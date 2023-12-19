Силы ПВО сбили над Брянской областью беспилотник ВСУ – МО - 19.12.2023 Украина.ру
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Силы ПВО сбили над Брянской областью беспилотник ВСУ – МО
Силы ПВО сбили над Брянской областью беспилотник ВСУ – МО - 19.12.2023 Украина.ру
Силы ПВО сбили над Брянской областью беспилотник ВСУ – МО
Дежурные средства ПВО утром 19 декабря уничтожили над Брянской областью украинский беспилотник самолётного типа. Об этом пресс-служба Минобороны РФ сообщает в своём телеграм-канале
2023-12-19T10:11
2023-12-19T10:11
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"Сегодня около 9:20 (мск) пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолётного типа. Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА уничтожен над территорией Брянской области", - говорится в сообщении ведомства.ВСУ регулярно атакуют приграничные регионы России с помощью БПЛА, а также предпринимают попытки прорыва беспилотников в центральные районы страны.
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новости, россия, брянская область, пво, бпла, всу, сво
Новости, Россия, Брянская область, ПВО, БПЛА, ВСУ, СВО

Силы ПВО сбили над Брянской областью беспилотник ВСУ – МО

10:11 19.12.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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Дежурные средства ПВО утром 19 декабря уничтожили над Брянской областью украинский беспилотник самолётного типа. Об этом пресс-служба Минобороны РФ сообщает в своём телеграм-канале
"Сегодня около 9:20 (мск) пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолётного типа. Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА уничтожен над территорией Брянской области", - говорится в сообщении ведомства.
ВСУ регулярно атакуют приграничные регионы России с помощью БПЛА, а также предпринимают попытки прорыва беспилотников в центральные районы страны.
дверь в квартиру Романа Сапонькова - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
09:16
Украинская парадигма: от "контрнаступа" к терроруВ Санкт-Петербурге залили монтажной пеной входные двери Роману Сапонькову и Дмитрию Стешину - двум российским военным корреспондентам, находящимся сейчас в зоне СВО. Ранее к военкору "Комсомольской правды" Александру Коцу, в Москве, приходили домой.
 
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10:11Силы ПВО сбили над Брянской областью беспилотник ВСУ – МО
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