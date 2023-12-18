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Сальдо рассказал о "величайшем преступлении" украинских военных
Сальдо рассказал о "величайшем преступлении" украинских военных - 18.12.2023 Украина.ру
Сальдо рассказал о "величайшем преступлении" украинских военных
В ходе спецоперации Каховская плотина подвергалась постоянным обстрелам, потому что по ее конструкциям проходил и автомобильный путь, и железнодорожный. На это указал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, передает 18 декабря РИА Новости
2023-12-18T07:28
2023-12-18T07:28
2023-12-18T07:35
каховская гэс
всу
владимир сальдо
новости
новые регионы
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"И также там было шлюзовое хозяйство, предназначенное для пропуска кораблей из Каховского водохранилища в нижнюю часть Днепра. Поэтому задание у Вооруженных сил Украины было конкретное: привести ее к такому состоянию, чтобы она все-таки перестала служить автомобильным, железнодорожным транспортным узлом, и разрушить", - объяснил Сальдо.По его словам, ВСУ "били в одну точку, пока эта точка достигла критического состояния", последний удар был нанесен в июне, когда плотину прорвало. Он назвал разрушение плотины со стороны ВСУ - "величайшим преступлением", которое нарушило экологическое равновесие.Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС. Президент России Владимир Путин назвал разрушение ГЭС варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.
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Украина.ру
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каховская гэс, всу, владимир сальдо, новости, новые регионы, херсонская область
Каховская ГЭС, ВСУ, Владимир Сальдо, Новости, Новые регионы, Херсонская область
Сальдо рассказал о "величайшем преступлении" украинских военных
07:28 18.12.2023 (обновлено: 07:35 18.12.2023)
В ходе спецоперации Каховская плотина подвергалась постоянным обстрелам, потому что по ее конструкциям проходил и автомобильный путь, и железнодорожный. На это указал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, передает 18 декабря РИА Новости
"И также там было шлюзовое хозяйство, предназначенное для пропуска кораблей из Каховского водохранилища в нижнюю часть Днепра. Поэтому задание у Вооруженных сил Украины было конкретное: привести ее к такому состоянию, чтобы она все-таки перестала служить автомобильным, железнодорожным транспортным узлом, и разрушить", - объяснил Сальдо.
По его словам, ВСУ "били в одну точку, пока эта точка достигла критического состояния", последний удар был нанесен в июне, когда плотину прорвало.
"И потом уже вместе с выходом воды из Каховского водохранилища были разрушены машинный зал гидроэлектростанции и все те технические объекты, которые обслуживали плотину и Каховское водохранилище", - рассказал губернатор.
Он назвал разрушение плотины со стороны ВСУ - "величайшим преступлением", которое нарушило экологическое равновесие.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС. Президент России Владимир Путин назвал разрушение ГЭС варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.