, "вопрос номер один" – демобилизация тех, кто находится на фронте с начала Спецоперации, пока не решён. Вместе с тем, Зеленский сказал, что вопрос мобилизации "очень чувствительный", потому как в стране не хватает новобранцев.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир зеленский, западная украина, пресс-конференция