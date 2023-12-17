"Раненых везут штабелями": военный эксперт о том, почему наемники ВСУ жалуются на холод и обморожения - 17.12.2023 Украина.ру
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"Раненых везут штабелями": военный эксперт о том, почему наемники ВСУ жалуются на холод и обморожения
"Раненых везут штабелями": военный эксперт о том, почему наемники ВСУ жалуются на холод и обморожения - 17.12.2023 Украина.ру
"Раненых везут штабелями": военный эксперт о том, почему наемники ВСУ жалуются на холод и обморожения
Российская армия более приспособлена к зимним условиям. Погода очень сказывается на противнике, из-за плохого обмундирования ВСУ страдают от обморожений в необорудованных окопах. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник Геннадий Алёхин
2023-12-17T06:00
2023-12-17T06:00
новости
зима
всу
обморожения
погода
харьков
раненые
иностранные наемники
дроны
сво
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На Купянском направлении ведется воздушная разведка с использованием дронов, когда это позволяет погода. Несколько дней там валил снег, ночью промерзает до −5, поэтому гусеничная техника там движется лучше. Но погода мало влияет на ход боевых действий, рассказал обозреватель.Российская армия более приспособлена к зимним условиям. А у украинцев почему-то с этим проблемы. Сильно жалуются на холода и иностранные наемники, которые воюют в рядах ВСУ, добавил эксперт.Погода очень сказывается на противнике. Из-за плохого обмундирования ВСУ страдают от обморожений в холодных окопах. Раненых украинских военных штабелями везут в Люботин, Богодухов и Харьков, это подтверждают местные жители, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231215/1052134079.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, зима, всу, обморожения, погода, харьков, раненые, иностранные наемники, дроны, сво, беспилотники, война
Новости, зима, ВСУ, обморожения, погода, Харьков, раненые, иностранные наемники, дроны, СВО, беспилотники, война

"Раненых везут штабелями": военный эксперт о том, почему наемники ВСУ жалуются на холод и обморожения

06:00 17.12.2023
 
© t.me/V_Zelenskiy_officialВСУ
ВСУ
© t.me/V_Zelenskiy_official
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Российская армия более приспособлена к зимним условиям. Погода очень сказывается на противнике, из-за плохого обмундирования ВСУ страдают от обморожений в необорудованных окопах. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник Геннадий Алёхин
На Купянском направлении ведется воздушная разведка с использованием дронов, когда это позволяет погода. Несколько дней там валил снег, ночью промерзает до −5, поэтому гусеничная техника там движется лучше. Но погода мало влияет на ход боевых действий, рассказал обозреватель.
"Все завывания и разговоры о погодных условиях появились только в последнее время. Мне приходилось участвовать в нескольких конфликтах. И на Северном Кавказе погода была мама не горюй. Но на дроны погода, конечно, влияет", - подчеркнул Алехин.
Российская армия более приспособлена к зимним условиям. А у украинцев почему-то с этим проблемы. Сильно жалуются на холода и иностранные наемники, которые воюют в рядах ВСУ, добавил эксперт.
Погода очень сказывается на противнике. Из-за плохого обмундирования ВСУ страдают от обморожений в холодных окопах. Раненых украинских военных штабелями везут в Люботин, Богодухов и Харьков, это подтверждают местные жители, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Михаил Онуфриенко интервью
15 декабря, 02:21
Михаил Онуфриенко: Если к лету Россия не разгромит ВСУ двойным ударом, она на 10 лет застрянет у КураховоДостичь совершенства при подготовке к наступлению невозможно. Всегда будет не хватать личного состава, снарядов и качества управления
 
НовостизимаВСУобмороженияпогодаХарьковраненыеиностранные наемникидроныСВОбеспилотникивойна
 
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Заголовок открываемого материала
06:00"Раненых везут штабелями": военный эксперт о том, почему наемники ВСУ жалуются на холод и обморожения
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