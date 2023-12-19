Михаил Онуфриенко объяснил, как мощный удар на севере поможет взять Купянск и оставит без резервов ВСУ
Если 300-тысячная армия РФ перейдет в наступление на стыке Харьковской и Сумской областей, то Киеву будет сложно перебросить туда 100-тысячную группировку. Если уничтожить мосты через Днепр, то левобережная группировка ВСУ окажется без снабжения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
Если армия РФ будет наступать от Суджи или от Теткино, то до Днепра по прямой линии будет всего 220 километров. Там есть реки, на которых удобно создавать плацдарм и готовить оборонительные рубежи внешнего и внутреннего кольца, рассказал обозреватель.
Населенные пункты на стыке Сумской и Харьковской областей сейчас не укреплены от слова "совсем". Хотя там спорадически ставятся минные поля, роют окопы и ставят бетонные укрепления ВСУ, добавил эксперт.
"Если наша 300-тысячная группировка перейдет в такое наступление, то нужна 100-тысячная группировка, которая ударит по внешнему кольцу. А ты попробуй перебрось ее из-под Киева до этого места. Это же сотни километров марша", - отметил Онуфриенко.
Сейчас на Левобережье у ВСУ хватает сил только для того, чтобы медленно отходить назад. Если они снимут с фронта 50–100 тысяч человек, чтобы перебросить на деблокаду, то армия РФ сможет взять Купянск, добавил он.
А если вместе с этим российские военные будут уничтожить мосты через Днепр, то левобережная группировка ВСУ окажется без снабжения. Если получится решить две эти задачи, такое стратегическое наступление принесет успех, резюмировал собеседник Украина.ру.
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