Путин поручил пресекать любые внешние вмешательства в президентскую кампанию
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанк"Прямая линия" и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
Президентская кампания в России должна проходить в полном соответствии с законом, а любое вмешательство извне - жёстко пресекаться. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с руководством Государственной думы и лидерами фракций
"Ну конечно, безусловно, хочу сказать и о предстоящих президентских выборах. Впереди избирательная кампания, необходимо обозначить несколько принципиальных позиций. Во-первых, всё должно проходить на конкурентной основе и в полном соответствии с законами Российской Федерации", - сказал Путин.
Он также добавил, что за вмешательство в выборы виновные понесут ответственность.
"Любое вмешательство во внутренние дела России будет пресекаться и пресекаться жёстко, в соответствии с законами РФ", - подчеркнул президент.
Напомним, очередные выборы президента России намечены на 17 марта 2024 года.