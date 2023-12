https://ukraina.ru/20231218/1052204651.html

"Пока США и ЕС возятся, Киев горит". Сколько Украина протянет без помощи Запада

"Пока США и ЕС возятся, Киев горит". Сколько Украина протянет без помощи Запада - 18.12.2023 Украина.ру

"Пока США и ЕС возятся, Киев горит". Сколько Украина протянет без помощи Запада

До конца года остаются считанные дни, а западные партнёры Украины до сих пор не определились, в каких объёмах будут оказывать ей помощь, и будут ли вообще. Это вызывает в Киеве серьёзную обеспокоенность – ВСУ в критическом положении, деньги в госбюджете заканчиваются

2023-12-18T17:20

2023-12-18T17:20

2023-12-18T17:20

эксклюзив

украина

сша

ес

конгресс сша

всу

контрнаступление

спецоперация

финансовая помощь

оружие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/12/1052205346_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_07c0f85384f66cac394445a3376cb12b.jpg.webp

Загвоздки с одобрением помощиРоль первой скрипки во внешней поддержке Украины, естественно, играют Соединённые Штаты. Белый дом и лично президент Джо Байден не просто готовы выделить средства на эти цели, они настоятельно просят Конгресс одобрить соответствующий запрос, но законодатели-республиканцы умело превратили украинский вопрос в предмет торга по внутриполитической повестке: никаких денег для Киева до решения миграционных проблем в самих США – и точка."Даже республиканцы, поддерживающие Украину, готовы отложить выделение ей денег, воспользовавшись шансом добиться ужесточения пограничной политики Вашингтона. Это поставило Зеленского и Киев в потенциально опасное положение – их втянули в политическую борьбу между демократами и республиканцами на фоне президентских выборов в США", – отмечает газета The Washington Post.По словам представителя Конгресса, пожелавшего остаться неизвестным, у президента Украины Владимира Зеленского в ходе недавнего визита в Вашингтон не было обычного энтузиазма, когда после почти двух лет конфликта он оказался "прямо под прицелом внутренней политики" США.Длительные переговоры американских законодателей никакого результата не дали, Сенат отложил рождественские каникулы, которые должны были начаться 15 декабря, и продолжает работу над поиском выхода из сложившегося тупика.Однако в ближайшее время никакого голосования верхняя палата Конгресса по сделке об ужесточении миграционного законодательства в обмен на поддержку новой помощи Украине проводить не будет, сообщает интернет-издание Punchbowl.17 декабря в офисе лидера демократического большинства в Сенате Чака Шумера прошли очередные переговоры между политическими оппонентами с участием министра внутренней безопасности США Алехандро Майоркаса, в ходе которых стороны пытались сформировать параметры предстоящего соглашения по ужесточению миграционного законодательства и защите южной границы. Участники встречи не давали комментариев по её итогам, но газета The Wall Street Journal отмечает, что шансы на одобрение сделки до конца года сократились. Группа сенаторов-республиканцев заявляет, что "окно на этот год уже закрылось", запросив у партийного руководства планирование встречи в январе. В частности сенатор-республиканец Линдси Грэм, известный сторонник Киева, встречавшийся с Зеленским во время его декабрьского визита в Америку, признал, что до заключения сделки далеко, и она может состояться не раньше следующего года.Завесу тайны, как может выглядеть сделка администрации и Сената, в интервью телеканалу CNN приоткрыл сенатор-демократ Джо Манчин. Стороны обсуждают ужесточение требований к просителям убежища, прибывающим на территорию США, и ускоренную процедуру депортации мигрантов, а также ограничение на количество лиц, которым разрешается находиться в США по гуманитарному статусу, включая беженцев из Украины и Афганистана, уточнил политик."Ты не сможешь просто приехать и сказать: "Кто-то мне угрожал. Мне пришлось прибыть в вашу страну", – заявил Манчин.Попросту говоря, схема такая: помощь ВСУ в обмен на сокращение украинских беженцев в Штатах.В отличие от Сената, Палата представителей, где большинство принадлежит республиканцам, не стала ради Украины пересматривать свои планы и 14 декабря ушла на рождественские каникулы. А без одобрения запроса Белого дома конгрессменами никаких американских денег Киеву не видать. К работе нижняя палата Конгресса вернётся только 9 января, но не факт, что тогда она сразу выдаст разрешение. К тому же существуют некоторые нюансы, а дьявол, как отметил конгрессмен-республиканец Тони Гонсалес в комментарии телеканалу CBS News, кроется в деталях."Сделка между Сенатом и Белым домом будет сильно отличаться от сделки Палаты представителей и всего пакета. <...> Сенат сильно отличается от Палаты представителей. Сенат ожидает битва за то, чтобы набрать 60 голосов. Палату представителей ожидает своя битва - за то, чтобы набрать 218 голосов. Мы можем это сделать, должны подсластить сделку", – заявил он."Подсластить сделку" в трактовке Гонсалеса – объявить картели террористическими организациями и привлечь контрабандистов к ответственности, по его мнению, такие меры помогут Палате представителей набрать необходимые 218 голосов.На Европу Киеву рассчитывать тоже не приходится. На прошедшем 14-15 декабря саммите лидеров ЕС Венгрия заблокировала выделение Украине €50 млрд из бюджета сообщества в 2024-2027 годах, что предусматривало дополнительные взносы государств-членов союза из собственных карманов. Внеочередное заседание Евросовета насчёт дальнейшего финансирования Киева состоится теперь в следующем году, 1 февраля, поскольку в украинской казне денег осталось всего на пару-тройку месяцев, не больше."Средства противовоздушной обороны Украины на исходе, Конгресс США и Европейский союз испытывают нехватку боеприпасов. Пока Вашингтон и Брюссель возятся, Киев горит", – пишет Financial Times.Однако это не ещё всё. В интервью немецкому изданию Die Welt один из советников президента Украины на условиях анонимности рассказал о проблемах для его страны ещё и из-за позиции Лондона."В Киеве беспокоятся из-за того, что Лондон до сих пор не обнародовал официальный бюджет военной помощи на следующий год. Для ВСУ это значит, что у них нет возможности планировать свои действия в долгосрочной перспективе и заранее осуществлять закупку боеприпасов и оружия. Это, в свою очередь, может сказаться на ходе боевых действий", – выразил обеспокоенность чиновник.В кулуарах британского правительства уже ходят слухи о нехватке "финансовой свободы маневра", дальнейшие события могут развиваться согласно "эффекту домино", говорится в статье.Если финансовая помощь извне не придёт в первые дни января, Украине придётся переходить к плану "Б", первый этап которого сводится к заимствованию средства на внутреннем рынке, сказал советник президента страны по экономическим вопросам Олег Устенко."Это будет очень тяжело, естественно, это может вызвать дополнительное напряжение и даже нервозность в министерстве финансов, так как они отвечают за бюджет страны. Однако это позволит вырулить ситуацию на протяжении января", – отметил он.Без помощи Запада, по оценке директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой, Украина способна продержаться пару месяцев. Однако если США и ЕС не смогут в течение этого времени урегулировать вопрос с выделением материальной помощи, экономическое восстановление Украины окажется под угрозой, возникнет необходимость увеличения эмиссии гривны, что спровоцирует инфляцию, предупредила руководитель валютного фонда в интервью Financial Times.У бывшего советника главы Пентагона, полковника Вооружённых Сил США в отставке Дугласа Макгрегора прогноз ещё более пессимистичный."Без помощи Соединённых Штатов Украина продержится около 30 дней. И это ещё в лучшем случае. Как только станет ясно, что мы не останемся [с Украиной], вы увидите ту же ситуацию, которая была у нас в Афганистане", – написал он в соцсети X.Не только деньгами озабоченыВпрочем, деньги не единственная и, возможно, даже не главная головная боль Банковой.Споры на Западе по поводу финансирования сами по себе не имеют никакого смысла, проблема для Украины заключается не в прекращении денежной помощи, а в истощении материальных военных ресурсов Запада, подчеркнул бывший морской пехотинец Вооружённых сил США Брайан Берлетик."Не имеет значения, будет ли финансирование, удвоение помощи тоже не важно. Без разницы, сколько у вас денег на снаряды, если этих снарядов слишком мало в продаже. Они (Запад. — ред.) не способны сравниться с Россией или превзойти её [в производстве вооружений]", – заявил он в эфире своего YouTube-канала.Один из ярких примеров – 1 миллион снарядов, которые ЕС обещал передать Украине до конца 2023 года. Впоследствии выяснилось, что такого количества в наличии нет.А тем временем российские войска продолжают уничтожать технику, которую НАТО поставила ВСУ. Только за последнее, как пишет французская газета Le Monde, из 30 артустановок, которые в общей сложности поставил Париж, 4 САУ Caesar уничтожены, по всей видимости, дронами-камикадзе, ещё 2 повреждены. Украинские военнослужащие рассказали корреспонденту издания, что западное оружие мало того, что требует слишком тщательного обслуживания, которое сложно обеспечить на линии фронта, так ещё и слабо адаптировано к реалиям боевых действий, в частности Caesar требуется не менее 5 минут, чтобы покинуть место стрельбы.А российское оружие западные СМИ оценивают, наоборот, в положительном ключе. Например, ракетный комплекс "Авангард" британская газета The Mirror называет единственным оружием в мире, которое способно доставлять ракеты к целям со скоростью, в 27 раз превышающей скорость звука, при помощи комплекса можно поразить множество целей менее чем за 30 минут."Российские силы постоянно растут. Работая полным ходом, поставленная на военные рельсы российская оружейная промышленность поставляет массу новой, а также отремонтированной и модернизированной техники из постсоветских ресурсов. Мобилизованные российские резервисты, которых, по словам президента Путина, на фронте насчитывается 240 тысяч, прошли достаточно хорошую подготовку", – отмечает обозреватель польской газеты Myśl Polska Кшиштоф Подгурский.Украина же, по словам журналиста, почти исчерпала свои мобилизационные ресурсы из-за огромных потерь. И государству не остаётся ничего иного, как продолжать принудительную мобилизацию, заявил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, поскольку людей в армии не хватает, все, кто хотел служить добровольно, ушли на фронт в первые полгода спецоперации, а ВСУ, предупредил генерал-лейтенант, продолжат нести потери.Усилить мобилизацию от Киев требует и Запад, пишут СМИ. Американские и европейские чиновники в последнее время начали открыто говорить о больших потерях ВСУ, чего не было ранее. Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер, ссылаясь на статистику, приведённую военным комиссаром Полтавы, обращает внимание на тот факт, что ВСУ теряют до 90% мобилизованных.В условиях, когда украинская армия испытывает недостаток боеприпасов, финансов и дипломатической поддержки, у Киева и его партнёров уже нет "теории победы" на 2024 год, ряд самых активных союзников Украины, как рассказал Financial Times бывший американский чиновник, обсуждают, что ей нужно согласиться на "заморозку конфликта" и выдать это за победу Киева, "вывернуть изложение и заявить, что Путин проиграл".Мысль о том, что пора уже завершать украинский конфликт, обсуждается на Западе достаточно давно. 15 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что целый ряд руководителей западных стран посылают России сигналы, а почему бы нам не встретиться и не поговорить о том, что делать с Украиной и европейской безопасностью, в частности один из лидеров задействовал для этого как минимум 3 канала, хотя у него есть прямой выход на Путина.

https://ukraina.ru/20231207/1051826284.html

https://ukraina.ru/20231214/1052119820.html

https://ukraina.ru/20231214/1052084622.html

https://ukraina.ru/20220209/1033245131.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, украина, сша, ес, конгресс сша, всу, контрнаступление, спецоперация, финансовая помощь, оружие