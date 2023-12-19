https://ukraina.ru/20231219/1052209792.html
"Их накрывали одним выстрелом": военный эксперт назвал три главные ошибки провального "контрнаступа" ВСУ
"Их накрывали одним выстрелом": военный эксперт назвал три главные ошибки провального "контрнаступа" ВСУ - 19.12.2023 Украина.ру
"Их накрывали одним выстрелом": военный эксперт назвал три главные ошибки провального "контрнаступа" ВСУ
Во время наступления противник допустил несколько серьезных ошибок. У ВСУ не хватило личного состава, а качество обучения по стандартам НАТО оставляло желать лучшего. Также возникали большие проблемы с обслуживанием разномастной техники. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
2023-12-19T06:00
2023-12-19T06:00
2023-12-19T06:00
новости
всу
украина
наступление
обучение
нато
военные
запорожское направление
техника
вооружение
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Перед "контрнаступом" киевский режим смог набрать дополнительно лишь 70 тысяч военных. Его провальные итоги давно известны, при этом противник допустил несколько серьезных ошибок, сообщил обозреватель.Во-первых, украинская армия наступала на Запорожье, где к этому уже полгода готовились российские военные. Во-вторых, у ВСУ не хватило личного состава, а качество обучения по стандартам НАТО оставляло желать лучшего, указал эксперт.В-третьих, у противника были проблемы с разномастной западной техникой. Украине передали 28 ракетных систем ПВО различной модификации, которые было невозможно обслуживать. Снаряды поступали с разных заводов в разных государствах, из-за этого хромала точность выстрела западной артиллерии, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231218/1052207408.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, украина, наступление, обучение, нато, военные, запорожское направление, техника, вооружение, снаряды
Новости, ВСУ, Украина, наступление, обучение, НАТО, военные, Запорожское направление, техника, вооружение, снаряды
"Их накрывали одним выстрелом": военный эксперт назвал три главные ошибки провального "контрнаступа" ВСУ
Во время наступления противник допустил несколько серьезных ошибок. У ВСУ не хватило личного состава, а качество обучения по стандартам НАТО оставляло желать лучшего. Также возникали большие проблемы с обслуживанием разномастной техники. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
Перед "контрнаступом" киевский режим смог набрать дополнительно лишь 70 тысяч военных. Его провальные итоги давно известны, при этом противник допустил несколько серьезных ошибок, сообщил обозреватель.
Во-первых, украинская армия наступала на Запорожье, где к этому уже полгода готовились российские военные. Во-вторых, у ВСУ не хватило личного состава, а качество обучения по стандартам НАТО оставляло желать лучшего, указал эксперт.
"ВСУ готовили к полицейским операциям. Это то, что показывается в наших сериалах, — как штурмуются дома, захваченные террористами. На фронте так наступать нельзя. Мы одним выстрелом накрывали эти группы, когда вэсэушники следовали по пятам один за другим", - отметил Онуфриенко.
В-третьих, у противника были проблемы с разномастной западной техникой. Украине передали 28 ракетных систем ПВО различной модификации, которые было невозможно обслуживать. Снаряды поступали с разных заводов в разных государствах, из-за этого хромала точность выстрела западной артиллерии, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь