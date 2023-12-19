Эксперт о том, почему России нужно выйти из обороны, пока ВСУ не успели построить укрепления за Авдеевкой - 19.12.2023 Украина.ру
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Эксперт о том, почему России нужно выйти из обороны, пока ВСУ не успели построить укрепления за Авдеевкой
Эксперт о том, почему России нужно выйти из обороны, пока ВСУ не успели построить укрепления за Авдеевкой - 19.12.2023 Украина.ру
Эксперт о том, почему России нужно выйти из обороны, пока ВСУ не успели построить укрепления за Авдеевкой
России нет смысла оставаться в гибкой обороне, потому что противник за это время будет возводить оборонительные сооружения в Курахово и Селидово. Необходимо решение о переходе к стратегической наступательной операции. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
2023-12-19T05:00
2023-12-19T05:00
новости
россия
украина
сво
укрепления
оборона
наступление
авдеевка
донбасс
всу
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У России проблем ни с калибрами, ни со снарядами нет. Вопрос лишь в том, когда и на каком направлении будет принято решение о стратегической наступательной операции, которая уже назрела, сообщил обозреватель.Несколько месяцев назад еще была надежда на то, что киевский режим будет продолжать свое наступление как можно дольше (желательно в декабре и в январе). Но ВСУ все же перешли к обороне, указал эксперт.Армия РФ может проводить локальные наступательные операции. Но цели и задачи СВО в таком темпе можно решить лет через 10. Потому что стратегия гибкой обороны не предусматривает даже освобождения всего Донбасса. Только переход к другой стратегии решит эту проблему, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина, сво, укрепления, оборона, наступление, авдеевка, донбасс, всу, марьинка
Новости, Россия, Украина, СВО, укрепления, оборона, наступление, Авдеевка, Донбасс, ВСУ, Марьинка

Эксперт о том, почему России нужно выйти из обороны, пока ВСУ не успели построить укрепления за Авдеевкой

05:00 19.12.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of UkraineВСУ Украина танки
ВСУ Украина танки - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine
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России нет смысла оставаться в гибкой обороне, потому что противник за это время будет возводить оборонительные сооружения в Курахово и Селидово. Необходимо решение о переходе к стратегической наступательной операции. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
У России проблем ни с калибрами, ни со снарядами нет. Вопрос лишь в том, когда и на каком направлении будет принято решение о стратегической наступательной операции, которая уже назрела, сообщил обозреватель.
Несколько месяцев назад еще была надежда на то, что киевский режим будет продолжать свое наступление как можно дольше (желательно в декабре и в январе). Но ВСУ все же перешли к обороне, указал эксперт.
"И нам тоже нет смысла оставаться в гибкой обороне, потому что противник за это время будет возводить оборонительные сооружения в 20–25 километров за линией фронта (Курахово за Марьинкой и Селидово за Авдеевкой). Зачем давать ВСУ время укрепиться, чтобы потом эти позиции героически штурмовать", - отметил Онуфриенко.
Армия РФ может проводить локальные наступательные операции. Но цели и задачи СВО в таком темпе можно решить лет через 10. Потому что стратегия гибкой обороны не предусматривает даже освобождения всего Донбасса. Только переход к другой стратегии решит эту проблему, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Олег Матвейчев интервью
Вчера, 07:00
Олег Матвейчев: Мы скоро увидим, как народ на Украине будет отлавливать и вешать бандеровскую швальВ следующем году помощь киевскому режиму снизится в два-четыре раза. Это скажется на возможностях вести военные действия и социально поддерживать Украину. Обездоленных, готовых идти на протест, там будет в несколько раз больше, считает депутат Государственной Думы РФ, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Олег Матвейчев
 
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