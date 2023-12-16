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Путин поручил пресекать любые внешние вмешательства в президентскую кампанию

Путин поручил пресекать любые внешние вмешательства в президентскую кампанию - 16.12.2023 Украина.ру

Путин поручил пресекать любые внешние вмешательства в президентскую кампанию

Президентская кампания в России должна проходить в полном соответствии с законом, а любое вмешательство извне - жёстко пресекаться. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с руководством Государственной думы и лидерами фракций

2023-12-16T07:38

2023-12-16T07:38

2023-12-16T07:38

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россия

владимир путин

президент

президентские выборы

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"Ну конечно, безусловно, хочу сказать и о предстоящих президентских выборах. Впереди избирательная кампания, необходимо обозначить несколько принципиальных позиций. Во-первых, всё должно проходить на конкурентной основе и в полном соответствии с законами Российской Федерации", - сказал Путин.Он также добавил, что за вмешательство в выборы виновные понесут ответственность.Напомним, очередные выборы президента России намечены на 17 марта 2024 года.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, владимир путин, президент, президентские выборы