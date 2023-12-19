В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - 19.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231219/1052213736.html
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - 19.12.2023 Украина.ру
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА объявлена в Николаевской и Кировоградской областях Украины, а также на территории Херсонской области, временно подконтрольной киевскому режиму. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 02:00 мск 19 декабря
2023-12-19T02:14
2023-12-19T02:14
новости
украина
воздушная тревога
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/1d/1049010278_0:29:800:479_1920x0_80_0_0_57e2045f147874e865652e12cd3d77f7.jpg
Ранее воздушная тревога объявлялась в Днепропетровской области.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
https://ukraina.ru/20231218/1052208291.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/1d/1049010278_19:0:731:534_1920x0_80_0_0_64439e9bf69b2716d1231c3540729c00.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, воздушная тревога, сво
Новости, Украина, воздушная тревога, СВО

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

02:14 19.12.2023
 
© Робоавиа
© Робоавиа
Читать в
Воздушная тревога в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА объявлена в Николаевской и Кировоградской областях Украины, а также на территории Херсонской области, временно подконтрольной киевскому режиму. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 02:00 мск 19 декабря
Ранее воздушная тревога объявлялась в Днепропетровской области.
Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
Вчера, 18:30
Залужный и цели прослушки. Итоги 18 декабря на УкраинеГлавком ВСУ Валерий Залужный прокомментировал обнаружение в своём кабинете прослушки. Тем временем соцопросы показывают, что доверие к нему превышает доверие к президенту Украины Владимиру Зеленскому
 
НовостиУкраинавоздушная тревогаСВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
02:14В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
02:05Киевские каратели за сутки пять раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
01:55Украина – Вьетнам: конгрессмен заявил, что в Киеве крадут американские деньги
01:40В ВСУ заговорили о том, что Байден может продать поражение Украины
01:23В США заявили о прогрессе на переговорах о помощи Украине
01:01ВС ФРГ заказали десятки тысяч снарядов для ВСУ
00:44Переговоры по ужесточению миграционной политики США снова провалились – The Wall Street Journal
00:32Украина получит миллиарды за счёт разорения жителей Германии – Александр Сосновский
00:11Новые власти Польши заявили о невозможности быстрой разблокировки границы с Украиной
23:53Сразу несколько украинских нардепов заговорили о мобилизации женщин
23:20Накаляется: в Германии оценили обстановку на Украине
22:49Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу военнослужащего Романа Рудакова
22:43Семье бойца СВО из Батайска, оставившего послание родным, угрожали с Украины
22:25FP: на Украине ущемляют свободы людей и преследуют русскоязычное население
21:55В Пентагоне впервые назвали дату окончания поставок Киеву
21:40США направили оставшиеся средства Киеву для восполнения собственных запасов — Белый дом
21:23Около 60% украинцев готовы отказаться от гражданства, чтобы не идти в ВСУ – опрос
21:00ЕС ввёл импортно-экспортные ограничения против РФ на алюминий и химикаты
20:38Украина оштрафовала PornHub за неуплату налогов
20:17The Economist пишет о новой стратегии мобилизации на Украине – больных и пожилых бросают на штурм
Лента новостейМолния