https://ukraina.ru/20231219/1052234310.html

Запад сделал ставку на нацистов Украины и не оставил России шанса – Путин

Запад сделал ставку на нацистов Украины и не оставил России шанса – Путин - 19.12.2023 Украина.ру

Запад сделал ставку на нацистов Украины и не оставил России шанса – Путин

Запад ещё до распада СССР особый упор для развала России всегда делал на Украину, заявил Владимир Путин на расширенной коллегии Минобороны РФ

2023-12-19T15:10

2023-12-19T15:10

2023-12-19T15:10

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"Они [Запад] делали ставку на националистов, забыв при этом, что они – бывшие нацисты, которые сотрудничали с Гитлером. Позволили [Украине] превратить их в нацгероев, таких как Бандера и иже с ним", – сказал президент России. Путин отметил, что Россия на протяжении 10-летий упорно выстраивала нормальные отношения с соседним государством. "Россия в политическом плане делала упор на Юго-Восток. Почему? Это российские исторические регионы, там живут русские люди, что бы у них ни стояло в паспорте, у них единственный родной язык русский, культура и традиции русские. Это наши люди. Поэтому мы всегда делали упор на эту часть Украины. Это имело важные внутриполитические последствия – не позволяло крайним националистам добиваться реальной власти легальными политическими средствами. Всегда те политические силы и лидеры, которые претендовали, обязаны были учитывать мнение Юго-Востока", – сказал он.Именно поэтому Россия продолжает считать украинцев братским народом."Мы старались бороться с националистами экономическими средствами и поблажками: по бросовым ценам энергоресурсы продавали, кредиты, кооперации. Ну все делали, чтобы выстроить отношения. Запад с упором на эти агрессивных националистические силы не оставил никакого шанса", – сказал президент.

https://ukraina.ru/20231219/1052230461.html

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новости, владимир путин, украина, сво, спецоперация, неонацисты