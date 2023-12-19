"Их накрывали одним выстрелом": военный эксперт назвал три главные ошибки провального "контрнаступа" ВСУ - 19.12.2023 Украина.ру
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"Их накрывали одним выстрелом": военный эксперт назвал три главные ошибки провального "контрнаступа" ВСУ
"Их накрывали одним выстрелом": военный эксперт назвал три главные ошибки провального "контрнаступа" ВСУ - 19.12.2023 Украина.ру
"Их накрывали одним выстрелом": военный эксперт назвал три главные ошибки провального "контрнаступа" ВСУ
Во время наступления противник допустил несколько серьезных ошибок. У ВСУ не хватило личного состава, а качество обучения по стандартам НАТО оставляло желать лучшего. Также возникали большие проблемы с обслуживанием разномастной техники. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
2023-12-19T06:00
2023-12-19T06:00
новости
всу
украина
наступление
обучение
нато
военные
запорожское направление
техника
вооружение
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Перед "контрнаступом" киевский режим смог набрать дополнительно лишь 70 тысяч военных. Его провальные итоги давно известны, при этом противник допустил несколько серьезных ошибок, сообщил обозреватель.Во-первых, украинская армия наступала на Запорожье, где к этому уже полгода готовились российские военные. Во-вторых, у ВСУ не хватило личного состава, а качество обучения по стандартам НАТО оставляло желать лучшего, указал эксперт.В-третьих, у противника были проблемы с разномастной западной техникой. Украине передали 28 ракетных систем ПВО различной модификации, которые было невозможно обслуживать. Снаряды поступали с разных заводов в разных государствах, из-за этого хромала точность выстрела западной артиллерии, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231218/1052207408.html
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, всу, украина, наступление, обучение, нато, военные, запорожское направление, техника, вооружение, снаряды
Новости, ВСУ, Украина, наступление, обучение, НАТО, военные, Запорожское направление, техника, вооружение, снаряды

"Их накрывали одним выстрелом": военный эксперт назвал три главные ошибки провального "контрнаступа" ВСУ

06:00 19.12.2023
 
© LIBKOS
© LIBKOS
Читать в
Во время наступления противник допустил несколько серьезных ошибок. У ВСУ не хватило личного состава, а качество обучения по стандартам НАТО оставляло желать лучшего. Также возникали большие проблемы с обслуживанием разномастной техники. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
Перед "контрнаступом" киевский режим смог набрать дополнительно лишь 70 тысяч военных. Его провальные итоги давно известны, при этом противник допустил несколько серьезных ошибок, сообщил обозреватель.
Во-первых, украинская армия наступала на Запорожье, где к этому уже полгода готовились российские военные. Во-вторых, у ВСУ не хватило личного состава, а качество обучения по стандартам НАТО оставляло желать лучшего, указал эксперт.
"ВСУ готовили к полицейским операциям. Это то, что показывается в наших сериалах, — как штурмуются дома, захваченные террористами. На фронте так наступать нельзя. Мы одним выстрелом накрывали эти группы, когда вэсэушники следовали по пятам один за другим", - отметил Онуфриенко.
В-третьих, у противника были проблемы с разномастной западной техникой. Украине передали 28 ракетных систем ПВО различной модификации, которые было невозможно обслуживать. Снаряды поступали с разных заводов в разных государствах, из-за этого хромала точность выстрела западной артиллерии, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Владимир Васильев интервью - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
Вчера, 18:24
Владимир Васильев: Даже если ВСУ продержатся до весны, Россия уже оторвала "голову" США, запугав Запад За эти два года Вашингтон выделил Украине 111 миллиардов долларов. Но именно Россия своими военными, а не дипломатическими усилиями, пустила эти американские средства по ветру
 
НовостиВСУУкраинанаступлениеобучениеНАТОвоенныеЗапорожское направлениетехникавооружениеснаряды
 
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