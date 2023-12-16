https://ukraina.ru/20231216/1052170246.html
Лидеры ЕС "промахнулись", не согласовав помощь Киеву на декабрьском саммите – Financial Times
Лидеры ЕС "промахнулись", не согласовав помощь Киеву на декабрьском саммите – Financial Times - 16.12.2023 Украина.ру
Лидеры ЕС "промахнулись", не согласовав помощь Киеву на декабрьском саммите – Financial Times
Лидеры стран ЕС "промахнулись", не добившись согласования помощи Украине на сумму 50 миллиардов евро на саммите, проходившем в Брюсселе 14 и 15 декабря. Об этом пишет британское издание Financial Times
2023-12-16T07:26
2023-12-16T07:26
2023-12-16T07:26
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По словам авторов статьи, Владимир Зеленский ещё несколько дней назад надеялся, что пакеты финансовой помощи Украине одобрят оба крупнейших союзника. Но Конгресс США, несмотря на личный визит Зеленского в Вашингтон, 13 декабря в очередной раз не утвердил пакет поддержки Киеву на 60 миллиардов долларов. А прошедший через несколько дней саммит лидеров ЕС не смог одобрить соглашение о четырёхлетнем финансировании Киева на сумму 50 миллиардов евро.Слабым утешением для Зеленского оказалось решение Евросоюза начать переговоры о членстве Украины в объединении."Это был момент, когда лидеры ЕС вышли на сцену. И они промахнулись", - приводит Financial Times слова неназванного западного дипломата.Напомним, что Венгрия на саммите ЕС заблокировала выделение 50 миллиардов макрофинансовой помощи Украине на 2024-2027 годы. По словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, "мы к этому вернёмся, вероятно, на внеочередном саммите когда-нибудь в феврале".
https://ukraina.ru/20231215/1052159722.html
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новости, ес, украина-ес, украина, военная помощь, венгрия
Новости, ЕС, Украина-ЕС, Украина, военная помощь, Венгрия
Лидеры ЕС "промахнулись", не согласовав помощь Киеву на декабрьском саммите – Financial Times
Лидеры стран ЕС "промахнулись", не добившись согласования помощи Украине на сумму 50 миллиардов евро на саммите, проходившем в Брюсселе 14 и 15 декабря. Об этом пишет британское издание Financial Times
По словам авторов статьи, Владимир Зеленский ещё несколько дней назад надеялся, что пакеты финансовой помощи Украине одобрят оба крупнейших союзника. Но Конгресс США, несмотря на личный визит Зеленского в Вашингтон, 13 декабря в очередной раз не утвердил пакет поддержки Киеву на 60 миллиардов долларов. А прошедший через несколько дней саммит лидеров ЕС не смог одобрить соглашение о четырёхлетнем финансировании Киева на сумму 50 миллиардов евро.
Слабым утешением для Зеленского оказалось решение Евросоюза начать переговоры о членстве Украины в объединении.
"Это был момент, когда лидеры ЕС вышли на сцену. И они промахнулись", - приводит Financial Times слова неназванного западного дипломата.
Напомним, что Венгрия на саммите ЕС заблокировала выделение 50 миллиардов макрофинансовой помощи Украине на 2024-2027 годы. По словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, "мы к этому вернёмся, вероятно, на внеочередном саммите когда-нибудь в феврале".