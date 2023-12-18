Путин отказался от отпуска на время избирательной кампании - 18.12.2023 Украина.ру
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Путин отказался от отпуска на время избирательной кампании
Путин отказался от отпуска на время избирательной кампании - 18.12.2023 Украина.ру
Путин отказался от отпуска на время избирательной кампании
Президент России Владимир Путин не собирается брать отпуск на время предвыборной кампании. Об этом 18 декабря сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в комментарии РИА Новости
2023-12-18T19:03
2023-12-18T19:03
новости
владимир путин
парламентские выборы
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По словам представителя Кремля, Путин продолжает исполнять свои обязанности как глава государства. В понедельник, 18 декабря, Владимир Путин подал документы в ЦИК для участия в выборах. Российский лидер — самовыдвиженец. Он стал первым кандидатом, подавшим документы в избирком.Напомним, выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.
https://ukraina.ru/20231218/1052202222.html
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новости, владимир путин, парламентские выборы
Новости, Владимир Путин, парламентские выборы

Путин отказался от отпуска на время избирательной кампании

19:03 18.12.2023
 
© POOL / Перейти в фотобанк"Прямая линия" и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
Прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
Президент России Владимир Путин не собирается брать отпуск на время предвыборной кампании. Об этом 18 декабря сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в комментарии РИА Новости
По словам представителя Кремля, Путин продолжает исполнять свои обязанности как глава государства.
"По закону он не должен этого делать. Он продолжает исполнять свои обязанности как глава государства", - сказал Песков.
В понедельник, 18 декабря, Владимир Путин подал документы в ЦИК для участия в выборах. Российский лидер — самовыдвиженец. Он стал первым кандидатом, подавшим документы в избирком.
Напомним, выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.
Голосование на референдумах о присоединении к РФ на освобожденных территориях - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
16:03
"Я не астролог и не гадалка". Балицкий прогнозирует высокую поддержку Путина на выборах в ЗапорожьеГубернатор Запорожской области Евгений Балицкий прогнозирует высокий процент поддержки Владимира Путина на предстоящих президентских выборах в марте 2024 года со стороны населения региона. Об этом Балицкий рассказал журналистам 17 декабря.
 
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