Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу военнослужащего Романа Рудакова - 18.12.2023 Украина.ру
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Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу военнослужащего Романа Рудакова
Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу военнослужащего Романа Рудакова - 18.12.2023 Украина.ру
Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу военнослужащего Романа Рудакова
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу военнослужащего Романа Рудакова, погибшего в Марьинке, позаботиться о его родных. Об этом вечером, 18 декабря, сообщила пресс-служба оборонного ведомства страны
2023-12-18T22:49
2023-12-18T22:52
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Напомним, 22-летний военнослужащий ВС России Роман Рудаков вместе с товарищами до последнего сражался с украинскими боевиками в Марьинке. Солдат оставил послание родным на кирпиче в одном из разрушенных домов населённого пункта, который освободили российские подразделения. "Кто меня найдёт, позаботьтесь о моей матери, брате и сестре. Роман Рудаков, город Батайск", – последнее что написал перед смертью солдат.
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новости, марьинка, днр, сво, спецоперация, вс рф, сергей шойгу
Новости, Марьинка, ДНР, СВО, Спецоперация, ВС РФ, Сергей Шойгу

Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу военнослужащего Романа Рудакова

22:49 18.12.2023 (обновлено: 22:52 18.12.2023)
 
Роман Рудаков, Батайск Ростовской области
Роман Рудаков, Батайск Ростовской области
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Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу военнослужащего Романа Рудакова, погибшего в Марьинке, позаботиться о его родных. Об этом вечером, 18 декабря, сообщила пресс-служба оборонного ведомства страны

"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу военнослужащего Романа Рудакова: "позаботиться о матери, сестре и брате", – сказано в сообщении в телеграм-канале минобороны.

Напомним, 22-летний военнослужащий ВС России Роман Рудаков вместе с товарищами до последнего сражался с украинскими боевиками в Марьинке. Солдат оставил послание родным на кирпиче в одном из разрушенных домов населённого пункта, который освободили российские подразделения.
"Кто меня найдёт, позаботьтесь о моей матери, брате и сестре. Роман Рудаков, город Батайск", – последнее что написал перед смертью солдат.
Разрушенный укрепрайон украинских силовиков на окраине города Дебальцево - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
05:00
Военный блогер рассказал, как ВС РФ брали Марьинку и почему до нового года нужно закончить с АвдеевкойОсвобождение Марьинки, Авдеевки и Артемовска означает выравнивание Донецкого фронта и лишение возможности ВСУ вести массированные обстрелы столицы ДНР. Возможно, российские подразделения успеют до нового года завершить взятие Авдеевки. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный блогер и военный волонтер Алексей Живов
 
НовостиМарьинкаДНРСВОСпецоперацияВС РФСергей Шойгу
 
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Заголовок открываемого материала
23:20Накаляется: в Германии оценили обстановку на Украине
22:49Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу военнослужащего Романа Рудакова
22:43Семье бойца СВО из Батайска, оставившего послание родным, угрожали с Украины
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