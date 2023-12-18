Семье бойца СВО из Батайска, оставившего послание родным, угрожали с Украины

Военный блогер рассказал, как ВС РФ брали Марьинку и почему до нового года нужно закончить с Авдеевкой

Освобождение Марьинки, Авдеевки и Артемовска означает выравнивание Донецкого фронта и лишение возможности ВСУ вести массированные обстрелы столицы ДНР. Возможно, российские подразделения успеют до нового года завершить взятие Авдеевки. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный блогер и военный волонтер Алексей Живов