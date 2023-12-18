Путин подал документы в ЦИК для регистрации в качестве кандидата в президенты - 18.12.2023 Украина.ру
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Путин подал документы в ЦИК для регистрации в качестве кандидата в президенты
Путин подал документы в ЦИК для регистрации в качестве кандидата в президенты - 18.12.2023 Украина.ру
Путин подал документы в ЦИК для регистрации в качестве кандидата в президенты
О том, что президент подал документы на участие в выборах на следующий срок, сообщил его пресс-секретарь
2023-12-18T17:02
2023-12-18T17:06
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россия
новости россии
владимир путин
президентские выборы
цик
избирательная комиссия
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Владимир Путин выдвинул свою кандидатуру в качестве претендента на пост президента. Сегодня он подал документы в Центральную избирательную комиссию.Владимир стал первым кандидатом, подавшим документы в избирком. Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. Путин пойдет на выборы как самовыдвиженец.
https://ukraina.ru/20231218/1052202222.html
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новости, россия, новости россии, владимир путин, президентские выборы, цик, избирательная комиссия
Новости, Россия, новости России, Владимир Путин, президентские выборы, ЦИК, избирательная комиссия

Путин подал документы в ЦИК для регистрации в качестве кандидата в президенты

17:02 18.12.2023 (обновлено: 17:06 18.12.2023)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин подал документы для регистрации кандидатом на пост президента РФ
Президент РФ В. Путин подал документы для регистрации кандидатом на пост президента РФ
© POOL
Перейти в фотобанк
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О том, что президент подал документы на участие в выборах на следующий срок, сообщил его пресс-секретарь
Владимир Путин выдвинул свою кандидатуру в качестве претендента на пост президента. Сегодня он подал документы в Центральную избирательную комиссию.

"Да. Сдал", — сообщил РИА Новости Дмитрий Песков.

Владимир стал первым кандидатом, подавшим документы в избирком. Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. Путин пойдет на выборы как самовыдвиженец.
Голосование на референдумах о присоединении к РФ на освобожденных территориях - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
16:03
"Я не астролог и не гадалка". Балицкий прогнозирует высокую поддержку Путина на выборах в ЗапорожьеГубернатор Запорожской области Евгений Балицкий прогнозирует высокий процент поддержки Владимира Путина на предстоящих президентских выборах в марте 2024 года со стороны населения региона. Об этом Балицкий рассказал журналистам 17 декабря.
 
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