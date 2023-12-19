Эксперт о том, почему армия РФ должна нанести удар по ВСУ, чтобы вся Украина не превратилась в Артемовск - 19.12.2023 Украина.ру
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Эксперт о том, почему армия РФ должна нанести удар по ВСУ, чтобы вся Украина не превратилась в Артемовск
Эксперт о том, почему армия РФ должна нанести удар по ВСУ, чтобы вся Украина не превратилась в Артемовск - 19.12.2023 Украина.ру
Эксперт о том, почему армия РФ должна нанести удар по ВСУ, чтобы вся Украина не превратилась в Артемовск
Пока армия РФ будет довооружаться, Украина тоже не будет стоять на месте. Поэтому российским военным надо бить на упреждение, пока противник очень слаб. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
2023-12-19T05:20
2023-12-19T05:20
новости
украина
россия
наступление
оборона
укрепления
снаряды
строительство
всу
вс рф
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Не стоит надеяться, что пока армия РФ будет довооружаться, противник будет стоять на месте. В это время он будет создавать оборонительные рубежи. Чем дольше будем ждать, тем больше рубежей успеют построить ВСУ, рассказал обозреватель.В обороне у ВСУ не будет таких потерь, как в ходе наступления. У Киева будет время собрать и подготовить личный состав. Поэтому российским военным надо бить на упреждение, когда противник очень слаб, добавил эксперт.Нельзя допустить, чтобы вся территория Украины превратилась в Артемовск. Поэтому переход к новой стратегии для армии РФ неизбежен. Хотя идти в масштабное наступление намного сложнее, чем находиться в гибкой обороне, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231218/1052180026.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, россия, наступление, оборона, укрепления, снаряды, строительство, всу, вс рф, стратегии, армия
Новости, Украина, Россия, наступление, оборона, укрепления, снаряды, Строительство, ВСУ, ВС РФ, стратегии, Армия

Эксперт о том, почему армия РФ должна нанести удар по ВСУ, чтобы вся Украина не превратилась в Артемовск

05:20 19.12.2023
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота морской пехоты в зоне СВО
Работа морской пехоты в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Пока армия РФ будет довооружаться, Украина тоже не будет стоять на месте. Поэтому российским военным надо бить на упреждение, пока противник очень слаб. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
Не стоит надеяться, что пока армия РФ будет довооружаться, противник будет стоять на месте. В это время он будет создавать оборонительные рубежи. Чем дольше будем ждать, тем больше рубежей успеют построить ВСУ, рассказал обозреватель.
В обороне у ВСУ не будет таких потерь, как в ходе наступления. У Киева будет время собрать и подготовить личный состав. Поэтому российским военным надо бить на упреждение, когда противник очень слаб, добавил эксперт.
"Достичь совершенства при подготовке к наступлению невозможно. Всегда будет не хватать личного состава, снарядов и качества управления. Мы же не можем готовиться к наступлению 10 лет, в надежде, что ВСУ в это время будут курить бамбук", - подчеркнул Онуфриенко.
Нельзя допустить, чтобы вся территория Украины превратилась в Артемовск. Поэтому переход к новой стратегии для армии РФ неизбежен. Хотя идти в масштабное наступление намного сложнее, чем находиться в гибкой обороне, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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