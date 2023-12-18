Бригаду Вооруженных сил Германии развернут в Литве к 2027 году

Как Литва и НАТО готовятся к войне с Россией. Заводы — на военные рельсы, немецкую бригаду — под Каунас

В последнее время восточный фланг НАТО беспрецедентно усиливается за все время существования этого агрессивного блока. И то, что речь идет о реальной подготовке к большой войне, никто на Западе и не скрывает