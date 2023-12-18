Украинцам посоветовали отказаться от дорогих телефонов ради ВСУ - 18.12.2023 Украина.ру
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Украинцам посоветовали отказаться от дорогих телефонов ради ВСУ
Украинцам посоветовали отказаться от дорогих телефонов ради ВСУ - 18.12.2023 Украина.ру
Украинцам посоветовали отказаться от дорогих телефонов ради ВСУ
На Украине следует ограничить общественное потребление, а начать нужно с отказа от дорогих мобильных телефонов и автомобилей. По мнению министра финансов страны Сергея Марченко, это поможет Вооружённым силам Украины победить
2023-12-18T18:36
2023-12-18T18:36
новости
украина
минфин
марченко
всу
сво
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Глава минфина считает, что перейти на военные рельсы необходимо не только экономике и производству, но и общественному сознанию посредством отказа от дорогой техники. Ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что военный бюджет России более чем в два раза превосходит украинский. Доля военных расходов составляет более 50% от общего бюджета и около 21% от ВВП на 2024 год. При этом страна направляет все доходы госбюджета и внутренние заимствования на финансирование боевых действий и в части налогообложения и во внутренних заимствованиях Украина дошла до предела.
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новости, украина, минфин, марченко, всу, сво
Новости, Украина, Минфин, Марченко, ВСУ, СВО

Украинцам посоветовали отказаться от дорогих телефонов ради ВСУ

18:36 18.12.2023
 
© grad.uaМаксим Марченко возглавил Одесскую областную военную администрацию
Максим Марченко возглавил Одесскую областную военную администрацию
© grad.ua
Читать в
На Украине следует ограничить общественное потребление, а начать нужно с отказа от дорогих мобильных телефонов и автомобилей. По мнению министра финансов страны Сергея Марченко, это поможет Вооружённым силам Украины победить
Глава минфина считает, что перейти на военные рельсы необходимо не только экономике и производству, но и общественному сознанию посредством отказа от дорогой техники.
"К сожалению, пока мы живем в достаточно специфической реальности, когда у нас всё хорошо, есть стабильность макроэкономическая, курсовая. Но эта реальность потребует коррекции, если мы хотим перейти на военные рельсы. Это ограничение общественного потребления. Нам нужно снизить его в несколько раз потому, что мы потребляем в основном импортные товары и услуги", – цитирует Марченко телеграм-канал "Униан".
Ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что военный бюджет России более чем в два раза превосходит украинский. Доля военных расходов составляет более 50% от общего бюджета и около 21% от ВВП на 2024 год. При этом страна направляет все доходы госбюджета и внутренние заимствования на финансирование боевых действий и в части налогообложения и во внутренних заимствованиях Украина дошла до предела.
 
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