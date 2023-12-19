"Отказываться не собираемся": Путин сделал заявление о целях спецоперации - 19.12.2023 Украина.ру
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"Отказываться не собираемся": Путин сделал заявление о целях спецоперации
"Отказываться не собираемся": Путин сделал заявление о целях спецоперации - 19.12.2023 Украина.ру
"Отказываться не собираемся": Путин сделал заявление о целях спецоперации
Россия не отказывается от обозначенных ею целях специальной военной операции на Украине. Такое заявление 19 декабря на расширенной коллегии Министерства обороны сделал президент РФ Владимир Путин
2023-12-19T13:44
2023-12-19T13:44
новости
владимир путин
сво
россия
украина
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"Мы от своих целей в рамках специальной военной операции отказываться не собираемся", - сказал глава российского государства. По его словам, в настоящий момент российские войска владеют инициативой на поле боя, Россия "делает то, что считает нужным". В день начала СВО Путин обозначил следующие цели спецоперации: защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
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новости, владимир путин, сво, россия, украина
Новости, Владимир Путин, СВО, Россия, Украина

"Отказываться не собираемся": Путин сделал заявление о целях спецоперации

13:44 19.12.2023
 
© POOL / Перейти в фотобанк"Прямая линия" и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
Прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
© POOL
Перейти в фотобанк
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Россия не отказывается от обозначенных ею целях специальной военной операции на Украине. Такое заявление 19 декабря на расширенной коллегии Министерства обороны сделал президент РФ Владимир Путин
"Мы от своих целей в рамках специальной военной операции отказываться не собираемся", - сказал глава российского государства.
По его словам, в настоящий момент российские войска владеют инициативой на поле боя, Россия "делает то, что считает нужным".
В день начала СВО Путин обозначил следующие цели спецоперации: защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
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