https://ukraina.ru/20231219/1052215383.html

Российский спецназ из гранатомёта уничтожил подразделение ВСУ под Купянском – МО

Российский спецназ из гранатомёта уничтожил подразделение ВСУ под Купянском – МО - 19.12.2023 Украина.ру

Российский спецназ из гранатомёта уничтожил подразделение ВСУ под Купянском – МО

Мобильная группа спецназа группировки войск "Запад" уничтожила украинских солдат на Купянском направлении из автоматического станкового гранатомёта "Пламя". Об этом 19 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ

2023-12-19T06:58

2023-12-19T06:58

2023-12-19T06:58

новости

россия

купянское направление

сво

спецназ

всу

потери всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/0d/1043503122_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_4e2c55f3e825dc849a107494eaf1cc3d.jpg

Войсковой спецназ выполняет боевые задачи в любую погоду, как в тылу противника, так и на линии боевого соприкосновения. Бойцы разведывательного подразделения с использованием БПЛА "вскрыли наблюдательный и опорный пункты ВСУ в лесополосе", после чего оперативно передали координаты противника на пункт управления."В кратчайшие сроки мобильный расчёт выдвинулся на огневую позицию. Для скрытного и быстрого передвижения по пересечённой местности спецназовцы использовали багги. Прибыв на точку, военнослужащие подготовили выстрелы для 30-мм автоматического станкового гранатомёта (АГС) "Пламя", установленного прямо на транспортном средстве высокой проходимости, и точными попаданиями нанесли удары по живой силе противника", - говорится в сообщении.После выполнения боевой задачи спецназовцы покинули огневую позицию."За нами закрепляют район. Затем в тёмное время суток мы выдвигаемся в заданный район, чтобы не "спалить" свои позиции. После уточнения координат целей начинаем работать по противнику. В последнее время заметил, что противник, в основном, активно убегает в тыл. Некоторые военнослужащие ВСУ сдаются в плен, потому что всё понимают", - рассказал командир отделения спецназа с позывным "Корсар".В сообщении ведомства отмечается, что спецназовцы работают как в связке с артиллеристами, так и автономно. Они оснащены сложнейшей разведывательной аппаратурой и обладают серьёзной огневой мощью, включающей ПТРК, миномёты, гранатомёты и ствольную артиллерию.По данным Минобороны на 18 декабря, потери ВСУ на Купянском направлении за сутки составили более 60 военнослужащих. Российские военные также уничтожили танк Leopard-2, три боевые машины пехоты, два бронетранспортёра и САУ "Гвоздика".

https://ukraina.ru/20231219/1052211940.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, купянское направление, сво, спецназ, всу, потери всу