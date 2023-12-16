https://ukraina.ru/20231216/1052170527.html
Киевские каратели выпустили 20 ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка – СЦКК
Киевские каратели выпустили 20 ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка – СЦКК - 16.12.2023 Украина.ру
Киевские каратели выпустили 20 ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка – СЦКК
Боевики киевского режима утром 16 декабря в течение двух минут выпустили 20 ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка. Об этом сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
2023-12-16T07:55
2023-12-16T07:55
2023-12-16T07:55
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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины] по направлению: 07:10 - населённый пункт Карловка - город Донецк (Киевский район): выпущено десять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении, которое через две минуты повторилось.О тип РСЗО и последствиях обстрела информация пока не поступало.Ранее сообщалось, что в течение ночи с 15 на 16 декабря ВСУ выпустили девять ракет из РСЗО по Буденновскому району Донецка.
https://ukraina.ru/20231216/1052158724.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, россия, днр, донецк, обстрелы, рсзо, военные преступления, всу, сцкк, сво
Новости, Россия, ДНР, Донецк, обстрелы, РСЗО, Военные преступления, ВСУ, СЦКК, СВО
Киевские каратели выпустили 20 ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка – СЦКК
Боевики киевского режима утром 16 декабря в течение двух минут выпустили 20 ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка. Об этом сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)