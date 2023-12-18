Лавров предложил США и Великобритании отнестись к Украине как к сектору Газа - 18.12.2023 Украина.ру
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Лавров предложил США и Великобритании отнестись к Украине как к сектору Газа
Лавров предложил США и Великобритании отнестись к Украине как к сектору Газа - 18.12.2023 Украина.ру
Лавров предложил США и Великобритании отнестись к Украине как к сектору Газа
Министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил США и Великобританию о том, что существуют грани, которые переходить нельзя, "если они хотят отсидеться за своими водными просторами". Об этом дипломат рассказал в интервью программе "Большая игра" на "Первом канале" 18 декабря.
2023-12-18T17:22
2023-12-18T17:22
новости
сергей лавров
украина
сша
великобритания
россия
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По словам Лаврова, качественное наращивание летальных вооружений, которые передаются Украине, не остается незамеченным. В том числе серьезно обсуждается передача самолетов F-16 Киеву и в ходе этого обсуждения выясняется, что на Украине нет аэродромов, которые были бы приспособлены для обслуживания этих самолетов, напомнил глава российской дипломатии."Поговаривают, что, наверное, это можно делать на территории соседних с Украиной стран НАТО. Это опасное размышление, я могу вам сказать со всей ответственностью", - заявил Лавров.Он призвал Европу и США относиться к ситуации на Украине так же, как они относятся к ситуации на Ближнем Востоке, делая все, для того, чтобы война в Газе не распространилась на прилегающие территории. Им нужно "применить такой же пыл для того, чтобы подобного не произошло и на Украине", резюмировал Лавров.
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новости, сергей лавров, украина, сша, великобритания, россия
Новости, Сергей Лавров, Украина, США, Великобритания, Россия

Лавров предложил США и Великобритании отнестись к Украине как к сектору Газа

17:22 18.12.2023
 
© Григорий Сысоев
© Григорий Сысоев
Читать в
Министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил США и Великобританию о том, что существуют грани, которые переходить нельзя, "если они хотят отсидеться за своими водными просторами". Об этом дипломат рассказал в интервью программе "Большая игра" на "Первом канале" 18 декабря.
По словам Лаврова, качественное наращивание летальных вооружений, которые передаются Украине, не остается незамеченным. В том числе серьезно обсуждается передача самолетов F-16 Киеву и в ходе этого обсуждения выясняется, что на Украине нет аэродромов, которые были бы приспособлены для обслуживания этих самолетов, напомнил глава российской дипломатии.
"Поговаривают, что, наверное, это можно делать на территории соседних с Украиной стран НАТО. Это опасное размышление, я могу вам сказать со всей ответственностью", - заявил Лавров.
Он призвал Европу и США относиться к ситуации на Украине так же, как они относятся к ситуации на Ближнем Востоке, делая все, для того, чтобы война в Газе не распространилась на прилегающие территории. Им нужно "применить такой же пыл для того, чтобы подобного не произошло и на Украине", резюмировал Лавров.
Глава МИД РФ С. Лавров принял участие в мероприятии по урегулированию украинского кризиса - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
27 ноября, 15:34
Европа поняла, где оказалась – ЛавровРоссии сейчас не время думать о том, как восстановить отношения с Европой, нужно думать о том, как перестать зависеть от её "вывертов" в экономике, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения"
 
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