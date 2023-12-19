https://ukraina.ru/20231219/1052233865.html

Шойгу рассказал о ликвидации иностранных наемников в ходе спецоперации

Шойгу рассказал о ликвидации иностранных наемников в ходе спецоперации - 19.12.2023 Украина.ру

Шойгу рассказал о ликвидации иностранных наемников в ходе спецоперации

Активно привлекаемые Киевом с начала спецоперации наемники по большей части ликвидированы. Об этом заявил 19 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны

2023-12-19T14:49

2023-12-19T14:49

2023-12-19T14:49

сергей шойгу

новости

киев

иностранные наемники

боевики

польша

сша

великобритания

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"Уничтожено свыше 5800 боевиков, в том числе 1427 - из Польши, 466 - из США и 344 - из Великобритании", - сказал Шойгу.Он добавил, что на территории Украины были ликвидированы 103 военных преступника, которые проявили особую жестокость.

https://ukraina.ru/20231219/1052233711.html

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2023

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сергей шойгу, новости, киев, иностранные наемники, боевики, польша, сша, великобритания