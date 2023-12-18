Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу военнослужащего Романа Рудакова
22:49 18.12.2023 (обновлено: 22:52 18.12.2023)
Роман Рудаков, Батайск Ростовской области
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу военнослужащего Романа Рудакова, погибшего в Марьинке, позаботиться о его родных. Об этом вечером, 18 декабря, сообщила пресс-служба оборонного ведомства страны
"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу военнослужащего Романа Рудакова: "позаботиться о матери, сестре и брате", – сказано в сообщении в телеграм-канале минобороны.
Напомним, 22-летний военнослужащий ВС России Роман Рудаков вместе с товарищами до последнего сражался с украинскими боевиками в Марьинке. Солдат оставил послание родным на кирпиче в одном из разрушенных домов населённого пункта, который освободили российские подразделения.
"Кто меня найдёт, позаботьтесь о моей матери, брате и сестре. Роман Рудаков, город Батайск", – последнее что написал перед смертью солдат.
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