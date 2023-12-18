Семье бойца СВО из Батайска, оставившего послание родным, угрожали с Украины
22:43 18.12.2023 (обновлено: 22:52 18.12.2023)
Роман Рудаков, Батайск Ростовской области
Ростовские полицейские принимают меры к установлению злоумышленников, которые угрожали семье погибшего военнослужащего Романа Рудакова, уроженца Батайска погибшего в Марьинке. Об этом в понедельник, 18 декабря, сообщили на портале "МВД Медиа"
"Ростовские полицейские принимают меры к установлению злоумышленников, которые угрожали семье погибшего военнослужащего Романа Рудакова. Звонки и сообщения родственникам героя СВО, живущим в Батайске, по предварительным данным, поступали с территории Украины", — сказано на сайте.
Ранее телеканал RT со ссылкой на источник сообщил, что члены семьи Рудакова обратились в полицию с просьбой защитить их, поскольку им стали угрожать расправой.
Напомним, 22-летний военнослужащий ВС России Роман Рудаков вместе с товарищами до последнего сражался с боевиками украинской армии в Марьинке. Солдат оставил послание родным на кирпиче в одном из разрушенных домов населённого пункта, который освободили российские подразделения.
"Кто меня найдёт, позаботьтесь о моей матери, брате и сестре. Роман Рудаков, город Батайск", – последнее что написал перед смертью солдат.
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу военнослужащего Романа Рудакова.
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