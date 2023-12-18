https://ukraina.ru/20231218/1052186449.html

Сальдо рассказал о "величайшем преступлении" украинских военных

Сальдо рассказал о "величайшем преступлении" украинских военных - 18.12.2023 Украина.ру

Сальдо рассказал о "величайшем преступлении" украинских военных

В ходе спецоперации Каховская плотина подвергалась постоянным обстрелам, потому что по ее конструкциям проходил и автомобильный путь, и железнодорожный. На это указал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, передает 18 декабря РИА Новости

2023-12-18T07:28

2023-12-18T07:28

2023-12-18T07:35

каховская гэс

всу

владимир сальдо

новости

новые регионы

херсонская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/12/1039888154_21:0:1632:906_1920x0_80_0_0_f6f25d304da35eab288a1e3c660da0b9.png

"И также там было шлюзовое хозяйство, предназначенное для пропуска кораблей из Каховского водохранилища в нижнюю часть Днепра. Поэтому задание у Вооруженных сил Украины было конкретное: привести ее к такому состоянию, чтобы она все-таки перестала служить автомобильным, железнодорожным транспортным узлом, и разрушить", - объяснил Сальдо.По его словам, ВСУ "били в одну точку, пока эта точка достигла критического состояния", последний удар был нанесен в июне, когда плотину прорвало. Он назвал разрушение плотины со стороны ВСУ - "величайшим преступлением", которое нарушило экологическое равновесие.Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС. Президент России Владимир Путин назвал разрушение ГЭС варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.

https://ukraina.ru/20231117/1051102157.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

каховская гэс, всу, владимир сальдо, новости, новые регионы, херсонская область