https://ukraina.ru/20231219/1052219798.html

Силы ПВО сбили над Брянской областью беспилотник ВСУ – МО

Силы ПВО сбили над Брянской областью беспилотник ВСУ – МО - 19.12.2023 Украина.ру

Силы ПВО сбили над Брянской областью беспилотник ВСУ – МО

Дежурные средства ПВО утром 19 декабря уничтожили над Брянской областью украинский беспилотник самолётного типа. Об этом пресс-служба Минобороны РФ сообщает в своём телеграм-канале

2023-12-19T10:11

2023-12-19T10:11

2023-12-19T10:11

новости

россия

брянская область

пво

бпла

всу

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/0e/1051003173_0:147:3122:1903_1920x0_80_0_0_d2399b92a8620eb22bfcb521784693f2.jpg

"Сегодня около 9:20 (мск) пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолётного типа. Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА уничтожен над территорией Брянской области", - говорится в сообщении ведомства.ВСУ регулярно атакуют приграничные регионы России с помощью БПЛА, а также предпринимают попытки прорыва беспилотников в центральные районы страны.

https://ukraina.ru/20231219/1052218347.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, брянская область, пво, бпла, всу, сво