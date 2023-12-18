Сенатор пообещала наказать Киев за преступления против детей - 18.12.2023 Украина.ру
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Сенатор пообещала наказать Киев за преступления против детей
Сенатор пообещала наказать Киев за преступления против детей - 18.12.2023 Украина.ру
Сенатор пообещала наказать Киев за преступления против детей
Российская парламентская комиссия по расследованию преступлений Киева против детей приложит все усилия, чтобы виновные были наказаны. Об этом 18 декабря заявила сопредседатель комиссии, вице-спикер Совета Федерации Инна Святенко
2023-12-18T11:51
2023-12-18T11:51
киев
украина
преступления
дети
новости
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Комиссия каждое заседание фиксирует "новые и новые нарушения" прав детей киевским режимом и постоянно работает над тем, чтобы эти преступления прекратились, заявила Святенко.Она обратила внимание, что "практически нет никаких документов со стороны международного сообщества, осуждающих преступные действия Украины в отношении детей".Вице-спикер СФ напомнила, что палатами Федерального Собрания РФ принято Обращение к ООН, международным парламентским организациям, парламентам стран мира в связи с нарушением положений Конвенции ООН о правах ребенка в результате преступных действий киевского режима. Оно переведено и на иностранные языки.
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киев, украина, преступления, дети, новости
Киев, Украина, преступления, дети, Новости

Сенатор пообещала наказать Киев за преступления против детей

11:51 18.12.2023
 
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Российская парламентская комиссия по расследованию преступлений Киева против детей приложит все усилия, чтобы виновные были наказаны. Об этом 18 декабря заявила сопредседатель комиссии, вице-спикер Совета Федерации Инна Святенко
Комиссия каждое заседание фиксирует "новые и новые нарушения" прав детей киевским режимом и постоянно работает над тем, чтобы эти преступления прекратились, заявила Святенко.
"Наша комиссия не подменяет следственные органы. Мы с вами изучаем каждый факт нарушения прав детей и совершаемых преступлениях против них. Оперативно, напористо, иногда настойчиво освещаем в информационном поле. С этой точки зрения нам особенно важны непосредственные свидетельства очевидцев происходящего в зоне СВО", - подчеркнула парламентарий.
Она обратила внимание, что "практически нет никаких документов со стороны международного сообщества, осуждающих преступные действия Украины в отношении детей".

Вице-спикер СФ напомнила, что палатами Федерального Собрания РФ принято Обращение к ООН, международным парламентским организациям, парламентам стран мира в связи с нарушением положений Конвенции ООН о правах ребенка в результате преступных действий киевского режима. Оно переведено и на иностранные языки.
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