https://ukraina.ru/20231218/1052207408.html

Владимир Васильев: Даже если ВСУ продержатся до весны, Россия уже оторвала "голову" США, запугав Запад

Владимир Васильев: Даже если ВСУ продержатся до весны, Россия уже оторвала "голову" США, запугав Запад - 18.12.2023 Украина.ру

Владимир Васильев: Даже если ВСУ продержатся до весны, Россия уже оторвала "голову" США, запугав Запад

За эти два года Вашингтон выделил Украине 111 миллиардов долларов. Но именно Россия своими военными, а не дипломатическими усилиями, пустила эти американские средства по ветру

2023-12-18T18:24

2023-12-18T18:24

2023-12-18T18:24

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Штаты ничего не добились на пути военной поддержки Киева. Так что мир возможен лишь в результате наших военных успехов. Причем мы должны сами добиваться этих успехов, а не надеяться на промахи противника, считает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Владимир Сергеевич, сенат США поддержал оборонный бюджет страны на 2024 финансовый год объемом в 886 миллиардов долларов. Сколько из этой суммы достанется Украине?- Согласно принятому оборонному бюджету на 2024 год, Киеву выделяется 800 миллионов долларов. Эта сумма может быть использована, чтобы поддержать на плаву ВСУ, которые уже переходят в оборону. Этих средств хватит, чтобы противник продержался до весны.Напомню, когда в середине октября администрация Байдена обратилась с запросом о дополнительных ассигнованиях к бюджету, там указывалась сумма в 61 миллиард на помощь Украине. Видимо, они рассчитывали на эти деньги подготовить новые наступательные действия ВСУ ближе к лету. Но сейчас речи о таком финансировании не идет.Повторюсь, 800 миллионов долларов – это чисто символическая сумма. А дальше все зависит от того, как Конгресс разрешит проблему дополнительных ассигнований. Пока же она упирается в другую неразрешимую проблему – укрепление американо-мексиканской границы.На момент нашей беседы соглашения между республиканцами и демократами не просматривается. Может быть, что-то изменится через какое-то время. Но республиканцы спешить не хотят. У них подход такой, что все надо делать основательно. Как они любят высокопарно говорить, соглашения, которые заключаются на коленке в последний момент, чтобы успеть к рождеству, не в интересах американских законодателей и американского общества.Да, администрация Байдена пытается всех убедить сделать рождественский подарок Украине и их избирателей. Но республиканцы – люди солидные. Им спешить некуда. Граница уже давным-давно развалена из-за администрации Байдена. Учитывая поток нелегальных мигрантов, которые каждый день проникают на территорию США, пару недель там ничего не решают.Резюмирую. Сегодня разогнался между демократами и республиканцами слишком серьезные. Причем если разногласия – это фактор постоянный, то соглашения и компромиссы – фактор временный.- Как скажутся на президентской гонке два неудачных фронта США – ближневосточный и украинский?- У республиканцев же ситуация сегодня запутанная. Пока их лидером является Трамп. Но против него выдвинуто много разных обвинений. Может быть, из-за юридических причин он вообще не сможет участвовать в выборах. Ситуация очень проблемная. Давайте пока ее оставим.Что касается Байдена, то тут ситуация более понятна. Президент США уже заявил, что идет на переизбрание. Насколько ему это удастся? Рейтинг доверия к нему по многим опросам падает. Из-за этого среди демократов поднимается вопрос о том, что Байден не может участвовать в выборах, поэтому надо посмотреть на молодое поколение демократов.Даже если Байден будет переизбран на второй срок (а он уже самый старый американский президент), возникнет вопрос, как он сможет выполнять свои функции уже через год. Если он не сможет их выполнять, власть может перейти к вице-президенту, который его быстро заменит. Но надо сказать, что перспективы переизбрания Байдена остаются под большим сомнением.Ситуация с Украиной, конфликт на Ближнем Востоке и ситуация с отрешением от власти (Палата Представителей делает в этом направлении достаточно решительные шаги, передвигая пешки, которые могут стать фигурами) не добавляет Байдену никаких очков.Так что вне зависимости от того, как будет решена проблема военной помощи Киеву, перспективы участия Байдена в 2024 году даже на первичных выборах и партийных собраний под большим вопросом. Каждое его появление на публике оборачивается скандалом. И эта скандальность вокруг семейства Байденов будет только усиливаться.А когда президент добивается переизбрания на фоне скандалов, нарастающих как снежный ком, шансов участвовать даже в более поздних стадиях президентской гонки у него будет крайне мело.Так что Америка идет к серьезному внутриполитическому кризису. Страна фактически осталась без политического руководства. Учитывая, что Америка – это как дикая лошадь, которую надо держать в узде, то сейчас ей фактически управляет "Всадник без головы".- Касательно других кандидатов: Вивек Рамасвами ранее говорил, что Украине придется отдать России часть восточных областей. На какую аудиторию рассчитаны эти заявления?- Рамасвами – экстравагантная фигура. Я бы больше обратил внимание на заявления сенатора Вэнса от штата Огайо. Пару недель назад он сказал следующее: "Украине придется смириться с тем, что многие ее территории окончательно будут потеряны".Вэнс – один из очень близких сподвижников Трампа. Говорят, что если он будет утвержден кандидатом от республиканцев, Трамп в случае победы может сделать его вице-президентом. Это некая заявка на то, что Трамп не будет рассматривать вопрос о помощи Украине и продолжение этого конфликта в качестве своего приоритета.Если он в январе 2025 года станет президентом США, он не будет заниматься раскручиванием спирали конфронтации с Россией, а попытается быстро завершить этот конфликт.Да, это предвыборная ситуация. В Америке есть запрос на мир и на Украине, и на Ближнем Востоке. Но одно дело – предвыборные обещания. Ты можешь говорить всякое, чтобы попасть в Белый дом. А как только ты становишься президентом, ты можешь на 180 градусов поменять свою позицию и отказаться от своих обещаний.Тем не менее, у нас есть надежда, что Трамп приложит максимум усилий для завершения этого конфликта. В том числе за счет территориальных уступок России.- А стоит ли вообще ждать мира с Западом? Или мир возможен только в случае нашей победы?- Надо четко понимать, что США не смогли выписать Украине открытый счет именно потому, что мы проводим СВО. Именно провал "контрнаступа" и наши успехи на поле боя привели к тому, что в Америке возник очень серьезный кризис относительно того, нужно ли выделять киевскому режиму десятки миллиардов долларов.Напомню, что за эти два года Вашингтон выделил Украине 111 миллиардов долларов. Но именно Россия своими военными, а не дипломатическими усилиями, пустила эти американские средства по ветру. Штаты ничего не добились на пути военной поддержки Киева.Так что мир возможен лишь в результате наших военных успехов. Причем мы должны сами добиваться эти успехи, а не надеяться на промахи противника.Впрочем, Запад живет по принципу "гамбургского счета". Они прекрасно видят, каким образом Россия ведет СВО, какие ресурсы и возможности она задействовало. И наращивание военных возможностей России пугает Запад больше всего и заставляет их с нами считаться.А в результате военных успехов мы можем ставить вопрос о мирном урегулировании украинской проблемы. Но только на тех условиях, которые отвечают жизненно важным интересам РФ.

https://ukraina.ru/20221109/1040649518.html

https://ukraina.ru/20231218/1052197740.html

https://ukraina.ru/20231213/1052059196.html

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Александр Порунов

Александр Порунов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, россия, всу, украина, сша, джо байден, дональд трамп, сво, запад, финансы, выборы, политика