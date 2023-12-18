Путин отказался от отпуска на время избирательной кампании

"Я не астролог и не гадалка". Балицкий прогнозирует высокую поддержку Путина на выборах в Запорожье

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий прогнозирует высокий процент поддержки Владимира Путина на предстоящих президентских выборах в марте 2024 года со стороны населения региона. Об этом Балицкий рассказал журналистам 17 декабря.