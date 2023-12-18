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Украинцам посоветовали отказаться от дорогих телефонов ради ВСУ
Украинцам посоветовали отказаться от дорогих телефонов ради ВСУ - 18.12.2023 Украина.ру
Украинцам посоветовали отказаться от дорогих телефонов ради ВСУ
На Украине следует ограничить общественное потребление, а начать нужно с отказа от дорогих мобильных телефонов и автомобилей. По мнению министра финансов страны Сергея Марченко, это поможет Вооружённым силам Украины победить
2023-12-18T18:36
2023-12-18T18:36
2023-12-18T18:36
новости
украина
минфин
марченко
всу
сво
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Глава минфина считает, что перейти на военные рельсы необходимо не только экономике и производству, но и общественному сознанию посредством отказа от дорогой техники. Ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что военный бюджет России более чем в два раза превосходит украинский. Доля военных расходов составляет более 50% от общего бюджета и около 21% от ВВП на 2024 год. При этом страна направляет все доходы госбюджета и внутренние заимствования на финансирование боевых действий и в части налогообложения и во внутренних заимствованиях Украина дошла до предела.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, минфин, марченко, всу, сво
Новости, Украина, Минфин, Марченко, ВСУ, СВО
Украинцам посоветовали отказаться от дорогих телефонов ради ВСУ
На Украине следует ограничить общественное потребление, а начать нужно с отказа от дорогих мобильных телефонов и автомобилей. По мнению министра финансов страны Сергея Марченко, это поможет Вооружённым силам Украины победить
Глава минфина считает, что перейти на военные рельсы необходимо не только экономике и производству, но и общественному сознанию посредством отказа от дорогой техники.
"К сожалению, пока мы живем в достаточно специфической реальности, когда у нас всё хорошо, есть стабильность макроэкономическая, курсовая. Но эта реальность потребует коррекции, если мы хотим перейти на военные рельсы. Это ограничение общественного потребления. Нам нужно снизить его в несколько раз потому, что мы потребляем в основном импортные товары и услуги", – цитирует Марченко телеграм-канал "Униан".
Ранее министр финансов Сергей Марченко заявил,
что военный бюджет России более чем в два раза превосходит украинский. Доля военных расходов составляет более 50% от общего бюджета и около 21% от ВВП на 2024 год. При этом страна направляет все доходы госбюджета и внутренние заимствования на финансирование боевых действий и в части налогообложения и во внутренних заимствованиях Украина дошла до предела.