https://ukraina.ru/20231219/1052209792.html

"Их накрывали одним выстрелом": военный эксперт назвал три главные ошибки провального "контрнаступа" ВСУ

"Их накрывали одним выстрелом": военный эксперт назвал три главные ошибки провального "контрнаступа" ВСУ - 19.12.2023 Украина.ру

"Их накрывали одним выстрелом": военный эксперт назвал три главные ошибки провального "контрнаступа" ВСУ

Во время наступления противник допустил несколько серьезных ошибок. У ВСУ не хватило личного состава, а качество обучения по стандартам НАТО оставляло желать лучшего. Также возникали большие проблемы с обслуживанием разномастной техники. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко

2023-12-19T06:00

2023-12-19T06:00

2023-12-19T06:00

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всу

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техника

вооружение

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Перед "контрнаступом" киевский режим смог набрать дополнительно лишь 70 тысяч военных. Его провальные итоги давно известны, при этом противник допустил несколько серьезных ошибок, сообщил обозреватель.Во-первых, украинская армия наступала на Запорожье, где к этому уже полгода готовились российские военные. Во-вторых, у ВСУ не хватило личного состава, а качество обучения по стандартам НАТО оставляло желать лучшего, указал эксперт.В-третьих, у противника были проблемы с разномастной западной техникой. Украине передали 28 ракетных систем ПВО различной модификации, которые было невозможно обслуживать. Снаряды поступали с разных заводов в разных государствах, из-за этого хромала точность выстрела западной артиллерии, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231218/1052207408.html

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новости, всу, украина, наступление, обучение, нато, военные, запорожское направление, техника, вооружение, снаряды