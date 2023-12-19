Численность ВС РФ увеличат из-за вступления Финляндии в НАТО - Шойгу
14:23 19.12.2023 (обновлено: 14:25 19.12.2023)
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В России продолжают формировать два военных округа - Московский и Ленинградский. Это связано с вступлением в НАТО Финляндии и предстоящим принятием в Альянс Швеции. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.
"При этом учитываем подписанные между США и Финляндией соглашения, предусматривающие задействование американцами 21 финского военного объекта, включая все четыре авиабазы", - сказал Шойгу.
С декабря численность Вооруженных Сил России начали наращивать до 1 320 000 человек. Соразмерно внешним угрозам, численность ВС РФ будет доведена до 1,5 млн человек, сообщил Шойгу.