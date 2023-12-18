Кто прослушивает Залужного, смертельный пиар ВСУ. О чём говорили эксперты 18 декабря - 18.12.2023 Украина.ру
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Кто прослушивает Залужного, смертельный пиар ВСУ. О чём говорили эксперты 18 декабря
Кто прослушивает Залужного, смертельный пиар ВСУ. О чём говорили эксперты 18 декабря - 18.12.2023 Украина.ру
Кто прослушивает Залужного, смертельный пиар ВСУ. О чём говорили эксперты 18 декабря
Украина.ру, 18.12.2023
2023-12-18T17:44
2023-12-18T17:44
эксклюзив
джо байден
владимир зеленский
владимир путин
валерий герасимов
всу
херсон
вс рф
сша
алексей самойлов
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"Украина похожа на банку с тарантулами"В кабинете главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного 17 декабря нашли прослушку, сообщил изданию "РБК-Украина" знакомый с ситуацией источник в военных круга. СБУ возбудила уголовное дело.На сегодняшний день резко обострилась борьба внутри украинских элит, отмечает ветеран спецслужб, политолог Дмитрий Соин.Причина проста: зашел в тупик выбранный Зеленским курс на конфронтацию с Россией путем ведения боевых действий. На этом фоне большую значимость приобретает любой компромат, который сливается в масс-медиа."Поэтому если уж кто и мог установить прослушку в кабинете Залужного, то только внутренние игроки. Это могут быть специалисты, нанятые Офисом президента, частные детективные агентства.В окружение Залужного внедряются нужные люди, которые проводят такие оперативные мероприятия – наблюдение, прослушивание, фиксация встреч. А затем с этим работают аналитики, и получается крупный компромат, который сливается в информационное поле", – сообщил Соин.По мнению эксперта, инициатором установки прослушки могут быть руководитель ГУР Буданов, глава Офиса Ермак, а также сам Зеленский. Также это могут быть американцы или британцы. Им тоже необходим компромат на первых лиц Украины, чтобы манипулировать ими."Сейчас Украина похожа на банку с тарантулами. Они пытаются ужалить друг друга, оторвать лапы, голову. Война компроматов – результат провала Украины на Восточном фронте. И сейчас внутри элит Украины идет активный поиск, на кого все это свалить и кем пожертвовать. Идет битва за компромат.Залужный – это фигура, которая находится в первой тройке ответственных за провал, поэтому на него активнейшим образом собирается любая компра", – сказал Соин.Он уверен, что это только начало. Мы еще увидим массу сюжетов с взаимным разоблачением, сливов."Отправляют на смерть подготовленных солдат"Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поручил начальнику генштаба ВС РФ Валерию Герасимову не спешить выдавливать ВСУ с плацдарма на левом берегу Днепра в Херсонской области, поскольку нам выгодно, чтобы противник туда и дальше бездумно подавал личный состав.Фактически Владимир Путин подтвердил все, что говорилось по этому поводу уже несколько месяцев, отмечает бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов.Мы тщательно проанализировали, как будут действовать ВСУ под Херсоном и как ВС РФ на это будут отвечать.Очевидно, что киевскому режиму нужен хоть какой-то условно позитивный военный шаг, говорит Самойлов. Для этого они на смерть отправляют подготовленных солдат."Да, это идиотизм и дикий цинизм. Но на других участках фронта (Купянск, Донбасс и Запорожье) шансов даже на медийную победу у противника нет. А под Херсоном можно показать хоть что-то. "Лодки приплыли, героические морпехи держат плацдарм", – сообщил военный политолог.При этом он признаёт, что киевский режим получит определенный пропагандистский эффект от Крынок. Мол, если бы США дали нам пушки, ракеты и самолеты, наши морпехи не лежали бы вдоль берега Днепра и под Антоновским мостом, а пили бы кофе в Крыму.В целом, уверен Самойлов, не нужно надеяться на скорую сдачу киевского режима. Если Байден принял Зеленского, то никто Зеленского устранять не будет. Следовательно, его политика и взгляд на ведение боевых действий будет сохраняться – он будет убивать собственную армию о нашу российскую.
https://ukraina.ru/20231218/1052197740.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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эксклюзив, джо байден, владимир зеленский, владимир путин, валерий герасимов, всу, херсон, вс рф, сша, алексей самойлов, валерий залужный, соин дмитрий, компромат
Эксклюзив, Джо Байден, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Валерий Герасимов, ВСУ, Херсон, ВС РФ, США, Алексей Самойлов, Валерий Залужный, Соин Дмитрий, компромат

Кто прослушивает Залужного, смертельный пиар ВСУ. О чём говорили эксперты 18 декабря

17:44 18.12.2023
 
© Фото : Головнокомандувач ЗСУВалерий Залужный
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© Фото : Головнокомандувач ЗСУ
Читать в
Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
"Украина похожа на банку с тарантулами"
В кабинете главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного 17 декабря нашли прослушку, сообщил изданию "РБК-Украина" знакомый с ситуацией источник в военных круга. СБУ возбудила уголовное дело.
На сегодняшний день резко обострилась борьба внутри украинских элит, отмечает ветеран спецслужб, политолог Дмитрий Соин.
Причина проста: зашел в тупик выбранный Зеленским курс на конфронтацию с Россией путем ведения боевых действий. На этом фоне большую значимость приобретает любой компромат, который сливается в масс-медиа.
"Поэтому если уж кто и мог установить прослушку в кабинете Залужного, то только внутренние игроки. Это могут быть специалисты, нанятые Офисом президента, частные детективные агентства.
В окружение Залужного внедряются нужные люди, которые проводят такие оперативные мероприятия – наблюдение, прослушивание, фиксация встреч. А затем с этим работают аналитики, и получается крупный компромат, который сливается в информационное поле", – сообщил Соин.
Дмитрий Соин интервью - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
15:02
Дмитрий Соин: Пока "тарантулы" на Украине отгрызают друг другу головы, Россия нанесет удар по ВСУ с тылаГлавком ВСУ Залужный — это фигура, которая находится в первой тройке ответственных за провал, поэтому на него активнейшим образом собирается любой компромат, считает ветеран спецслужб, политолог Дмитрий Соин
По мнению эксперта, инициатором установки прослушки могут быть руководитель ГУР Буданов, глава Офиса Ермак, а также сам Зеленский. Также это могут быть американцы или британцы. Им тоже необходим компромат на первых лиц Украины, чтобы манипулировать ими.
"Сейчас Украина похожа на банку с тарантулами. Они пытаются ужалить друг друга, оторвать лапы, голову. Война компроматов – результат провала Украины на Восточном фронте. И сейчас внутри элит Украины идет активный поиск, на кого все это свалить и кем пожертвовать. Идет битва за компромат.
Залужный – это фигура, которая находится в первой тройке ответственных за провал, поэтому на него активнейшим образом собирается любая компра", – сказал Соин.
Он уверен, что это только начало. Мы еще увидим массу сюжетов с взаимным разоблачением, сливов.
"Отправляют на смерть подготовленных солдат"
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поручил начальнику генштаба ВС РФ Валерию Герасимову не спешить выдавливать ВСУ с плацдарма на левом берегу Днепра в Херсонской области, поскольку нам выгодно, чтобы противник туда и дальше бездумно подавал личный состав.
Фактически Владимир Путин подтвердил все, что говорилось по этому поводу уже несколько месяцев, отмечает бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов.
Мы тщательно проанализировали, как будут действовать ВСУ под Херсоном и как ВС РФ на это будут отвечать.
Очевидно, что киевскому режиму нужен хоть какой-то условно позитивный военный шаг, говорит Самойлов. Для этого они на смерть отправляют подготовленных солдат.
"Да, это идиотизм и дикий цинизм. Но на других участках фронта (Купянск, Донбасс и Запорожье) шансов даже на медийную победу у противника нет. А под Херсоном можно показать хоть что-то. "Лодки приплыли, героические морпехи держат плацдарм", – сообщил военный политолог.
Алексей Николаевич Самойлов интервью - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
16 декабря, 04:43
Алексей Самойлов: Пока новые "киборги" ВСУ достигают своих целей, Россия готовит удар на Сумы и ХарьковУ нас есть некоторые израильские коллеги, которые несколько раз призывали Россию нанести свой собственный контрудар. А нам контрудар сейчас не нужен.
При этом он признаёт, что киевский режим получит определенный пропагандистский эффект от Крынок. Мол, если бы США дали нам пушки, ракеты и самолеты, наши морпехи не лежали бы вдоль берега Днепра и под Антоновским мостом, а пили бы кофе в Крыму.
В целом, уверен Самойлов, не нужно надеяться на скорую сдачу киевского режима. Если Байден принял Зеленского, то никто Зеленского устранять не будет. Следовательно, его политика и взгляд на ведение боевых действий будет сохраняться – он будет убивать собственную армию о нашу российскую.
 
ЭксклюзивДжо БайденВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВалерий ГерасимовВСУХерсонВС РФСШААлексей СамойловВалерий ЗалужныйСоин Дмитрийкомпромат
 
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