https://ukraina.ru/20231218/1052206743.html

Кто прослушивает Залужного, смертельный пиар ВСУ. О чём говорили эксперты 18 декабря

Кто прослушивает Залужного, смертельный пиар ВСУ. О чём говорили эксперты 18 декабря - 18.12.2023 Украина.ру

Кто прослушивает Залужного, смертельный пиар ВСУ. О чём говорили эксперты 18 декабря

Украина.ру, 18.12.2023

2023-12-18T17:44

2023-12-18T17:44

2023-12-18T17:44

эксклюзив

джо байден

владимир зеленский

владимир путин

валерий герасимов

всу

херсон

вс рф

сша

алексей самойлов

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"Украина похожа на банку с тарантулами"В кабинете главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного 17 декабря нашли прослушку, сообщил изданию "РБК-Украина" знакомый с ситуацией источник в военных круга. СБУ возбудила уголовное дело.На сегодняшний день резко обострилась борьба внутри украинских элит, отмечает ветеран спецслужб, политолог Дмитрий Соин.Причина проста: зашел в тупик выбранный Зеленским курс на конфронтацию с Россией путем ведения боевых действий. На этом фоне большую значимость приобретает любой компромат, который сливается в масс-медиа."Поэтому если уж кто и мог установить прослушку в кабинете Залужного, то только внутренние игроки. Это могут быть специалисты, нанятые Офисом президента, частные детективные агентства.В окружение Залужного внедряются нужные люди, которые проводят такие оперативные мероприятия – наблюдение, прослушивание, фиксация встреч. А затем с этим работают аналитики, и получается крупный компромат, который сливается в информационное поле", – сообщил Соин.По мнению эксперта, инициатором установки прослушки могут быть руководитель ГУР Буданов, глава Офиса Ермак, а также сам Зеленский. Также это могут быть американцы или британцы. Им тоже необходим компромат на первых лиц Украины, чтобы манипулировать ими."Сейчас Украина похожа на банку с тарантулами. Они пытаются ужалить друг друга, оторвать лапы, голову. Война компроматов – результат провала Украины на Восточном фронте. И сейчас внутри элит Украины идет активный поиск, на кого все это свалить и кем пожертвовать. Идет битва за компромат.Залужный – это фигура, которая находится в первой тройке ответственных за провал, поэтому на него активнейшим образом собирается любая компра", – сказал Соин.Он уверен, что это только начало. Мы еще увидим массу сюжетов с взаимным разоблачением, сливов."Отправляют на смерть подготовленных солдат"Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поручил начальнику генштаба ВС РФ Валерию Герасимову не спешить выдавливать ВСУ с плацдарма на левом берегу Днепра в Херсонской области, поскольку нам выгодно, чтобы противник туда и дальше бездумно подавал личный состав.Фактически Владимир Путин подтвердил все, что говорилось по этому поводу уже несколько месяцев, отмечает бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов.Мы тщательно проанализировали, как будут действовать ВСУ под Херсоном и как ВС РФ на это будут отвечать.Очевидно, что киевскому режиму нужен хоть какой-то условно позитивный военный шаг, говорит Самойлов. Для этого они на смерть отправляют подготовленных солдат."Да, это идиотизм и дикий цинизм. Но на других участках фронта (Купянск, Донбасс и Запорожье) шансов даже на медийную победу у противника нет. А под Херсоном можно показать хоть что-то. "Лодки приплыли, героические морпехи держат плацдарм", – сообщил военный политолог.При этом он признаёт, что киевский режим получит определенный пропагандистский эффект от Крынок. Мол, если бы США дали нам пушки, ракеты и самолеты, наши морпехи не лежали бы вдоль берега Днепра и под Антоновским мостом, а пили бы кофе в Крыму.В целом, уверен Самойлов, не нужно надеяться на скорую сдачу киевского режима. Если Байден принял Зеленского, то никто Зеленского устранять не будет. Следовательно, его политика и взгляд на ведение боевых действий будет сохраняться – он будет убивать собственную армию о нашу российскую.

https://ukraina.ru/20231218/1052197740.html

https://ukraina.ru/20231216/1052164181.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

эксклюзив, джо байден, владимир зеленский, владимир путин, валерий герасимов, всу, херсон, вс рф, сша, алексей самойлов, валерий залужный, соин дмитрий, компромат