https://ukraina.ru/20231219/1052208705.html

"Насчитали лишние 400 км": эксперт объяснил, успеет ли Киев слепить свою "линию Суровикина" для ВСУ

"Насчитали лишние 400 км": эксперт объяснил, успеет ли Киев слепить свою "линию Суровикина" для ВСУ - 19.12.2023 Украина.ру

"Насчитали лишние 400 км": эксперт объяснил, успеет ли Киев слепить свою "линию Суровикина" для ВСУ

Для строительства масштабной "линии Суровикина" киевскому режиму необходимо напрячь всю экономику Украины. У военно-гражданских администраций на такой проект нет ни сил, ни техники, ни личного состава. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко

2023-12-19T04:50

2023-12-19T04:50

2023-12-19T04:50

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всу

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Сейчас ВСУ официально перешли к обороне, причем не только на словах. Об этом было объявлено во время ставки верховного главнокомандующего и президента Украины Владимира Зеленского, на которую не пригласили главкома ВСУ Валерия Залужного, сообщил обозреватель.Киевский режим озвучил, что ВСУ необходимо построить оборонительную линию на протяжении 2800 км. То есть они насчитали даже лишние 400 километров. Видимо, очень хочется поскорее освоить сумму в $10 миллиардов, добавил эксперт.Скоро мы увидим много эффектных картинок, как Украина копирует "линию Суровикина", над которой они раньше посмеивались. Но даже если Киеву удастся построить такую оборону, на это уйдет не один год, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231218/1052207408.html

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новости, украина, россия, оборона, вс рф, строительство, укрепления, владимир зеленский, валерий залужный, всу, экономика