https://ukraina.ru/20231219/1052211371.html

Эксперт о том, почему армия РФ должна нанести удар по ВСУ, чтобы вся Украина не превратилась в Артемовск

Эксперт о том, почему армия РФ должна нанести удар по ВСУ, чтобы вся Украина не превратилась в Артемовск - 19.12.2023 Украина.ру

Эксперт о том, почему армия РФ должна нанести удар по ВСУ, чтобы вся Украина не превратилась в Артемовск

Пока армия РФ будет довооружаться, Украина тоже не будет стоять на месте. Поэтому российским военным надо бить на упреждение, пока противник очень слаб. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко

2023-12-19T05:20

2023-12-19T05:20

2023-12-19T05:20

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Не стоит надеяться, что пока армия РФ будет довооружаться, противник будет стоять на месте. В это время он будет создавать оборонительные рубежи. Чем дольше будем ждать, тем больше рубежей успеют построить ВСУ, рассказал обозреватель.В обороне у ВСУ не будет таких потерь, как в ходе наступления. У Киева будет время собрать и подготовить личный состав. Поэтому российским военным надо бить на упреждение, когда противник очень слаб, добавил эксперт.Нельзя допустить, чтобы вся территория Украины превратилась в Артемовск. Поэтому переход к новой стратегии для армии РФ неизбежен. Хотя идти в масштабное наступление намного сложнее, чем находиться в гибкой обороне, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231218/1052180026.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, россия, наступление, оборона, укрепления, снаряды, строительство, всу, вс рф, стратегии, армия