https://ukraina.ru/20231216/1052170246.html

Лидеры ЕС "промахнулись", не согласовав помощь Киеву на декабрьском саммите – Financial Times

Лидеры ЕС "промахнулись", не согласовав помощь Киеву на декабрьском саммите – Financial Times - 16.12.2023 Украина.ру

Лидеры ЕС "промахнулись", не согласовав помощь Киеву на декабрьском саммите – Financial Times

Лидеры стран ЕС "промахнулись", не добившись согласования помощи Украине на сумму 50 миллиардов евро на саммите, проходившем в Брюсселе 14 и 15 декабря. Об этом пишет британское издание Financial Times

2023-12-16T07:26

2023-12-16T07:26

2023-12-16T07:26

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По словам авторов статьи, Владимир Зеленский ещё несколько дней назад надеялся, что пакеты финансовой помощи Украине одобрят оба крупнейших союзника. Но Конгресс США, несмотря на личный визит Зеленского в Вашингтон, 13 декабря в очередной раз не утвердил пакет поддержки Киеву на 60 миллиардов долларов. А прошедший через несколько дней саммит лидеров ЕС не смог одобрить соглашение о четырёхлетнем финансировании Киева на сумму 50 миллиардов евро.Слабым утешением для Зеленского оказалось решение Евросоюза начать переговоры о членстве Украины в объединении."Это был момент, когда лидеры ЕС вышли на сцену. И они промахнулись", - приводит Financial Times слова неназванного западного дипломата.Напомним, что Венгрия на саммите ЕС заблокировала выделение 50 миллиардов макрофинансовой помощи Украине на 2024-2027 годы. По словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, "мы к этому вернёмся, вероятно, на внеочередном саммите когда-нибудь в феврале".

https://ukraina.ru/20231215/1052159722.html

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