https://ukraina.ru/20231219/1052214521.html
В Польше ликвидировали комиссию по "смоленской" катастрофе 2010 года – МО
В Польше ликвидировали комиссию по "смоленской" катастрофе 2010 года – МО - 19.12.2023 Украина.ру
В Польше ликвидировали комиссию по "смоленской" катастрофе 2010 года – МО
Польские власти ликвидировали комиссию по повторному расследованию смоленской авиакатастрофы 2010 года. Об этом пресс-секретарь министерства национальной обороны республики Януш Сеймей 18 декабря сообщил в соцсети X (бывший Twitter)
2023-12-19T04:01
2023-12-19T04:01
2023-12-19T04:01
новости
польша
авиакатастрофа
комиссия
эксперты
фальсификация
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Комиссию, которая за несколько лет так и не смогла завершить свою работу, но регулярно выступала с обвинениями российской стороны, ранее распорядился ликвидировать министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. По словам главы МВД Польши Марчина Кервиньского, Варшава откажется от подозрений в адрес России."Сегодня вечером, 18 декабря, было исполнено решение вице-премьера, министра национальной обороны Владислава Косиняка-Камыша № 408/DP о прекращении деятельности комиссии министерства обороны по повторному расследованию авиакатастрофы самолёта Ту-154, произошедшей под Смоленском 10 апреля 2010 года", - написал Сеймей.По его словам, "члены бывшей комиссии покинули офис, помещения были опечатаны", а вскоре будет создана специальная группа, которая "займётся анализом всех аспектов деятельности ликвидированной комиссии".Напомним, что польский "борт №1" Ту-154 разбился 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". В катастрофе погибли 96 человек, включая президента Леха Качиньского с супругой, высокопоставленные польские политики и военные деятели.Межгосударственный авиационный комитет (МАК) через год объявил итоги расследования, согласно которым непосредственной причиной авиакатастрофы стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром в условиях тумана. В качестве системных причин были названы недостатки в подготовке лётчиков президентского отряда.Первая польская комиссия, которую возглавлял экс-главы МВД Ежи Миллер, пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение самолёта ниже дозволенного минимума в условиях тумана. Власти Польши тогда не согласились с выводами МАК и комиссии Миллера, решив создать вторую комиссию под руководством экс-министра национальной обороны Антони Мачеревича.Во время своей так и не законченной работы вторая комиссия представила несколько докладов, основанных на экспертизах исследователей из различных стран. Причём выводы в этих доклада каждый раз делались разные, но все они сводились к обвинениям российской стороны. В гибели польской делегации обвинялись или российские авиадиспетчеры, или спецслужбы, подложившие на борт самолёта бомбу.
https://ukraina.ru/20231216/1052169818.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, польша, авиакатастрофа, комиссия, эксперты, фальсификация
В Польше ликвидировали комиссию по "смоленской" катастрофе 2010 года – МО
Польские власти ликвидировали комиссию по повторному расследованию смоленской авиакатастрофы 2010 года. Об этом пресс-секретарь министерства национальной обороны республики Януш Сеймей 18 декабря сообщил в соцсети X (бывший Twitter)
Комиссию, которая за несколько лет так и не смогла завершить свою работу, но регулярно выступала с обвинениями российской стороны, ранее распорядился ликвидировать министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. По словам главы МВД Польши Марчина Кервиньского, Варшава откажется от подозрений в адрес России.
"Сегодня вечером, 18 декабря, было исполнено решение вице-премьера, министра национальной обороны Владислава Косиняка-Камыша № 408/DP о прекращении деятельности комиссии министерства обороны по повторному расследованию авиакатастрофы самолёта Ту-154, произошедшей под Смоленском 10 апреля 2010 года", - написал Сеймей.
По его словам, "члены бывшей комиссии покинули офис, помещения были опечатаны", а вскоре будет создана специальная группа, которая "займётся анализом всех аспектов деятельности ликвидированной комиссии".
Напомним, что польский "борт №1" Ту-154 разбился 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". В катастрофе погибли 96 человек, включая президента Леха Качиньского с супругой, высокопоставленные польские политики и военные деятели.
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) через год объявил итоги расследования, согласно которым непосредственной причиной авиакатастрофы стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром в условиях тумана. В качестве системных причин были названы недостатки в подготовке лётчиков президентского отряда.
Первая польская комиссия, которую возглавлял экс-главы МВД Ежи Миллер, пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение самолёта ниже дозволенного минимума в условиях тумана. Власти Польши тогда не согласились с выводами МАК и комиссии Миллера, решив создать вторую комиссию под руководством экс-министра национальной обороны Антони Мачеревича.
Во время своей так и не законченной работы вторая комиссия представила несколько докладов, основанных на экспертизах исследователей из различных стран. Причём выводы в этих доклада каждый раз делались разные, но все они сводились к обвинениям российской стороны. В гибели польской делегации обвинялись или российские авиадиспетчеры, или спецслужбы, подложившие на борт самолёта бомбу.