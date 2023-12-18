https://ukraina.ru/20231218/1052211789.html

Накаляется: в Германии оценили обстановку на Украине

Накаляется: в Германии оценили обстановку на Украине - 18.12.2023 Украина.ру

Накаляется: в Германии оценили обстановку на Украине

Комментируя новость о найденной в кабинете главкома Вооружённых сил Украины Валерия Залужного прослушке, немецкий журналист Юлиан Репке заявил, что ситуация в стране накаляется. Своими наблюдениями он поделился в соцсети Х

2023-12-18T23:20

2023-12-18T23:20

2023-12-18T23:20

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владимир зеленский

валерий залужный

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сво

спецоперация

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Свой вывод Репке сделал в том числе на основе результатов социального опроса, согласно которому президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяют лишь 62% опрошенных, а главкому ВСУ Залужному – 88%. Напомним, в кабинете главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного 17 декабря нашли прослушку, Служба безопасности страны возбудила уголовное дело. Популярный телеграм-канал "Легитимный" сообщил, что подозревает в установке прослушки Офис президента Владимира Зеленского. "Уверены, что Банковая уже готовит фейковые записи Залужного, чтобы дискредитировать Главкома в глазах общественности. Конфликт Зе и За (президента Украины Владимира Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного — Ред.) выходит на новый уровень, скоро развязка…", – сообщил источник. Сам Залужный, комментируя инцидент, расценивает его как "войну" против себя. На Украине уже продолжительный период обсуждается конфликт стороны воюющей (Залужный) и принимающей решения под давлением Запада (Зеленский). Нередко расхождение во взглядах двух фигур становилось предметом обсуждения западных СМИ. Так, издание Washington Post отмечало, что главком ВСУ, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для президента Зеленского, если решит стать кандидатом на пост главы киевского режима в будущем.

https://ukraina.ru/20231218/1052206398.html

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новости, владимир зеленский, валерий залужный, всу, сво, спецоперация, фрг, украина