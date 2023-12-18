https://ukraina.ru/20231218/1052192777.html

Сенатор пообещала наказать Киев за преступления против детей

Сенатор пообещала наказать Киев за преступления против детей - 18.12.2023 Украина.ру

Сенатор пообещала наказать Киев за преступления против детей

Российская парламентская комиссия по расследованию преступлений Киева против детей приложит все усилия, чтобы виновные были наказаны. Об этом 18 декабря заявила сопредседатель комиссии, вице-спикер Совета Федерации Инна Святенко

2023-12-18T11:51

2023-12-18T11:51

2023-12-18T11:51

киев

украина

преступления

дети

новости

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Комиссия каждое заседание фиксирует "новые и новые нарушения" прав детей киевским режимом и постоянно работает над тем, чтобы эти преступления прекратились, заявила Святенко.Она обратила внимание, что "практически нет никаких документов со стороны международного сообщества, осуждающих преступные действия Украины в отношении детей".Вице-спикер СФ напомнила, что палатами Федерального Собрания РФ принято Обращение к ООН, международным парламентским организациям, парламентам стран мира в связи с нарушением положений Конвенции ООН о правах ребенка в результате преступных действий киевского режима. Оно переведено и на иностранные языки.

https://ukraina.ru/20231218/1052191997.html

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киев, украина, преступления, дети, новости