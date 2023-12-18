Сенатор пообещала наказать Киев за преступления против детей
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Российская парламентская комиссия по расследованию преступлений Киева против детей приложит все усилия, чтобы виновные были наказаны. Об этом 18 декабря заявила сопредседатель комиссии, вице-спикер Совета Федерации Инна Святенко
Комиссия каждое заседание фиксирует "новые и новые нарушения" прав детей киевским режимом и постоянно работает над тем, чтобы эти преступления прекратились, заявила Святенко.
"Наша комиссия не подменяет следственные органы. Мы с вами изучаем каждый факт нарушения прав детей и совершаемых преступлениях против них. Оперативно, напористо, иногда настойчиво освещаем в информационном поле. С этой точки зрения нам особенно важны непосредственные свидетельства очевидцев происходящего в зоне СВО", - подчеркнула парламентарий.
Она обратила внимание, что "практически нет никаких документов со стороны международного сообщества, осуждающих преступные действия Украины в отношении детей".
Вице-спикер СФ напомнила, что палатами Федерального Собрания РФ принято Обращение к ООН, международным парламентским организациям, парламентам стран мира в связи с нарушением положений Конвенции ООН о правах ребенка в результате преступных действий киевского режима. Оно переведено и на иностранные языки.
Вице-спикер СФ напомнила, что палатами Федерального Собрания РФ принято Обращение к ООН, международным парламентским организациям, парламентам стран мира в связи с нарушением положений Конвенции ООН о правах ребенка в результате преступных действий киевского режима. Оно переведено и на иностранные языки.
11:31Украина нарушила больше 12 международных документов о защите детей - сенаторКомиссия по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима выявила многочисленные нарушения более 12 международных документов о защите детей. Об этом заявила 18 декабря зампредседателя Совета Федерации Инна Святенко в ходе заключительного заседания Комиссии