Запад сделал ставку на нацистов Украины и не оставил России шанса – Путин - 19.12.2023 Украина.ру
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Запад сделал ставку на нацистов Украины и не оставил России шанса – Путин
Запад сделал ставку на нацистов Украины и не оставил России шанса – Путин - 19.12.2023 Украина.ру
Запад сделал ставку на нацистов Украины и не оставил России шанса – Путин
Запад ещё до распада СССР особый упор для развала России всегда делал на Украину, заявил Владимир Путин на расширенной коллегии Минобороны РФ
2023-12-19T15:10
2023-12-19T15:10
новости
владимир путин
украина
сво
спецоперация
неонацисты
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"Они [Запад] делали ставку на националистов, забыв при этом, что они – бывшие нацисты, которые сотрудничали с Гитлером. Позволили [Украине] превратить их в нацгероев, таких как Бандера и иже с ним", – сказал президент России. Путин отметил, что Россия на протяжении 10-летий упорно выстраивала нормальные отношения с соседним государством. "Россия в политическом плане делала упор на Юго-Восток. Почему? Это российские исторические регионы, там живут русские люди, что бы у них ни стояло в паспорте, у них единственный родной язык русский, культура и традиции русские. Это наши люди. Поэтому мы всегда делали упор на эту часть Украины. Это имело важные внутриполитические последствия – не позволяло крайним националистам добиваться реальной власти легальными политическими средствами. Всегда те политические силы и лидеры, которые претендовали, обязаны были учитывать мнение Юго-Востока", – сказал он.Именно поэтому Россия продолжает считать украинцев братским народом."Мы старались бороться с националистами экономическими средствами и поблажками: по бросовым ценам энергоресурсы продавали, кредиты, кооперации. Ну все делали, чтобы выстроить отношения. Запад с упором на эти агрессивных националистические силы не оставил никакого шанса", – сказал президент.
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новости, владимир путин, украина, сво, спецоперация, неонацисты
Новости, Владимир Путин, Украина, СВО, Спецоперация, неонацисты

Запад сделал ставку на нацистов Украины и не оставил России шанса – Путин

15:10 19.12.2023
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанк"Прямая линия" и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
Прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Запад ещё до распада СССР особый упор для развала России всегда делал на Украину, заявил Владимир Путин на расширенной коллегии Минобороны РФ
"Они [Запад] делали ставку на националистов, забыв при этом, что они – бывшие нацисты, которые сотрудничали с Гитлером. Позволили [Украине] превратить их в нацгероев, таких как Бандера и иже с ним", – сказал президент России.
Путин отметил, что Россия на протяжении 10-летий упорно выстраивала нормальные отношения с соседним государством.
"Россия в политическом плане делала упор на Юго-Восток. Почему? Это российские исторические регионы, там живут русские люди, что бы у них ни стояло в паспорте, у них единственный родной язык русский, культура и традиции русские. Это наши люди. Поэтому мы всегда делали упор на эту часть Украины.
Это имело важные внутриполитические последствия – не позволяло крайним националистам добиваться реальной власти легальными политическими средствами. Всегда те политические силы и лидеры, которые претендовали, обязаны были учитывать мнение Юго-Востока", – сказал он.
Именно поэтому Россия продолжает считать украинцев братским народом.
"Мы старались бороться с националистами экономическими средствами и поблажками: по бросовым ценам энергоресурсы продавали, кредиты, кооперации. Ну все делали, чтобы выстроить отношения. Запад с упором на эти агрессивных националистические силы не оставил никакого шанса", – сказал президент.
Прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
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