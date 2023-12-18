https://ukraina.ru/20231218/1052192595.html

Politico: эйфория прошла, Зеленскому пора подумать о смене правительства

Politico: эйфория прошла, Зеленскому пора подумать о смене правительства - 18.12.2023 Украина.ру

Politico: эйфория прошла, Зеленскому пора подумать о смене правительства

Период эйфории, вызванной "крупными военными победами" Украины закончился, так же, как и период грандиозных обещаний украинских чиновников. Об этом говорится в статье, которую Politico опубликовал 18 декабря.

2023-12-18T12:01

2023-12-18T12:01

2023-12-18T12:01

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По словам авторов статьи, трудное украинское контрнаступление, которое не привело к ожидаемым результатам, "породило глубоко мрачные дискуссии о зашедшей в тупик и кровавой долгосрочной войне с Россией"."Эту атмосферу пессимизма еще больше подпитывают свидетельства напряженности между президентом Украины Владимиром Зеленским и военным командованием страны, а также задержки военной помощи со стороны США. И теперь с этим давлением необходимо бороться", - отмечает издание.Автор статьи ссылается на данные опроса общественного мнения, проведенного в середине ноября. В соответствии с ними две трети украинцев доверяют президенту, а треть уже не доверяет."Это резкое снижение по сравнению с опросами, проведенными в начале года, и намного ниже рейтинга доверия вооруженным силам и их командующему генералу Валерию Залужному", отмечает издание.Также ослабевает и поддержка партии Зеленского "Слуга народа", говорится в статье. Если бы парламентские выборы состоялись уже сегодня, партия Зеленского потеряла бы большое количество из тех мест в Верховной раде, которые ее представители занимают на сегодняшний день."А поскольку поддержка Зеленского ослабевает, Украина теперь сталкивается с рядом проблем и трудных решений. К ним относятся тупик на фронте, быстрое истощение запасов боеприпасов, некоторое ослабление поддержки со стороны Европы и тупиковая ситуация в Конгрессе США по поводу законопроекта об обеспечении военных нужд как Украины, так и Израиля", - подчеркивает Politico.Кроме того, за два года войны ряды вооруженных сил Украины, изначально состоящие из опытных военных специалистов с боевым опытом и высокомотивированных добровольцев, понесли массовые потери, отмечается в статье."В результате военные вербовщики, которых теперь называют "похитителями людей", прочесывают города и села в поисках мужчин в возрасте от 18 до 60 лет для прохождения военной службы. Иногда эти вербовщики не просто используют тактику принуждения против, но задерживают и оказывают давление на тех, кто не призван или освобожден от службы, чтобы они подписались на службу", - рассказывает издание, подчеркивая, что такая тактика способствует оправданному общественному недовольству властью.Зеленский был смелыми и успешным лидером военного времени, но во многом это зависло от стойкой общественной поддержки, полагает автор статьи."Почти всеобщее одобрение внутри страны дало ему политический карт-бланш на формирование политики и стратегии. Но хотя украинцы остаются едиными в своей цели защиты страны, безоговорочная поддержка Зеленского и его политики снижается", - констатирует издание.Politico напоминает, что срок полномочий Зеленского должен формально истечь в мае 2024 года, а четырехлетний срок полномочий парламента истек в октябре. При этом новые выборы практически невозможны, поскольку миллионы избирателей находятся за пределами страны, миллион задействован на фронте и еще миллионы являются внутренне перемещенными лицами.По словам автора статьи, вопрос об истечении мандатов не вызывал бы споров, если бы рейтинги Зеленского и его партии были непоколебимыми, но опросы показывают растущее разочарование в обоих."В этом контексте настало время для президента Украины рассмотреть вопрос о создании правительства национального единства на широкой основе", - предлагается в публикации.Открытие правительства для лидеров оппозиции и гражданского общества таким образом мгновенно обеспечит легитимность руководящей команде и уменьшит критику со стороны оппозиции, отмечает Politico.

https://ukraina.ru/20231218/1052163961.html

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новости, владимир зеленский, украина, правительство, рейтинг