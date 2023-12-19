На Сахалине военный получил почти три года колонии за отказ участвовать в СВО - 19.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231219/1052216909.html
На Сахалине военный получил почти три года колонии за отказ участвовать в СВО
На Сахалине военный получил почти три года колонии за отказ участвовать в СВО - 19.12.2023 Украина.ру
На Сахалине военный получил почти три года колонии за отказ участвовать в СВО
Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд признал военнослужащего виновным в неисполнении приказа и приговорил его почти к трём годам колонии. Об этом 19 декабря сообщает пресс-служба суда
2023-12-19T08:32
2023-12-19T08:32
новости
россия
суд
сво
приговор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101780/37/1017803767_0:271:3072:1999_1920x0_80_0_0_0e4a0ea04eb32e0f4df4914ae3607ee5.jpg.webp
"За совершение преступления, предусмотренного частью 2.1 статьи 332 УК РФ (неисполнение приказа), военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 9 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Военнослужащий взят под стражу в зале суда", - говорится в сообщении.Судом было установлено, что военнослужащий во время службы на территории Сахалинской области отказался выполнять приказ командира об убытии в зону проведения СВО для участия в боевых действиях, так как опасался за свою жизнь.Суд также принял во внимание, что осужденный открыто пытался найти поддержку со стороны сослуживцев, что способствовало совершению другими лицами аналогичного преступления, негативно сказалось на состоянии воинской дисциплины и усложнило выполнение поставленных перед командованием боевых задач. Совершение преступления в период мобилизации судом было признано отягчающим обстоятельством.
https://ukraina.ru/20231219/1052204096.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101780/37/1017803767_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_bacb79f59a04299c47e0655a9d3a1426.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, суд, сво, приговор
Новости, Россия, Суд, СВО, приговор

На Сахалине военный получил почти три года колонии за отказ участвовать в СВО

08:32 19.12.2023
 
© РИА Новости . Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости . Андрей Старостин
Перейти в фотобанк
Читать в
Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд признал военнослужащего виновным в неисполнении приказа и приговорил его почти к трём годам колонии. Об этом 19 декабря сообщает пресс-служба суда
"За совершение преступления, предусмотренного частью 2.1 статьи 332 УК РФ (неисполнение приказа), военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 9 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Военнослужащий взят под стражу в зале суда", - говорится в сообщении.
Судом было установлено, что военнослужащий во время службы на территории Сахалинской области отказался выполнять приказ командира об убытии в зону проведения СВО для участия в боевых действиях, так как опасался за свою жизнь.
Суд также принял во внимание, что осужденный открыто пытался найти поддержку со стороны сослуживцев, что способствовало совершению другими лицами аналогичного преступления, негативно сказалось на состоянии воинской дисциплины и усложнило выполнение поставленных перед командованием боевых задач. Совершение преступления в период мобилизации судом было признано отягчающим обстоятельством.
07:32Культура
"Слово пацана". Культурная сенсация 2023 годаСамым резонансным культурным событием года объективно можно считать сериал Жоры Крыжовникова "Слово пацана. Кровь на асфальте". Во всяком случае, по масштабу интереса, скандала и дискуссии
 
НовостиРоссияСудСВОприговор
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:35Хроника энергетической войны: последние события
08:32На Сахалине военный получил почти три года колонии за отказ участвовать в СВО
08:24Выборы на Тайване: итог предсказуем
08:16ВСУ наращивают число наёмников из Грузии и Польши – Марочко
08:03Никаких отмазок про "руку Кремля". Кто подслушивал главкома ВСУ Залужного
08:00Севморпуть может стать альтернативой опасному для судов Красному морю – МИД РФ
08:00"Хирургия была моим страданием и счастьем": 110 лет великому киевлянину Николаю Амосову
07:43"Национальная религия" о вступлении в НАТО и ЕС себя исчерпала. Украинские эксперты о ситуации в стране
07:32"Слово пацана". Культурная сенсация 2023 года
07:28Заявление министра обороны Германии Писториуса о войне с Россией является безумием – Филиппо
07:25Владимир Видеманн: Проиграв на поле боя, англосаксы занялись аудитом проекта "Украина"
07:15Комиссия по поддержке гражданских пленных. Миронов озвучил Путину инициативу издания Украина.ру
07:12Роман Алехин: Россия в 2024 году выбьет ВСУ из Одессы, если не вляпается в "психологический Артемовск"
06:58Российский спецназ из гранатомёта уничтожил подразделение ВСУ под Купянском – МО
06:32Лондон будет делиться с Киевом военно-морским опытом – Telegraph
06:02 "Прогресс будет… но не туда": президент Чехии рассказал о будущем украинского конфликта
06:00"Их накрывали одним выстрелом": военный эксперт назвал три главные ошибки провального "контрнаступа" ВСУ
05:50"Наемники будут гибнуть пачками": политолог пояснил, почему у ВСУ скоро закончатся люди и оружие
05:40"Будем делать упор на срочников": политолог рассказал, будет ли в 2024 году вторая волна мобилизации
05:30"Может быть пойдем на Киев": военный эксперт о том, нужна ли новая мобилизация или хватит добровольцев
Лента новостейМолния