https://ukraina.ru/20231217/1052166501.html
"Раненых везут штабелями": военный эксперт о том, почему наемники ВСУ жалуются на холод и обморожения
"Раненых везут штабелями": военный эксперт о том, почему наемники ВСУ жалуются на холод и обморожения - 17.12.2023 Украина.ру
"Раненых везут штабелями": военный эксперт о том, почему наемники ВСУ жалуются на холод и обморожения
Российская армия более приспособлена к зимним условиям. Погода очень сказывается на противнике, из-за плохого обмундирования ВСУ страдают от обморожений в необорудованных окопах. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник Геннадий Алёхин
2023-12-17T06:00
2023-12-17T06:00
2023-12-17T06:00
новости
зима
всу
обморожения
погода
харьков
раненые
иностранные наемники
дроны
сво
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На Купянском направлении ведется воздушная разведка с использованием дронов, когда это позволяет погода. Несколько дней там валил снег, ночью промерзает до −5, поэтому гусеничная техника там движется лучше. Но погода мало влияет на ход боевых действий, рассказал обозреватель.Российская армия более приспособлена к зимним условиям. А у украинцев почему-то с этим проблемы. Сильно жалуются на холода и иностранные наемники, которые воюют в рядах ВСУ, добавил эксперт.Погода очень сказывается на противнике. Из-за плохого обмундирования ВСУ страдают от обморожений в холодных окопах. Раненых украинских военных штабелями везут в Люботин, Богодухов и Харьков, это подтверждают местные жители, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231215/1052134079.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, зима, всу, обморожения, погода, харьков, раненые, иностранные наемники, дроны, сво, беспилотники, война
Новости, зима, ВСУ, обморожения, погода, Харьков, раненые, иностранные наемники, дроны, СВО, беспилотники, война
"Раненых везут штабелями": военный эксперт о том, почему наемники ВСУ жалуются на холод и обморожения
Российская армия более приспособлена к зимним условиям. Погода очень сказывается на противнике, из-за плохого обмундирования ВСУ страдают от обморожений в необорудованных окопах. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник Геннадий Алёхин