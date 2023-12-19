Азовское море – внутреннее море России, 4 новых региона: Шойгу нахвал предварительные результаты СВО - 19.12.2023 Украина.ру
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Азовское море – внутреннее море России, 4 новых региона: Шойгу нахвал предварительные результаты СВО
Азовское море – внутреннее море России, 4 новых региона: Шойгу нахвал предварительные результаты СВО - 19.12.2023 Украина.ру
Азовское море – внутреннее море России, 4 новых региона: Шойгу нахвал предварительные результаты СВО
На заседании расширенной коллегии Минобороны РФ глава Министерства Сергей Шойгу подвел предварительные итоги специальной военной операции на территории Украины
2023-12-19T14:00
2023-12-19T14:01
новости
сергей шойгу
спецоперация
вс рф
крым
новые регионы
азовское море
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"С РФ освободили территорию в пять раз больше, чем территории ЛНР и ДНР до СВО", - подчеркнул он.Среди других результатов Шойгу отметил:– Акватория Азовского моря стала внутренним морем России и представляет собой военно-морской район;– По итогам референдумов в состав РФ вошли 4 новых региона с территорией 83 000 квадратных километров с населением больше 5 миллионов человек;– Восстановлено железнодорожное сообщение с Донбассом;– Больше года действует сухопутный коридор с Крымом, налажено движение по железным и автомобильным дорогам.
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новости, сергей шойгу, спецоперация, вс рф, крым, новые регионы, азовское море
Новости, Сергей Шойгу, Спецоперация, ВС РФ, Крым, Новые регионы, Азовское море

Азовское море – внутреннее море России, 4 новых региона: Шойгу нахвал предварительные результаты СВО

14:00 19.12.2023 (обновлено: 14:01 19.12.2023)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВизит министра обороны РФ С. Шойгу в Иран
Визит министра обороны РФ С. Шойгу в Иран
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
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На заседании расширенной коллегии Минобороны РФ глава Министерства Сергей Шойгу подвел предварительные итоги специальной военной операции на территории Украины
"С РФ освободили территорию в пять раз больше, чем территории ЛНР и ДНР до СВО", - подчеркнул он.
Среди других результатов Шойгу отметил:
– Акватория Азовского моря стала внутренним морем России и представляет собой военно-морской район;
– По итогам референдумов в состав РФ вошли 4 новых региона с территорией 83 000 квадратных километров с населением больше 5 миллионов человек;
– Восстановлено железнодорожное сообщение с Донбассом;
– Больше года действует сухопутный коридор с Крымом, налажено движение по железным и автомобильным дорогам.
Роман Алехин интервью
07:12
Роман Алехин: Россия в 2024 году выбьет ВСУ из Одессы, если не вляпается в "психологический Артемовск" Ментальная война всегда непредсказуема. И Одессу мы можем взять в следующем году. Это не шапкозакидательство. Если мы возьмем Авдеевку, на фронте будет все совсем по-другому
 
НовостиСергей ШойгуСпецоперацияВС РФКрымНовые регионыАзовское море
 
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