https://ukraina.ru/20231219/1052215383.html
Российский спецназ из гранатомёта уничтожил подразделение ВСУ под Купянском – МО
Российский спецназ из гранатомёта уничтожил подразделение ВСУ под Купянском – МО - 19.12.2023 Украина.ру
Российский спецназ из гранатомёта уничтожил подразделение ВСУ под Купянском – МО
Мобильная группа спецназа группировки войск "Запад" уничтожила украинских солдат на Купянском направлении из автоматического станкового гранатомёта "Пламя". Об этом 19 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ
2023-12-19T06:58
2023-12-19T06:58
2023-12-19T06:58
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Войсковой спецназ выполняет боевые задачи в любую погоду, как в тылу противника, так и на линии боевого соприкосновения. Бойцы разведывательного подразделения с использованием БПЛА "вскрыли наблюдательный и опорный пункты ВСУ в лесополосе", после чего оперативно передали координаты противника на пункт управления."В кратчайшие сроки мобильный расчёт выдвинулся на огневую позицию. Для скрытного и быстрого передвижения по пересечённой местности спецназовцы использовали багги. Прибыв на точку, военнослужащие подготовили выстрелы для 30-мм автоматического станкового гранатомёта (АГС) "Пламя", установленного прямо на транспортном средстве высокой проходимости, и точными попаданиями нанесли удары по живой силе противника", - говорится в сообщении.После выполнения боевой задачи спецназовцы покинули огневую позицию."За нами закрепляют район. Затем в тёмное время суток мы выдвигаемся в заданный район, чтобы не "спалить" свои позиции. После уточнения координат целей начинаем работать по противнику. В последнее время заметил, что противник, в основном, активно убегает в тыл. Некоторые военнослужащие ВСУ сдаются в плен, потому что всё понимают", - рассказал командир отделения спецназа с позывным "Корсар".В сообщении ведомства отмечается, что спецназовцы работают как в связке с артиллеристами, так и автономно. Они оснащены сложнейшей разведывательной аппаратурой и обладают серьёзной огневой мощью, включающей ПТРК, миномёты, гранатомёты и ствольную артиллерию.По данным Минобороны на 18 декабря, потери ВСУ на Купянском направлении за сутки составили более 60 военнослужащих. Российские военные также уничтожили танк Leopard-2, три боевые машины пехоты, два бронетранспортёра и САУ "Гвоздика".
https://ukraina.ru/20231219/1052211940.html
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, купянское направление, сво, спецназ, всу, потери всу
Новости, Россия, Купянское направление, СВО, спецназ, ВСУ, потери ВСУ
Российский спецназ из гранатомёта уничтожил подразделение ВСУ под Купянском – МО
Мобильная группа спецназа группировки войск "Запад" уничтожила украинских солдат на Купянском направлении из автоматического станкового гранатомёта "Пламя". Об этом 19 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ
Войсковой спецназ выполняет боевые задачи в любую погоду, как в тылу противника, так и на линии боевого соприкосновения. Бойцы разведывательного подразделения с использованием БПЛА "вскрыли наблюдательный и опорный пункты ВСУ в лесополосе", после чего оперативно передали координаты противника на пункт управления.
"В кратчайшие сроки мобильный расчёт выдвинулся на огневую позицию. Для скрытного и быстрого передвижения по пересечённой местности спецназовцы использовали багги. Прибыв на точку, военнослужащие подготовили выстрелы для 30-мм автоматического станкового гранатомёта (АГС) "Пламя", установленного прямо на транспортном средстве высокой проходимости, и точными попаданиями нанесли удары по живой силе противника", - говорится в сообщении.
После выполнения боевой задачи спецназовцы покинули огневую позицию.
"За нами закрепляют район. Затем в тёмное время суток мы выдвигаемся в заданный район, чтобы не "спалить" свои позиции. После уточнения координат целей начинаем работать по противнику. В последнее время заметил, что противник, в основном, активно убегает в тыл. Некоторые военнослужащие ВСУ сдаются в плен, потому что всё понимают", - рассказал командир отделения спецназа с позывным "Корсар".
В сообщении ведомства отмечается, что спецназовцы работают как в связке с артиллеристами, так и автономно. Они оснащены сложнейшей разведывательной аппаратурой и обладают серьёзной огневой мощью, включающей ПТРК, миномёты, гранатомёты и ствольную артиллерию.
По данным Минобороны на 18 декабря, потери ВСУ на Купянском направлении за сутки составили более 60 военнослужащих. Российские военные также уничтожили танк Leopard-2, три боевые машины пехоты, два бронетранспортёра и САУ "Гвоздика".