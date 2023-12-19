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Численность ВС РФ увеличат из-за вступления Финляндии в НАТО - Шойгу

Численность ВС РФ увеличат из-за вступления Финляндии в НАТО - Шойгу - 19.12.2023 Украина.ру

Численность ВС РФ увеличат из-за вступления Финляндии в НАТО - Шойгу

В России продолжают формировать два военных округа - Московский и Ленинградский. Это связано с вступлением в НАТО Финляндии и предстоящим принятием в Альянс... Украина.ру, 19.12.2023

2023-12-19T14:23

2023-12-19T14:23

2023-12-19T14:25

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В России продолжают формировать два военных округа - Московский и Ленинградский. Это связано с вступлением в НАТО Финляндии и предстоящим принятием в Альянс Швеции. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу. "При этом учитываем подписанные между США и Финляндией соглашения, предусматривающие задействование американцами 21 финского военного объекта, включая все четыре авиабазы", - сказал Шойгу. С декабря численность Вооруженных Сил России начали наращивать до 1 320 000 человек. Соразмерно внешним угрозам, численность ВС РФ будет доведена до 1,5 млн человек, сообщил Шойгу.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, сергей шойгу, финляндия, нато