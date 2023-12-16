Депутат Европарламента назвал безумием слова генсека НАТО об Украине
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Yan Dobronosov
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Yan Dobronosov
Слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о причинах украинского конфликта безумны. Об этом депутат Европарламента Мик Уоллес написал на своей странице в соцсети X (бывший Twitter)
"США и ЕС не хотели, чтобы конфликт заканчивался, а генсек НАТО Столтенберг хвастался, что они его спровоцировали. Евросоюз потратил миллиарды на разжигание войны - теперь Украина разрушена и более 200 000 солдат, потенциальных работников, мертвы. Для чего всё это…? Чтобы удовлетворить геополитические интересы США…? Безумие...", - написал Уоллес.
Ранее он отмечал, что Запад вложил в украинский конфликт огромные средства и тем самым сделал Киев своим заложником, загнал его в "колониальную ловушку".
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