"Отказываться не собираемся": Путин сделал заявление о целях спецоперации
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Россия не отказывается от обозначенных ею целях специальной военной операции на Украине. Такое заявление 19 декабря на расширенной коллегии Министерства обороны сделал президент РФ Владимир Путин
"Мы от своих целей в рамках специальной военной операции отказываться не собираемся", - сказал глава российского государства.
По его словам, в настоящий момент российские войска владеют инициативой на поле боя, Россия "делает то, что считает нужным".
В день начала СВО Путин обозначил следующие цели спецоперации: защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
29 мая, 12:29Чем и когда закончится СВО и жить ли России с санкциями после - КолташовЭкономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире Украина.ру рассказал о возможных сроках и исходах украинского конфликта с экономической точки зрения, а также о воздействии антироссийских санкций после СВО: