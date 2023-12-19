https://ukraina.ru/20231219/1052210159.html

Эксперт о том, почему России нужно выйти из обороны, пока ВСУ не успели построить укрепления за Авдеевкой

Эксперт о том, почему России нужно выйти из обороны, пока ВСУ не успели построить укрепления за Авдеевкой - 19.12.2023 Украина.ру

Эксперт о том, почему России нужно выйти из обороны, пока ВСУ не успели построить укрепления за Авдеевкой

России нет смысла оставаться в гибкой обороне, потому что противник за это время будет возводить оборонительные сооружения в Курахово и Селидово. Необходимо решение о переходе к стратегической наступательной операции. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко

2023-12-19T05:00

2023-12-19T05:00

2023-12-19T05:00

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всу

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У России проблем ни с калибрами, ни со снарядами нет. Вопрос лишь в том, когда и на каком направлении будет принято решение о стратегической наступательной операции, которая уже назрела, сообщил обозреватель.Несколько месяцев назад еще была надежда на то, что киевский режим будет продолжать свое наступление как можно дольше (желательно в декабре и в январе). Но ВСУ все же перешли к обороне, указал эксперт.Армия РФ может проводить локальные наступательные операции. Но цели и задачи СВО в таком темпе можно решить лет через 10. Потому что стратегия гибкой обороны не предусматривает даже освобождения всего Донбасса. Только переход к другой стратегии решит эту проблему, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231218/1052163961.html

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новости, россия, украина, сво, укрепления, оборона, наступление, авдеевка, донбасс, всу, марьинка