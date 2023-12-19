Путин объяснил, какой ценой Киев пытается угодить западным хозяевам
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк"Прямая линия" и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
Украинские военные несут тяжелые потери. Об этом заявил 19 декабря президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Министерства обороны
"Противник несет тяжелые потери и в значительной степени растратил резервы, пытаясь показать своим реальным хозяевам хоть какой-то результат своего распиаренного так называемого контрнаступления", - сказал Путин.
Он добавил, что Запад от своей стратегии сдерживания России и от своих агрессивных целей на Украине не отказывается.
"Но и мы от своих целей специальной военной операции отказываться не собираемся", - заверил российский лидер.