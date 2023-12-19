https://ukraina.ru/20231219/1052216909.html

На Сахалине военный получил почти три года колонии за отказ участвовать в СВО

На Сахалине военный получил почти три года колонии за отказ участвовать в СВО - 19.12.2023 Украина.ру

На Сахалине военный получил почти три года колонии за отказ участвовать в СВО

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд признал военнослужащего виновным в неисполнении приказа и приговорил его почти к трём годам колонии. Об этом 19 декабря сообщает пресс-служба суда

2023-12-19T08:32

2023-12-19T08:32

2023-12-19T08:32

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"За совершение преступления, предусмотренного частью 2.1 статьи 332 УК РФ (неисполнение приказа), военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 9 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Военнослужащий взят под стражу в зале суда", - говорится в сообщении.Судом было установлено, что военнослужащий во время службы на территории Сахалинской области отказался выполнять приказ командира об убытии в зону проведения СВО для участия в боевых действиях, так как опасался за свою жизнь.Суд также принял во внимание, что осужденный открыто пытался найти поддержку со стороны сослуживцев, что способствовало совершению другими лицами аналогичного преступления, негативно сказалось на состоянии воинской дисциплины и усложнило выполнение поставленных перед командованием боевых задач. Совершение преступления в период мобилизации судом было признано отягчающим обстоятельством.

https://ukraina.ru/20231219/1052204096.html

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новости, россия, суд, сво, приговор