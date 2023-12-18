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"Чувствую, враг нас боится"– тульский десантник о зачистке бойцов ВСУ под Соледаром

"Чувствую, враг нас боится"– тульский десантник о зачистке бойцов ВСУ под Соледаром - 18.12.2023 Украина.ру

"Чувствую, враг нас боится"– тульский десантник о зачистке бойцов ВСУ под Соледаром

Военнослужащие ВДВ успешно выполнили поставленную задачу. Вся группа вернулась в полном составе без потерь, сообщает телеканал "Звезда"

2023-12-18T11:31

2023-12-18T11:31

2023-12-18T11:31

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Тульские десантники провели зачистку противника в окопах под Соледаром, зажав украинских боевиков на своем опорном пункте. Одна группа наступила справа, другая стремительно прорвалась к траншеям слева со стороны железной дороги. Оборона противника окончательно рухнула, когда был выявлен, а затем и уничтожен дроном камикадзе командир вражеской группы.Штурмовик тульского соединения ВДВ с позывным "Освальдо" рассказал, что после выполнения задания вся группа в полном составе вернулась на позицию.Командир штурмового подразделения с позывным "Алладин" добавил, что во время проведения операции быстро стало понятно, что у противника кончаются боеприпасы.– Мы просто выжидали, когда у них закончатся припасы – подвоза у них уже не было и связи тоже, мы её им отключили. Противник морально был подавлен, – добавил "Алладин".В итоге проведенной операции большая часть боевиков была уничтожена. Несколько сдались в плен.

https://ukraina.ru/20231210/1051892264.html

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