Российские войска в зоне СВО применяют модернизированные "Панцири-СМ" – источник - 19.12.2023 Украина.ру
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Российские войска в зоне СВО применяют модернизированные "Панцири-СМ" – источник
Российские войска в зоне СВО применяют модернизированные "Панцири-СМ" – источник - 19.12.2023 Украина.ру
Российские войска в зоне СВО применяют модернизированные "Панцири-СМ" – источник
Российские войска применяют в зоне проведения СВО модернизированные зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-СМ", которые значительно эффективнее базовой версии системы. Об этом со ссылкой на информированный источник 19 декабря сообщает РИА Новости
2023-12-19T04:43
2023-12-19T04:43
новости
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"В зоне СВО уже какое-то время применяются новейшие комплексы ПВО "Панцирь-СМ", которые демонстрируют значительно возросшую боевую эффективность по отношению к базовой версии комплекса - "Панцирь-С". Главное преимущество новых машин - существенно большие дальности обнаружения, сопровождения и поражения целей. В том числе таких сложных, как мини-БПЛА, управляемые артиллерийские снаряды и скоростные баллистические цели", - рассказал собеседник агентства.О перспективах поступления в зону СВО новейших "Панцирь-СМ", которые усилят российскую систему ПВО, сообщалось в начале января.Отмечается, что "Панцирь-СМ" получил новую радиолокационную станцию (РЛС) обнаружения целей с фазированной антенной решёткой с повышенными характеристиками по дальности обнаружения воздушных целей, помехозащищённости и разрешающей способности. "Панцирь" также получил новую многофункциональную РЛС сопровождения целей и наведения ракет.Модернизированный комплекс в состоянии обнаруживать малоразмерные цели на дальности до 75 километров. Применение новых зенитных управляемых ракет с гиперзвуковой скоростью позволяет увеличить дальность перехвата до 40 километров, в два раза больше чем у "Панцирь-С".
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60
новости, россия, сво, пво
Новости, Россия, СВО, ПВО

Российские войска в зоне СВО применяют модернизированные "Панцири-СМ" – источник

04:43 19.12.2023
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкЗа безопасностью неба над российскими подразделениями следят расчеты комплексов "Панцирь-С1"
За безопасностью неба над российскими подразделениями следят расчеты комплексов Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости
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Российские войска применяют в зоне проведения СВО модернизированные зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-СМ", которые значительно эффективнее базовой версии системы. Об этом со ссылкой на информированный источник 19 декабря сообщает РИА Новости
"В зоне СВО уже какое-то время применяются новейшие комплексы ПВО "Панцирь-СМ", которые демонстрируют значительно возросшую боевую эффективность по отношению к базовой версии комплекса - "Панцирь-С". Главное преимущество новых машин - существенно большие дальности обнаружения, сопровождения и поражения целей. В том числе таких сложных, как мини-БПЛА, управляемые артиллерийские снаряды и скоростные баллистические цели", - рассказал собеседник агентства.
О перспективах поступления в зону СВО новейших "Панцирь-СМ", которые усилят российскую систему ПВО, сообщалось в начале января.
Отмечается, что "Панцирь-СМ" получил новую радиолокационную станцию (РЛС) обнаружения целей с фазированной антенной решёткой с повышенными характеристиками по дальности обнаружения воздушных целей, помехозащищённости и разрешающей способности. "Панцирь" также получил новую многофункциональную РЛС сопровождения целей и наведения ракет.
Модернизированный комплекс в состоянии обнаруживать малоразмерные цели на дальности до 75 километров. Применение новых зенитных управляемых ракет с гиперзвуковой скоростью позволяет увеличить дальность перехвата до 40 километров, в два раза больше чем у "Панцирь-С".
боец ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
04:20
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