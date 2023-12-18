В Пентагоне впервые назвали дату окончания поставок Киеву - 18.12.2023 Украина.ру
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В Пентагоне впервые назвали дату окончания поставок Киеву
В Пентагоне впервые назвали дату окончания поставок Киеву - 18.12.2023 Украина.ру
В Пентагоне впервые назвали дату окончания поставок Киеву
До субботы, 30 декабря, у министерства обороны США закончатся деньги на замену оружия, отправленного на Украину. Об этом заявил контролёр Пентагона Майкл МакКорд в комментарии изданию Bloomberg
2023-12-18T21:55
2023-12-18T21:55
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Если Конгресс не одобрит запрос администрации американского президента на дополнительное финансирование Украины, указанная дата станет отправной точкой киевского режима к поражению. Как только эти средства будут выделены, американское министерство исчерпает доступное ему финансирование для помощи Украине. Как уточняет издание, МакКорд направил письмо лидерам комитетов Палаты представителей и Сената по оборонной политике и ассигнованиям в котором изложил все эти факты. По его мнению, оно должно оказать давление на Конгресс США по поводу одобрения более чем 60-ти миллиардов долларов, которые президент Джо Байден запросил для помощи Украине. Прежде координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявлял, что США направили оставшиеся средства на помощь Украине для восполнения собственных военных запасов.
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новости, украина, сша, пентагон, военная помощь, военная техника, всу, сво
Новости, Украина, США, Пентагон, военная помощь, военная техника, ВСУ, СВО

В Пентагоне впервые назвали дату окончания поставок Киеву

21:55 18.12.2023
 
© CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
Пентагон
© CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
Читать в
До субботы, 30 декабря, у министерства обороны США закончатся деньги на замену оружия, отправленного на Украину. Об этом заявил контролёр Пентагона Майкл МакКорд в комментарии изданию Bloomberg
Если Конгресс не одобрит запрос администрации американского президента на дополнительное финансирование Украины, указанная дата станет отправной точкой киевского режима к поражению.
"Министерство обороны тратит последние 1,07 миллиарда долларов на закупку нового оружия и техники, которые заменят те, что были изъяты из запасов и отправлены на Украину", – сообщил спикер Пентагона.
Как только эти средства будут выделены, американское министерство исчерпает доступное ему финансирование для помощи Украине.
Как уточняет издание, МакКорд направил письмо лидерам комитетов Палаты представителей и Сената по оборонной политике и ассигнованиям в котором изложил все эти факты. По его мнению, оно должно оказать давление на Конгресс США по поводу одобрения более чем 60-ти миллиардов долларов, которые президент Джо Байден запросил для помощи Украине.
Прежде координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявлял, что США направили оставшиеся средства на помощь Украине для восполнения собственных военных запасов.
- РИА Новости, 1920, 18.12.2023
17:20
"Пока США и ЕС возятся, Киев горит". Сколько Украина протянет без помощи ЗападаДо конца года остаются считанные дни, а западные партнёры Украины до сих пор не определились, в каких объёмах будут оказывать ей помощь, и будут ли вообще. Это вызывает в Киеве серьёзную обеспокоенность – ВСУ в критическом положении, деньги в госбюджете заканчиваются
 
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Заголовок открываемого материала
21:55В Пентагоне впервые назвали дату окончания поставок Киеву
21:40США направили оставшиеся средства Киеву для восполнения собственных запасов — Белый дом
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