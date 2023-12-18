Бригаду Вооруженных сил Германии развернут в Литве к 2027 году - 18.12.2023 Украина.ру
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Бригаду Вооруженных сил Германии развернут в Литве к 2027 году
Бригаду Вооруженных сил Германии развернут в Литве к 2027 году - 18.12.2023 Украина.ру
Бригаду Вооруженных сил Германии развернут в Литве к 2027 году
Бригада бундесвера в Литве вступит в строй в 2025 году
2023-12-18T11:58
2023-12-18T11:58
новости
литва
германия
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18 декабря подписано соглашение, определяющее план размещения немецкой бригады в Литве. Его заключил министр национальной обороны Арвидас Анушаускас с немецким коллегой Борисом Писториусом.Предварительное командование должно быть развернуто на территории партнера НАТО во втором квартале 2024 года, после чего сюда начнут прибывать солдаты немецкой бригады. Полностью развертывание должно завершиться в 2027 году.Председатель Комитета национальной безопасности и обороны Сейма (НСГК) Лауриньс Кащюнас сообщил, что появление этой бригады является важным приоритетом безопасности страны. Он пообещал, что средства на её создание будут найдены независимо от того, какая политическая партия находится у власти.По словам председателя НСГК Сейма, 80% немецких солдат будет базироваться в Вильнюсе и остальные в Каунасе. Также он добавил, что в Литву прибудет передовое вооружение немецкой дивизии, к которой принадлежит эта бригада.В общей сложности в Литву приедут около 5 тысяч военных и гражданских служащих. Развертывание бригады является переходом Германии к следующей стадии совместного с Литвой плана, который министр обороны ФРГ Борис Писториус озвучил в ходе своего визита в Вильнюс в конце июня.
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новости, литва, германия, россия
Новости, Литва, Германия, Россия

Бригаду Вооруженных сил Германии развернут в Литве к 2027 году

11:58 18.12.2023
 
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© Public domain
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Бригада бундесвера в Литве вступит в строй в 2025 году
18 декабря подписано соглашение, определяющее план размещения немецкой бригады в Литве. Его заключил министр национальной обороны Арвидас Анушаускас с немецким коллегой Борисом Писториусом.
Предварительное командование должно быть развернуто на территории партнера НАТО во втором квартале 2024 года, после чего сюда начнут прибывать солдаты немецкой бригады. Полностью развертывание должно завершиться в 2027 году.
Председатель Комитета национальной безопасности и обороны Сейма (НСГК) Лауриньс Кащюнас сообщил, что появление этой бригады является важным приоритетом безопасности страны. Он пообещал, что средства на её создание будут найдены независимо от того, какая политическая партия находится у власти.

"Воля есть, соглашение между сторонами полностью единогласное. Кто бы ни был у власти, мы все поддержим этот проект и обязательно найдем средства. Я не сомневаюсь, что этот проект является номером один в списке приоритетов безопасности. Думаю, что за эти 2-3 года мы проделаем всю необходимую работу", – заявил LRT Кащюнас.

По словам председателя НСГК Сейма, 80% немецких солдат будет базироваться в Вильнюсе и остальные в Каунасе. Также он добавил, что в Литву прибудет передовое вооружение немецкой дивизии, к которой принадлежит эта бригада.
В общей сложности в Литву приедут около 5 тысяч военных и гражданских служащих. Развертывание бригады является переходом Германии к следующей стадии совместного с Литвой плана, который министр обороны ФРГ Борис Писториус озвучил в ходе своего визита в Вильнюс в конце июня.
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