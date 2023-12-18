https://ukraina.ru/20231218/1052210408.html
ЕС ввёл импортно-экспортные ограничения против РФ на алюминий и химикаты
ЕС ввёл импортно-экспортные ограничения против РФ на алюминий и химикаты - 18.12.2023 Украина.ру
ЕС ввёл импортно-экспортные ограничения против РФ на алюминий и химикаты
В понедельник, 18 декабря, Евросоюз утвердил двенадцатый пакет антироссийских санкций согласно которому вводятся ограничения на импорт и экспорт изделий из алюминия, медной проволоки, химикатов, технологий и лицензий для программного обеспечения. Об этом стало известно из заявления Совета ЕС
2023-12-18T21:00
2023-12-18T21:00
2023-12-18T21:00
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евросоюз
антироссийские санкции
сво
импорт
экспорт
запрет
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Европейские компании должны впредь оговаривать в контрактах с партнёрами запрет на реэкспорт ряда товаров двойного назначения в РФ. Сообщается, что под запрет подпадают товары, "используемые в российских военных системах, обнаруженных на поле боя на Украине, или критически важные для разработки, производства или использования в этих российских военных системах, а также авиационные товары и оружие". В ЕС считают, что такое решение затормозит технологическое совершенствование российского сектора обороны и безопасности из-за расширения списка запрещённых товаров, включая химикаты, литиевые батареи, термостаты, двигатели постоянного тока и двигатели для беспилотных летательных аппаратов, производственное оборудование и запчасти.Помимо прочего, ЕС вводит ограничения и на импорт изделий из алюминия, в том числе проволоки, труб и фольги. Также "вводится запрет на импорт сжиженного пропана с 12-месячным переходным периодом". Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что больший вред новый пакет антироссийских санкций Евросоюза, как и все предыдущие, нанесёт самому ЕС.
https://ukraina.ru/20231216/1052172430.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, евросоюз, антироссийские санкции, сво, импорт, экспорт, запрет, ограничения
Новости, Евросоюз, антироссийские санкции, СВО, импорт, экспорт, запрет, ограничения
ЕС ввёл импортно-экспортные ограничения против РФ на алюминий и химикаты
В понедельник, 18 декабря, Евросоюз утвердил двенадцатый пакет антироссийских санкций согласно которому вводятся ограничения на импорт и экспорт изделий из алюминия, медной проволоки, химикатов, технологий и лицензий для программного обеспечения. Об этом стало известно из заявления Совета ЕС
Европейские компании должны впредь оговаривать в контрактах с партнёрами запрет на реэкспорт ряда товаров двойного назначения в РФ.
"Сегодняшнее решение обязывает экспортёров из ЕС запрещать реэкспорт в Россию и реэкспорт для использования в России особо чувствительных товаров и технологий при продаже, поставке, передаче или экспорте в третьи страны", — сказано в заявлении.
Сообщается, что под запрет подпадают товары, "используемые в российских военных системах, обнаруженных на поле боя на Украине, или критически важные для разработки, производства или использования в этих российских военных системах, а также авиационные товары и оружие".
В ЕС считают, что такое решение затормозит технологическое совершенствование российского сектора обороны и безопасности из-за расширения списка запрещённых товаров, включая химикаты, литиевые батареи, термостаты, двигатели постоянного тока и двигатели для беспилотных летательных аппаратов, производственное оборудование и запчасти.
Помимо прочего, ЕС вводит ограничения и на импорт изделий из алюминия, в том числе проволоки, труб и фольги. Также "вводится запрет на импорт сжиженного пропана с 12-месячным переходным периодом".
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что больший вред новый пакет антироссийских санкций Евросоюза, как и все предыдущие, нанесёт самому ЕС.