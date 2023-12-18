https://ukraina.ru/20231218/1052210408.html

ЕС ввёл импортно-экспортные ограничения против РФ на алюминий и химикаты

ЕС ввёл импортно-экспортные ограничения против РФ на алюминий и химикаты - 18.12.2023 Украина.ру

ЕС ввёл импортно-экспортные ограничения против РФ на алюминий и химикаты

В понедельник, 18 декабря, Евросоюз утвердил двенадцатый пакет антироссийских санкций согласно которому вводятся ограничения на импорт и экспорт изделий из алюминия, медной проволоки, химикатов, технологий и лицензий для программного обеспечения. Об этом стало известно из заявления Совета ЕС

2023-12-18T21:00

2023-12-18T21:00

2023-12-18T21:00

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евросоюз

антироссийские санкции

сво

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экспорт

запрет

ограничения

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Европейские компании должны впредь оговаривать в контрактах с партнёрами запрет на реэкспорт ряда товаров двойного назначения в РФ. Сообщается, что под запрет подпадают товары, "используемые в российских военных системах, обнаруженных на поле боя на Украине, или критически важные для разработки, производства или использования в этих российских военных системах, а также авиационные товары и оружие". В ЕС считают, что такое решение затормозит технологическое совершенствование российского сектора обороны и безопасности из-за расширения списка запрещённых товаров, включая химикаты, литиевые батареи, термостаты, двигатели постоянного тока и двигатели для беспилотных летательных аппаратов, производственное оборудование и запчасти.Помимо прочего, ЕС вводит ограничения и на импорт изделий из алюминия, в том числе проволоки, труб и фольги. Также "вводится запрет на импорт сжиженного пропана с 12-месячным переходным периодом". Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что больший вред новый пакет антироссийских санкций Евросоюза, как и все предыдущие, нанесёт самому ЕС.

https://ukraina.ru/20231216/1052172430.html

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новости, евросоюз, антироссийские санкции, сво, импорт, экспорт, запрет, ограничения