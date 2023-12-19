Российские войска в зоне СВО применяют модернизированные "Панцири-СМ" – источник

Военно-политический обозреватель о том, как России нужно менять стратегию, пока Киев "садится в оборону"

Если российское командование хочет реализовать штурм такого населенного пункта как Курахово, армии РФ необходимо менять стратегию и переходить к наступательным операциям фронтового масштаба. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко