https://ukraina.ru/20231218/1052211052.html

В Пентагоне впервые назвали дату окончания поставок Киеву

В Пентагоне впервые назвали дату окончания поставок Киеву - 18.12.2023 Украина.ру

В Пентагоне впервые назвали дату окончания поставок Киеву

До субботы, 30 декабря, у министерства обороны США закончатся деньги на замену оружия, отправленного на Украину. Об этом заявил контролёр Пентагона Майкл МакКорд в комментарии изданию Bloomberg

2023-12-18T21:55

2023-12-18T21:55

2023-12-18T21:55

новости

украина

сша

пентагон

военная помощь

военная техника

всу

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103342/41/1033424101_16:0:1561:869_1920x0_80_0_0_e6f66d8a2e832f05f472321c402885f9.jpg.webp

Если Конгресс не одобрит запрос администрации американского президента на дополнительное финансирование Украины, указанная дата станет отправной точкой киевского режима к поражению. Как только эти средства будут выделены, американское министерство исчерпает доступное ему финансирование для помощи Украине. Как уточняет издание, МакКорд направил письмо лидерам комитетов Палаты представителей и Сената по оборонной политике и ассигнованиям в котором изложил все эти факты. По его мнению, оно должно оказать давление на Конгресс США по поводу одобрения более чем 60-ти миллиардов долларов, которые президент Джо Байден запросил для помощи Украине. Прежде координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявлял, что США направили оставшиеся средства на помощь Украине для восполнения собственных военных запасов.

https://ukraina.ru/20231218/1052204651.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сша, пентагон, военная помощь, военная техника, всу, сво