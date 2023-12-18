"Чувствую, враг нас боится"– тульский десантник о зачистке бойцов ВСУ под Соледаром - 18.12.2023 Украина.ру
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"Чувствую, враг нас боится"– тульский десантник о зачистке бойцов ВСУ под Соледаром
"Чувствую, враг нас боится"– тульский десантник о зачистке бойцов ВСУ под Соледаром - 18.12.2023 Украина.ру
"Чувствую, враг нас боится"– тульский десантник о зачистке бойцов ВСУ под Соледаром
Военнослужащие ВДВ успешно выполнили поставленную задачу. Вся группа вернулась в полном составе без потерь, сообщает телеканал "Звезда"
2023-12-18T11:31
2023-12-18T11:31
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Тульские десантники провели зачистку противника в окопах под Соледаром, зажав украинских боевиков на своем опорном пункте. Одна группа наступила справа, другая стремительно прорвалась к траншеям слева со стороны железной дороги. Оборона противника окончательно рухнула, когда был выявлен, а затем и уничтожен дроном камикадзе командир вражеской группы.Штурмовик тульского соединения ВДВ с позывным "Освальдо" рассказал, что после выполнения задания вся группа в полном составе вернулась на позицию.Командир штурмового подразделения с позывным "Алладин" добавил, что во время проведения операции быстро стало понятно, что у противника кончаются боеприпасы.– Мы просто выжидали, когда у них закончатся припасы – подвоза у них уже не было и связи тоже, мы её им отключили. Противник морально был подавлен, – добавил "Алладин".В итоге проведенной операции большая часть боевиков была уничтожена. Несколько сдались в плен.
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Новости, Новости Украины, ВСУ, потери ВСУ, СВО, ВДВ

"Чувствую, враг нас боится"– тульский десантник о зачистке бойцов ВСУ под Соледаром

11:31 18.12.2023
 
"Чувствую, что враг нас боится"– тульский десантник о зачистке бойцов ВСУ под Соледаром
Чувствую, что враг нас боится– тульский десантник о зачистке бойцов ВСУ под Соледаром
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Военнослужащие ВДВ успешно выполнили поставленную задачу. Вся группа вернулась в полном составе без потерь, сообщает телеканал "Звезда"
Тульские десантники провели зачистку противника в окопах под Соледаром, зажав украинских боевиков на своем опорном пункте. Одна группа наступила справа, другая стремительно прорвалась к траншеям слева со стороны железной дороги.

"Нашим десантникам пришлось продвигаться вперед под плотным огнем вражеской артиллерии. В какие-то моменты было просто невозможно голову поднять. Украинские боевики пытались подтянуть резервы – перебросить к своим подкрепление и боеприпасы. Но этого не позволили наши операторы ПТРК. Противотанковыми ракетами на подходе уничтожена почти рота личного состава, подбиты три пикапа и одна БМП. Десантники штурмовали опорники при поддержке операторов FPV-дронов. Именно они внесли решающий вклад в победу в этом бою", – сообщается в Телеграм-канале телеканала "Звезда".

Оборона противника окончательно рухнула, когда был выявлен, а затем и уничтожен дроном камикадзе командир вражеской группы.
Штурмовик тульского соединения ВДВ с позывным "Освальдо" рассказал, что после выполнения задания вся группа в полном составе вернулась на позицию.
– Я чувствую, что враг нас боится. Он деморализован, – добавил "Освальдо".
Командир штурмового подразделения с позывным "Алладин" добавил, что во время проведения операции быстро стало понятно, что у противника кончаются боеприпасы.
– Мы просто выжидали, когда у них закончатся припасы – подвоза у них уже не было и связи тоже, мы её им отключили. Противник морально был подавлен, – добавил "Алладин".
В итоге проведенной операции большая часть боевиков была уничтожена. Несколько сдались в плен.
Беспилотники, пушки и... юмор: как российские добровольцы мощно бьют врага. Спецрепортаж из Соледара - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
10 декабря, 15:44
Беспилотники, пушки и... юмор: как российские добровольцы мощно бьют врага. Спецрепортаж из СоледараСоледар – город-крепость. Населённый пункт, за который не утихают бои. Наши военные удерживают его, отбивая все попытки ВСУ продвинуться на этом направлении.
 
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