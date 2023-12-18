В Пентагоне впервые назвали дату окончания поставок Киеву
© CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
© CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
До субботы, 30 декабря, у министерства обороны США закончатся деньги на замену оружия, отправленного на Украину. Об этом заявил контролёр Пентагона Майкл МакКорд в комментарии изданию Bloomberg
Если Конгресс не одобрит запрос администрации американского президента на дополнительное финансирование Украины, указанная дата станет отправной точкой киевского режима к поражению.
"Министерство обороны тратит последние 1,07 миллиарда долларов на закупку нового оружия и техники, которые заменят те, что были изъяты из запасов и отправлены на Украину", – сообщил спикер Пентагона.
Как только эти средства будут выделены, американское министерство исчерпает доступное ему финансирование для помощи Украине.
Как уточняет издание, МакКорд направил письмо лидерам комитетов Палаты представителей и Сената по оборонной политике и ассигнованиям в котором изложил все эти факты. По его мнению, оно должно оказать давление на Конгресс США по поводу одобрения более чем 60-ти миллиардов долларов, которые президент Джо Байден запросил для помощи Украине.
Прежде координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявлял, что США направили оставшиеся средства на помощь Украине для восполнения собственных военных запасов.
17:20"Пока США и ЕС возятся, Киев горит". Сколько Украина протянет без помощи ЗападаДо конца года остаются считанные дни, а западные партнёры Украины до сих пор не определились, в каких объёмах будут оказывать ей помощь, и будут ли вообще. Это вызывает в Киеве серьёзную обеспокоенность – ВСУ в критическом положении, деньги в госбюджете заканчиваются