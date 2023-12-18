Путин подал документы в ЦИК для регистрации в качестве кандидата в президенты
17:02 18.12.2023 (обновлено: 17:06 18.12.2023)
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин подал документы для регистрации кандидатом на пост президента РФ
© POOL
О том, что президент подал документы на участие в выборах на следующий срок, сообщил его пресс-секретарь
Владимир Путин выдвинул свою кандидатуру в качестве претендента на пост президента. Сегодня он подал документы в Центральную избирательную комиссию.
Владимир стал первым кандидатом, подавшим документы в избирком. Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. Путин пойдет на выборы как самовыдвиженец.
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