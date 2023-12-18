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Украинцам посоветовали отказаться от дорогих телефонов ради ВСУ

Украинцам посоветовали отказаться от дорогих телефонов ради ВСУ - 18.12.2023 Украина.ру

Украинцам посоветовали отказаться от дорогих телефонов ради ВСУ

На Украине следует ограничить общественное потребление, а начать нужно с отказа от дорогих мобильных телефонов и автомобилей. По мнению министра финансов страны Сергея Марченко, это поможет Вооружённым силам Украины победить

2023-12-18T18:36

2023-12-18T18:36

2023-12-18T18:36

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Глава минфина считает, что перейти на военные рельсы необходимо не только экономике и производству, но и общественному сознанию посредством отказа от дорогой техники. Ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что военный бюджет России более чем в два раза превосходит украинский. Доля военных расходов составляет более 50% от общего бюджета и около 21% от ВВП на 2024 год. При этом страна направляет все доходы госбюджета и внутренние заимствования на финансирование боевых действий и в части налогообложения и во внутренних заимствованиях Украина дошла до предела.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, минфин, марченко, всу, сво