Сальдо рассказал о "величайшем преступлении" украинских военных - 18.12.2023 Украина.ру
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Сальдо рассказал о "величайшем преступлении" украинских военных
Сальдо рассказал о "величайшем преступлении" украинских военных - 18.12.2023 Украина.ру
Сальдо рассказал о "величайшем преступлении" украинских военных
В ходе спецоперации Каховская плотина подвергалась постоянным обстрелам, потому что по ее конструкциям проходил и автомобильный путь, и железнодорожный. На это указал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, передает 18 декабря РИА Новости
2023-12-18T07:28
2023-12-18T07:35
каховская гэс
всу
владимир сальдо
новости
новые регионы
херсонская область
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"И также там было шлюзовое хозяйство, предназначенное для пропуска кораблей из Каховского водохранилища в нижнюю часть Днепра. Поэтому задание у Вооруженных сил Украины было конкретное: привести ее к такому состоянию, чтобы она все-таки перестала служить автомобильным, железнодорожным транспортным узлом, и разрушить", - объяснил Сальдо.По его словам, ВСУ "били в одну точку, пока эта точка достигла критического состояния", последний удар был нанесен в июне, когда плотину прорвало. Он назвал разрушение плотины со стороны ВСУ - "величайшим преступлением", которое нарушило экологическое равновесие.Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС. Президент России Владимир Путин назвал разрушение ГЭС варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.
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каховская гэс, всу, владимир сальдо, новости, новые регионы, херсонская область
Каховская ГЭС, ВСУ, Владимир Сальдо, Новости, Новые регионы, Херсонская область

Сальдо рассказал о "величайшем преступлении" украинских военных

07:28 18.12.2023 (обновлено: 07:35 18.12.2023)
 
© скриншотВрио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо
© скриншот
Читать в
В ходе спецоперации Каховская плотина подвергалась постоянным обстрелам, потому что по ее конструкциям проходил и автомобильный путь, и железнодорожный. На это указал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, передает 18 декабря РИА Новости
"И также там было шлюзовое хозяйство, предназначенное для пропуска кораблей из Каховского водохранилища в нижнюю часть Днепра. Поэтому задание у Вооруженных сил Украины было конкретное: привести ее к такому состоянию, чтобы она все-таки перестала служить автомобильным, железнодорожным транспортным узлом, и разрушить", - объяснил Сальдо.
По его словам, ВСУ "били в одну точку, пока эта точка достигла критического состояния", последний удар был нанесен в июне, когда плотину прорвало.
"И потом уже вместе с выходом воды из Каховского водохранилища были разрушены машинный зал гидроэлектростанции и все те технические объекты, которые обслуживали плотину и Каховское водохранилище", - рассказал губернатор.
Он назвал разрушение плотины со стороны ВСУ - "величайшим преступлением", которое нарушило экологическое равновесие.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС. Президент России Владимир Путин назвал разрушение ГЭС варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.
Новая Каховка после прорыва Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
17 ноября, 08:24
Весь ущерб от разрушения Каховской ГЭС ещё только предстоит оценить – сенаторПолностью ущерб, нанесённый Херсонской области разрушением украинскими войсками Каховской ГЭС, ещё только предстоит оценить. Об этом со ссылкой на сенатора РФ от Херсонской области Игоря Кастюкевича 17 ноября сообщает РИА Новости
 
Каховская ГЭСВСУВладимир СальдоНовостиНовые регионыХерсонская область
 
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