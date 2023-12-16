Путин поручил пресекать любые внешние вмешательства в президентскую кампанию - 16.12.2023 Украина.ру
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Путин поручил пресекать любые внешние вмешательства в президентскую кампанию
Путин поручил пресекать любые внешние вмешательства в президентскую кампанию - 16.12.2023 Украина.ру
Путин поручил пресекать любые внешние вмешательства в президентскую кампанию
Президентская кампания в России должна проходить в полном соответствии с законом, а любое вмешательство извне - жёстко пресекаться. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с руководством Государственной думы и лидерами фракций
2023-12-16T07:38
2023-12-16T07:38
новости
россия
владимир путин
президент
президентские выборы
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"Ну конечно, безусловно, хочу сказать и о предстоящих президентских выборах. Впереди избирательная кампания, необходимо обозначить несколько принципиальных позиций. Во-первых, всё должно проходить на конкурентной основе и в полном соответствии с законами Российской Федерации", - сказал Путин.Он также добавил, что за вмешательство в выборы виновные понесут ответственность.Напомним, очередные выборы президента России намечены на 17 марта 2024 года.
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новости, россия, владимир путин, президент, президентские выборы
Новости, Россия, Владимир Путин, президент, президентские выборы

Путин поручил пресекать любые внешние вмешательства в президентскую кампанию

07:38 16.12.2023
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанк"Прямая линия" и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
Прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Президентская кампания в России должна проходить в полном соответствии с законом, а любое вмешательство извне - жёстко пресекаться. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с руководством Государственной думы и лидерами фракций
"Ну конечно, безусловно, хочу сказать и о предстоящих президентских выборах. Впереди избирательная кампания, необходимо обозначить несколько принципиальных позиций. Во-первых, всё должно проходить на конкурентной основе и в полном соответствии с законами Российской Федерации", - сказал Путин.
Он также добавил, что за вмешательство в выборы виновные понесут ответственность.
"Любое вмешательство во внутренние дела России будет пресекаться и пресекаться жёстко, в соответствии с законами РФ", - подчеркнул президент.
Напомним, очередные выборы президента России намечены на 17 марта 2024 года.
 
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