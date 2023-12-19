Российский спецназ из гранатомёта уничтожил подразделение ВСУ под Купянском – МО - 19.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231219/1052215383.html
Российский спецназ из гранатомёта уничтожил подразделение ВСУ под Купянском – МО
Российский спецназ из гранатомёта уничтожил подразделение ВСУ под Купянском – МО - 19.12.2023 Украина.ру
Российский спецназ из гранатомёта уничтожил подразделение ВСУ под Купянском – МО
Мобильная группа спецназа группировки войск "Запад" уничтожила украинских солдат на Купянском направлении из автоматического станкового гранатомёта "Пламя". Об этом 19 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ
2023-12-19T06:58
2023-12-19T06:58
новости
россия
купянское направление
сво
спецназ
всу
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/0d/1043503122_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_4e2c55f3e825dc849a107494eaf1cc3d.jpg
Войсковой спецназ выполняет боевые задачи в любую погоду, как в тылу противника, так и на линии боевого соприкосновения. Бойцы разведывательного подразделения с использованием БПЛА "вскрыли наблюдательный и опорный пункты ВСУ в лесополосе", после чего оперативно передали координаты противника на пункт управления."В кратчайшие сроки мобильный расчёт выдвинулся на огневую позицию. Для скрытного и быстрого передвижения по пересечённой местности спецназовцы использовали багги. Прибыв на точку, военнослужащие подготовили выстрелы для 30-мм автоматического станкового гранатомёта (АГС) "Пламя", установленного прямо на транспортном средстве высокой проходимости, и точными попаданиями нанесли удары по живой силе противника", - говорится в сообщении.После выполнения боевой задачи спецназовцы покинули огневую позицию."За нами закрепляют район. Затем в тёмное время суток мы выдвигаемся в заданный район, чтобы не "спалить" свои позиции. После уточнения координат целей начинаем работать по противнику. В последнее время заметил, что противник, в основном, активно убегает в тыл. Некоторые военнослужащие ВСУ сдаются в плен, потому что всё понимают", - рассказал командир отделения спецназа с позывным "Корсар".В сообщении ведомства отмечается, что спецназовцы работают как в связке с артиллеристами, так и автономно. Они оснащены сложнейшей разведывательной аппаратурой и обладают серьёзной огневой мощью, включающей ПТРК, миномёты, гранатомёты и ствольную артиллерию.По данным Минобороны на 18 декабря, потери ВСУ на Купянском направлении за сутки составили более 60 военнослужащих. Российские военные также уничтожили танк Leopard-2, три боевые машины пехоты, два бронетранспортёра и САУ "Гвоздика".
https://ukraina.ru/20231219/1052211940.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/0d/1043503122_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_56b0a20bce9f630780883a0326dbccab.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, купянское направление, сво, спецназ, всу, потери всу
Новости, Россия, Купянское направление, СВО, спецназ, ВСУ, потери ВСУ

Российский спецназ из гранатомёта уничтожил подразделение ВСУ под Купянском – МО

06:58 19.12.2023
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБоевая работа мотострелковых подразделений в зоне СВО
Боевая работа мотострелковых подразделений в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать в
Мобильная группа спецназа группировки войск "Запад" уничтожила украинских солдат на Купянском направлении из автоматического станкового гранатомёта "Пламя". Об этом 19 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ
Войсковой спецназ выполняет боевые задачи в любую погоду, как в тылу противника, так и на линии боевого соприкосновения. Бойцы разведывательного подразделения с использованием БПЛА "вскрыли наблюдательный и опорный пункты ВСУ в лесополосе", после чего оперативно передали координаты противника на пункт управления.
"В кратчайшие сроки мобильный расчёт выдвинулся на огневую позицию. Для скрытного и быстрого передвижения по пересечённой местности спецназовцы использовали багги. Прибыв на точку, военнослужащие подготовили выстрелы для 30-мм автоматического станкового гранатомёта (АГС) "Пламя", установленного прямо на транспортном средстве высокой проходимости, и точными попаданиями нанесли удары по живой силе противника", - говорится в сообщении.
После выполнения боевой задачи спецназовцы покинули огневую позицию.
"За нами закрепляют район. Затем в тёмное время суток мы выдвигаемся в заданный район, чтобы не "спалить" свои позиции. После уточнения координат целей начинаем работать по противнику. В последнее время заметил, что противник, в основном, активно убегает в тыл. Некоторые военнослужащие ВСУ сдаются в плен, потому что всё понимают", - рассказал командир отделения спецназа с позывным "Корсар".
В сообщении ведомства отмечается, что спецназовцы работают как в связке с артиллеристами, так и автономно. Они оснащены сложнейшей разведывательной аппаратурой и обладают серьёзной огневой мощью, включающей ПТРК, миномёты, гранатомёты и ствольную артиллерию.
По данным Минобороны на 18 декабря, потери ВСУ на Купянском направлении за сутки составили более 60 военнослужащих. Российские военные также уничтожили танк Leopard-2, три боевые машины пехоты, два бронетранспортёра и САУ "Гвоздика".
Работа гаубиц Мста-Б в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
04:30
Михаил Онуфриенко объяснил, как мощный удар на севере поможет взять Купянск и оставит без резервов ВСУЕсли 300-тысячная армия РФ перейдет в наступление на стыке Харьковской и Сумской областей, то Киеву будет сложно перебросить туда 100-тысячную группировку. Если уничтожить мосты через Днепр, то левобережная группировка ВСУ окажется без снабжения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
 
НовостиРоссияКупянское направлениеСВОспецназВСУпотери ВСУ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:58Российский спецназ из гранатомёта уничтожил подразделение ВСУ под Купянском – МО
06:32Лондон будет делиться с Киевом военно-морским опытом – Telegraph
06:02 "Прогресс будет… но не туда": президент Чехии рассказал о будущем украинского конфликта
06:00"Их накрывали одним выстрелом": военный эксперт назвал три главные ошибки провального "контрнаступа" ВСУ
05:50"Наемники будут гибнуть пачками": политолог пояснил, почему у ВСУ скоро закончатся люди и оружие
05:40"Будем делать упор на срочников": политолог рассказал, будет ли в 2024 году вторая волна мобилизации
05:30"Может быть пойдем на Киев": военный эксперт о том, нужна ли новая мобилизация или хватит добровольцев
05:24Основатель Pink Floyd рассказал, чем грозит выступление на российском ТВ
05:20Эксперт о том, почему армия РФ должна нанести удар по ВСУ, чтобы вся Украина не превратилась в Артемовск
05:10Военный эксперт объяснил, где закончится СВО и почему киевский режим должен быть окончательно уничтожен
05:00Эксперт о том, почему России нужно выйти из обороны, пока ВСУ не успели построить укрепления за Авдеевкой
04:58В Хмельницкой области прогремели взрывы, под ударом аэродром ВСУ
04:50"Насчитали лишние 400 км": эксперт объяснил, успеет ли Киев слепить свою "линию Суровикина" для ВСУ
04:43Российские войска в зоне СВО применяют модернизированные "Панцири-СМ" – источник
04:30Михаил Онуфриенко объяснил, как мощный удар на севере поможет взять Купянск и оставит без резервов ВСУ
04:20Военно-политический обозреватель о том, как России нужно менять стратегию, пока Киев "садится в оборону"
04:10Эксперт о том, как кубинские и северокорейские добровольцы в рядах ВС РФ будут уничтожать наемников ВСУ
04:01В Польше ликвидировали комиссию по "смоленской" катастрофе 2010 года – МО
04:00Мы ловим крупную рыбу. Александр Перенджиев раскрыл, почему не нужно спешить с плацдармом ВСУ на Днепре
03:34Последняя группа эвакуированных из Газы граждан России прибыла в Домодедово – МЧС
Лента новостейМолния