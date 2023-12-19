https://ukraina.ru/20231219/1052211371.html
Эксперт о том, почему армия РФ должна нанести удар по ВСУ, чтобы вся Украина не превратилась в Артемовск
Эксперт о том, почему армия РФ должна нанести удар по ВСУ, чтобы вся Украина не превратилась в Артемовск - 19.12.2023 Украина.ру
Эксперт о том, почему армия РФ должна нанести удар по ВСУ, чтобы вся Украина не превратилась в Артемовск
Пока армия РФ будет довооружаться, Украина тоже не будет стоять на месте. Поэтому российским военным надо бить на упреждение, пока противник очень слаб. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
2023-12-19T05:20
2023-12-19T05:20
2023-12-19T05:20
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Не стоит надеяться, что пока армия РФ будет довооружаться, противник будет стоять на месте. В это время он будет создавать оборонительные рубежи. Чем дольше будем ждать, тем больше рубежей успеют построить ВСУ, рассказал обозреватель.В обороне у ВСУ не будет таких потерь, как в ходе наступления. У Киева будет время собрать и подготовить личный состав. Поэтому российским военным надо бить на упреждение, когда противник очень слаб, добавил эксперт.Нельзя допустить, чтобы вся территория Украины превратилась в Артемовск. Поэтому переход к новой стратегии для армии РФ неизбежен. Хотя идти в масштабное наступление намного сложнее, чем находиться в гибкой обороне, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231218/1052180026.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, наступление, оборона, укрепления, снаряды, строительство, всу, вс рф, стратегии, армия
Новости, Украина, Россия, наступление, оборона, укрепления, снаряды, Строительство, ВСУ, ВС РФ, стратегии, Армия
Эксперт о том, почему армия РФ должна нанести удар по ВСУ, чтобы вся Украина не превратилась в Артемовск
Пока армия РФ будет довооружаться, Украина тоже не будет стоять на месте. Поэтому российским военным надо бить на упреждение, пока противник очень слаб. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко