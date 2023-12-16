Депутат Европарламента назвал безумием слова генсека НАТО об Украине

Ростислав Ищенко: Пока Россия гонит ВСУ до Днепра, США загоняют себя в опасный для всего мира цугцванг

Сейчас США одновременно тестируют два варианта выхода из украинского кризиса. Они обещают наращивать поставки оружия Украине, но поставлять не торопятся. Они зондируют почву для переговоров с Россией