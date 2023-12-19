https://ukraina.ru/20231219/1052231964.html

Путин объяснил, какой ценой Киев пытается угодить западным хозяевам

Путин объяснил, какой ценой Киев пытается угодить западным хозяевам - 19.12.2023 Украина.ру

Путин объяснил, какой ценой Киев пытается угодить западным хозяевам

Украинские военные несут тяжелые потери. Об этом заявил 19 декабря президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Министерства обороны

2023-12-19T14:06

2023-12-19T14:06

2023-12-19T14:06

владимир путин

киев

запад

зарубежье

стратегии

новости

потери

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"Противник несет тяжелые потери и в значительной степени растратил резервы, пытаясь показать своим реальным хозяевам хоть какой-то результат своего распиаренного так называемого контрнаступления", - сказал Путин.Он добавил, что Запад от своей стратегии сдерживания России и от своих агрессивных целей на Украине не отказывается.

https://ukraina.ru/20231219/1052230815.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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владимир путин, киев, запад, зарубежье, стратегии, новости, потери