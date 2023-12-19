https://ukraina.ru/20231219/1052231240.html
Азовское море – внутреннее море России, 4 новых региона: Шойгу нахвал предварительные результаты СВО
Азовское море – внутреннее море России, 4 новых региона: Шойгу нахвал предварительные результаты СВО - 19.12.2023 Украина.ру
Азовское море – внутреннее море России, 4 новых региона: Шойгу нахвал предварительные результаты СВО
На заседании расширенной коллегии Минобороны РФ глава Министерства Сергей Шойгу подвел предварительные итоги специальной военной операции на территории Украины
2023-12-19T14:00
2023-12-19T14:00
2023-12-19T14:01
новости
сергей шойгу
спецоперация
вс рф
крым
новые регионы
азовское море
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"С РФ освободили территорию в пять раз больше, чем территории ЛНР и ДНР до СВО", - подчеркнул он.Среди других результатов Шойгу отметил:– Акватория Азовского моря стала внутренним морем России и представляет собой военно-морской район;– По итогам референдумов в состав РФ вошли 4 новых региона с территорией 83 000 квадратных километров с населением больше 5 миллионов человек;– Восстановлено железнодорожное сообщение с Донбассом;– Больше года действует сухопутный коридор с Крымом, налажено движение по железным и автомобильным дорогам.
https://ukraina.ru/20231219/1052198503.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сергей шойгу, спецоперация, вс рф, крым, новые регионы, азовское море
Новости, Сергей Шойгу, Спецоперация, ВС РФ, Крым, Новые регионы, Азовское море
Азовское море – внутреннее море России, 4 новых региона: Шойгу нахвал предварительные результаты СВО
14:00 19.12.2023 (обновлено: 14:01 19.12.2023)
На заседании расширенной коллегии Минобороны РФ глава Министерства Сергей Шойгу подвел предварительные итоги специальной военной операции на территории Украины