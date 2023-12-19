Силы ПВО сбили над Брянской областью беспилотник ВСУ – МО
Дежурные средства ПВО утром 19 декабря уничтожили над Брянской областью украинский беспилотник самолётного типа. Об этом пресс-служба Минобороны РФ сообщает в своём телеграм-канале
"Сегодня около 9:20 (мск) пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолётного типа. Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА уничтожен над территорией Брянской области", - говорится в сообщении ведомства.
ВСУ регулярно атакуют приграничные регионы России с помощью БПЛА, а также предпринимают попытки прорыва беспилотников в центральные районы страны.
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