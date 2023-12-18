Путин отказался от отпуска на время избирательной кампании
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Президент России Владимир Путин не собирается брать отпуск на время предвыборной кампании. Об этом 18 декабря сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в комментарии РИА Новости
По словам представителя Кремля, Путин продолжает исполнять свои обязанности как глава государства.
"По закону он не должен этого делать. Он продолжает исполнять свои обязанности как глава государства", - сказал Песков.
В понедельник, 18 декабря, Владимир Путин подал документы в ЦИК для участия в выборах. Российский лидер — самовыдвиженец. Он стал первым кандидатом, подавшим документы в избирком.
Напомним, выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.
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