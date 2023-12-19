Михаил Онуфриенко объяснил, как мощный удар на севере поможет взять Купянск и оставит без резервов ВСУ - 19.12.2023 Украина.ру
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Михаил Онуфриенко объяснил, как мощный удар на севере поможет взять Купянск и оставит без резервов ВСУ
Михаил Онуфриенко объяснил, как мощный удар на севере поможет взять Купянск и оставит без резервов ВСУ - 19.12.2023 Украина.ру
Михаил Онуфриенко объяснил, как мощный удар на севере поможет взять Купянск и оставит без резервов ВСУ
Если 300-тысячная армия РФ перейдет в наступление на стыке Харьковской и Сумской областей, то Киеву будет сложно перебросить туда 100-тысячную группировку. Если уничтожить мосты через Днепр, то левобережная группировка ВСУ окажется без снабжения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
2023-12-19T04:30
2023-12-19T04:30
новости
украина
россия
всу
вс рф
харьковская область
сумская область
наступление
оборона
плацдарм
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Если армия РФ будет наступать от Суджи или от Теткино, то до Днепра по прямой линии будет всего 220 километров. Там есть реки, на которых удобно создавать плацдарм и готовить оборонительные рубежи внешнего и внутреннего кольца, рассказал обозреватель.Населенные пункты на стыке Сумской и Харьковской областей сейчас не укреплены от слова "совсем". Хотя там спорадически ставятся минные поля, роют окопы и ставят бетонные укрепления ВСУ, добавил эксперт.Сейчас на Левобережье у ВСУ хватает сил только для того, чтобы медленно отходить назад. Если они снимут с фронта 50–100 тысяч человек, чтобы перебросить на деблокаду, то армия РФ сможет взять Купянск, добавил он.А если вместе с этим российские военные будут уничтожить мосты через Днепр, то левобережная группировка ВСУ окажется без снабжения. Если получится решить две эти задачи, такое стратегическое наступление принесет успех, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231218/1052193805.html
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новости, украина, россия, всу, вс рф, харьковская область, сумская область, наступление, оборона, плацдарм, река, днепр (река), купянск, логистика, резервы
Новости, Украина, Россия, ВСУ, ВС РФ, Харьковская область, Сумская область, наступление, оборона, плацдарм, река, Днепр (река), Купянск, логистика, резервы

Михаил Онуфриенко объяснил, как мощный удар на севере поможет взять Купянск и оставит без резервов ВСУ

04:30 19.12.2023
 
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Работа гаубиц Мста-Б в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
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Если 300-тысячная армия РФ перейдет в наступление на стыке Харьковской и Сумской областей, то Киеву будет сложно перебросить туда 100-тысячную группировку. Если уничтожить мосты через Днепр, то левобережная группировка ВСУ окажется без снабжения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
Если армия РФ будет наступать от Суджи или от Теткино, то до Днепра по прямой линии будет всего 220 километров. Там есть реки, на которых удобно создавать плацдарм и готовить оборонительные рубежи внешнего и внутреннего кольца, рассказал обозреватель.
Населенные пункты на стыке Сумской и Харьковской областей сейчас не укреплены от слова "совсем". Хотя там спорадически ставятся минные поля, роют окопы и ставят бетонные укрепления ВСУ, добавил эксперт.

"Если наша 300-тысячная группировка перейдет в такое наступление, то нужна 100-тысячная группировка, которая ударит по внешнему кольцу. А ты попробуй перебрось ее из-под Киева до этого места. Это же сотни километров марша", - отметил Онуфриенко.

Сейчас на Левобережье у ВСУ хватает сил только для того, чтобы медленно отходить назад. Если они снимут с фронта 50–100 тысяч человек, чтобы перебросить на деблокаду, то армия РФ сможет взять Купянск, добавил он.
А если вместе с этим российские военные будут уничтожить мосты через Днепр, то левобережная группировка ВСУ окажется без снабжения. Если получится решить две эти задачи, такое стратегическое наступление принесет успех, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
- РИА Новости, 1920, 18.12.2023
Вчера, 16:00
"Мы похоронили слишком много избирателей". Почему на Украине сформировался политический кризисСудя по последним событиям на Украине контрнаступление ВСУ удалось на славу – массовые облавы на потенциальных солдат в самых неожиданных местах, а также неоднозначные заявления ряда политиков наглядно показывают, что потери в ходе контрнаступления оказались значительно выше ожидаемых и возникли проблемы с ротацией. При этом достижения отсутствуют
 
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